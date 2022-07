Les salons de voitures classiques reviennent au centre-ville de Genève les jeudis soirs – Shaw Local

Les salons de l’automobile de Genève reviennent au centre-ville de Genève les jeudis soirs de 17h à 20h

La Chambre de commerce de Genève a annoncé que l’événement se déroulerait du 7 juillet au 25 août. Le salon de l’automobile accueillera des dizaines de voitures, motos et camions classiques, musclés et rares, ainsi que des divertissements en direct, de la nourriture et plus encore, selon un communiqué de presse. .

Les spectacles se déroulent sur le parking du palais de justice du centre-ville de Genève, à l’angle des rues James et Fourth.

De la nourriture sera disponible à l’achat et des animations seront proposées presque tous les soirs.

Pour plus d’informations, visitez www.genevachamber.com ou appelez le 630-232-6060.