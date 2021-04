Les salons de coiffure seront ouverts jusqu’à 18 heures par jour alors que des millions de Britanniques se précipitent pour se faire couper les cheveux le 12 avril.

Les clients ont réservé des barbiers et des salons pour les mois à venir – obligeant les magasins à ouvrir leurs portes plus longtemps afin de tenir les rendez-vous et de battre le carnet de commandes de Covid.

Les coiffeurs se préparent à ouvrir à nouveau le 12 avril Crédits: Getty

Certains barbiers et salons de coiffure devraient être ouverts 18 heures pour accueillir les clients Crédits: Athena

Lundi marque la prochaine phase d’assouplissement du verrouillage – ce qui signifie que les Britanniques peuvent enfin retourner au pub, se faire couper les cheveux et faire du shopping.

Cette semaine, les salons ont mis la touche finale à leurs préparatifs pour accueillir de nouveau les clients.

Les Britanniques sont prêts à affluer pour obtenir leurs nouvelles coupes après trois mois sans coupe de cheveux professionnelle.

Joanna Hansford, qui dirige un salon haut de gamme à Mayfair, avec sa mère Jo, a déclaré qu’ils ouvriraient de 5h à 22h30 la semaine prochaine dans le but de faire passer 2000 clients en avril.

Le joueur de 46 ans, qui propose une liste complète de faits saillants pour entre 285 £ et 520 £, a déclaré: «Nous sommes très excités, cela a été un long verrouillage et cela a été beaucoup plus difficile.

« La fermeture des salons a un impact énorme sur les gens qui ne peuvent pas prendre soin d’eux-mêmes, surtout lorsque vous vous regardez beaucoup plus dans le miroir que d’habitude. La réouverture fera une grande différence. »

Leslie Cavendish, la coiffeuse des Beatles et auteur de The Cutting Edge, a déclaré: « La réouverture des coiffeurs donnera un regain de confiance à la nation. C’est tellement important que vous sortez du salon en vous sentant bien.

«C’est tellement stimulant de quitter sa maison et de se faire dorloter pendant quelques heures.

« Vous avez besoin de parler et de vous détendre. »

VERROUILLAGE FACILE

Kelly Boad, propriétaire de la Hair & Beauty Gallery à Warwick, fera la première coupe de cheveux professionnelle juridique après le verrouillage à minuit dimanche.

Elle a déclaré: «Nous avons été inondés de réservations et sommes complets pour les trois premières semaines d’ouverture.

«Étant donné que notre première réservation est la première coupe de cheveux que nous faisons en 2021, je pensais que ce serait assez symbolique de le faire à minuit dès que nous y serions autorisés, et sans surprise, l’un de nos clients était très désireux de se coiffer. dès qu’ils le pouvaient. «

Keith Conniford, directeur général du Hair and Barber Council, qui compte 12 000 membres, a déclaré: «L’industrie prolonge les heures d’ouverture, beaucoup d’entre elles ouvrent sept jours sur sept, et le personnel est décalé et déplacé pour la distanciation sociale.

«Les heures les plus longues dont j’ai entendu parler ouvrent à 6 heures du matin et restent ouvertes jusqu’à 10 heures. Les clients ont désespérément hâte de rentrer.

« Je pense que certains salons ont dû augmenter les prix, certains les gardent les mêmes pour résister à leurs clients. Je peux comprendre cela, ils sont fermés depuis si longtemps. Ils doivent être viables. »

Comme les magasins sont autorisés à rouvrir, beaucoup prolongent leurs heures d’ouverture à travers le Royaume-Uni pour permettre aux Britanniques de gagner du temps.

DE RETOUR AUX AFFAIRES

Pour la première semaine à partir du 12 avril, les magasins Primark ouvriront en moyenne deux heures supplémentaires par jour, généralement une heure plus tôt et plus tard.

On s’attend cependant à d’énormes files d’attente, alors Primark exhorte les acheteurs à «maintenir le soutien et l’esprit» dont ils ont fait preuve l’année dernière en faisant la queue.

Le détaillant prolongera les heures d’ouverture dans les 160 magasins d’Angleterre et du Pays de Galles, à l’exception d’un seul, afin de répartir la demande et d’aider les clients à faire leurs achats en toute sécurité.

Les Britanniques peuvent à nouveau prendre un verre à l’extérieur – et les alcooliques titulaires de licences 24 heures sur 24 prévoient d’accueillir les clients à partir de minuit dimanche.

Environ 15000 pubs – 40% du total en Angleterre – rouvriront pour boire à l’extérieur dans les jardins à bière, les parkings et même sur les routes à partir du 12 avril.

Une poignée a une licence de 24 heures – et se prépare à accueillir les parieurs dès que l’horloge sonne à 12 heures, alors que les Britanniques devraient couler 15 millions de pintes la semaine prochaine.

Les buveurs devront affronter le plein air le 12 avril pour siroter leurs pintes car les pubs ne peuvent servir que les parieurs en plein air.

Mais ils seront couverts des éléments après que les ministres ont déchiré les règles le mois dernier afin que les kiosques et les chapiteaux puissent monter sans autorisation de planification.

Les mairies ont également reçu l’ordre de laisser les bars et les restaurants se répandre sur les trottoirs pour un mois d’avril en plein air en plein essor à partir du 12.