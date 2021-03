Les salons de coiffure allemands rouvrent avec l’assouplissement des règles relatives aux virus

BERLIN – Les coiffeurs de toute l’Allemagne rouvrent leurs portes après une fermeture de 2 mois et demi, une autre mesure prudente alors que le pays équilibre le désir d’assouplir les restrictions avec l’inquiétude quant à l’impact de variantes plus contagieuses de coronavirus.

Le déménagement de lundi est intervenu après le retour de nombreux élèves du primaire à l’école il y a une semaine. Il fait suite à une décision du 10 février de la chancelière Angela Merkel et des 16 gouverneurs des États allemands. Ils se réuniront mercredi pour décider de la manière de procéder avec le reste des restrictions allemandes sur les coronavirus, qui durent actuellement jusqu’au 7 mars.

Certains États autorisent également l’ouverture d’entreprises telles que les magasins de fleurs et les quincailleries. La plupart des magasins ont été fermés dans tout le pays depuis le 16 décembre. Les restaurants, bars, installations sportives et de loisirs ont été fermés depuis le 2 novembre et les hôtels ne sont autorisés qu’à accueillir les voyageurs d’affaires.

L’Allemagne devrait rester prudente car une baisse des chiffres d’infection a stagné, voire s’est inversée dans certaines régions, alors qu’une variante plus contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne se répand.

Lundi, le centre de contrôle des maladies allemand a signalé 4732 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 4369 une semaine plus tôt. 60 autres décès ont été signalés, portant le total à 70 105.

– Les entreprises pharmaceutiques appellent de plus en plus à partager plus largement le savoir-faire et la technologie des vaccins pour combler le déficit mondial

– L’Inde étend sa campagne de vaccination aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes de santé qui les mettent en danger

– L’optimisme abonde alors que la Major League Baseball commence un rite de printemps qui inclut les fans

MANILLE, Philippines – Les Philippines ont lancé une campagne de vaccination lundi pour contenir l’une des pires épidémies de coronavirus en Asie du Sud-Est, mais sont confrontées à des problèmes d’approvisionnement et à une résistance du public, qu’ils espèrent atténuer en vaccinant les hauts responsables.

Les responsables du cabinet, ainsi que les agents de santé et le personnel militaire et policier, ont été parmi les premiers à être vaccinés dans six hôpitaux après que 600 000 doses données par la Chine ont été reçues dimanche.

Les Philippines ont signalé plus de 576 000 infections, dont 12 318 décès, le deuxième total le plus élevé d’Asie du Sud-Est après l’Indonésie.

Mis à part le vaccin chinois donné par Sinovac Biotech Ltd., le gouvernement a commandé séparément 25 millions de doses à la société basée en Chine, mais aucune date n’a été fixée pour les livraisons. Le secrétaire à la Santé, Francisco Duque III, a déclaré que la livraison de 525 600 doses initiales du vaccin AstraZeneca, initialement prévue pour lundi, serait retardée d’une semaine en raison de problèmes d’approvisionnement.

Le gouvernement a négocié pour obtenir au moins 148 millions de doses auprès d’entreprises occidentales et asiatiques pour vacciner gratuitement environ 70 millions de Philippins dans le cadre d’une campagne massive financée par des prêts étrangers et nationaux.

WASHINGTON – Près de 4 millions de doses du dernier vaccin COVID-19 sont livrées aux États américains pour des injections à partir de mardi.

La Maison Blanche a déclaré que la totalité du stock de vaccin à dose unique Johnson & Johnson nouvellement approuvé sera immédiatement distribuée. J&J livrera environ 16 millions de doses supplémentaires d’ici la fin du mois de mars et 100 millions au total d’ici la fin du mois de juin, mais la distribution serait retardée.

Bien que la nouvelle injection soit plus facile à administrer et ne nécessite qu’une seule dose, l’administration ne modifie pas ses plans de distribution.

La Maison Blanche encourage les Américains à prendre la première dose dont ils disposent, quel que soit le fabricant.

Les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention ont voté à une écrasante majorité dimanche pour recommander le vaccin aux adultes de 18 ans et plus. Il s’ajoute aux vaccins de Pfizer et Moderna qui ont été autorisés en décembre.