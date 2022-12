Les salles sensorielles du stade permettent aux fans de vivre l’expérience des matchs de la Coupe du monde

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar — Loin du bruit rugissant, des lumières et des feux d’artifice de Coupe du monde jeux, il y a un espace sûr pour les fans qui pourraient être submergés dans un environnement de stade. Les « salles sensorielles », situées dans trois stades du Qatar, offrent un refuge calme aux enfants et aux jeunes adultes atteints d’autisme, de difficultés d’apprentissage ou d’autres exigences d’accès sensoriel.

Situées dans les skyboxes des stades Al Bayt, Education City et Lusail, les chambres disposent de tissus d’ameublement, d’écouteurs antibruit et d’outils et de jouets interactifs pour aider les enfants à faire face à l’atmosphère bruyante et leur permettre de soulager leur anxiété et de profiter de l’expérience unique de un match de Coupe du monde.

«Avoir un espace comme celui-ci est un répit. C’est comme un câlin chaleureux », a déclaré Raana Smith, cofondatrice de Sensory Souk, une entreprise basée à Doha qui gère les salles sensorielles.

“Tout le monde devrait avoir le droit et la possibilité de faire l’expérience du football”, a-t-elle déclaré. “Si quelqu’un a un discours limité, une mobilité limitée, cela ne devrait jamais être un obstacle pour vivre quelque chose d’aussi merveilleux et d’aussi agréable pour la foule.”

Les pièces à éclairage tamisé comprennent des coussins moelleux, des lumières colorées apaisantes et des tubes à bulles montantes et des panneaux montés sur les murs qui offrent différentes textures pour aider les gens à se calmer et à se recentrer. Les fans reçoivent également des sacs sensoriels comprenant des écouteurs antibruit, des coussinets lestés et des jouets comme des claquettes et des gants en plastique.

De grandes baies vitrées permettent aux familles de garder un œil sur le terrain. Le but ultime est d’initier progressivement les fans au jeu, en leur permettant de s’asseoir dans les gradins pendant des périodes à la fois, puis de retourner dans la salle sensorielle en cas de besoin, a déclaré Alison Saraf, co-fondatrice de Sensory Souk, à la capacité de 80 000 personnes. Stade Lusail, où se jouera la finale de la Coupe du monde.

“Chez les enfants, ce que nous voulons idéalement faire, c’est susciter la passion pour un nouveau sport”, a déclaré Saraf. “… L’objectif est toujours de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes profite du jeu à l’extérieur et découvre tout ce qui se trouve ici.”

L’initiative est gérée par la FIFA et le Comité suprême pour la livraison et l’héritage du pays hôte.

Des salles sensorielles ont également été introduites ces dernières années dans les sports professionnels aux États-Unis, notamment à la MLS, à la NBA et à la NFL pour offrir des espaces apaisants aux fans ayant des défis sensoriels.

“Il s’agit vraiment d’un phénomène mondial car les gens comprennent de plus en plus le fait qu’ils doivent élargir l’attrait du sport à tous les groupes démographiques”, a déclaré le Dr Julian Maha, co-fondateur de KultureCity, une organisation basée aux États-Unis qui a a aidé des équipes sportives à travers les États-Unis avec des programmes pour les visiteurs ayant une gamme de problèmes sensoriels, y compris les personnes atteintes d’autisme.

“En raison de leurs problèmes sensoriels, où se rendre à un événement sportif de grande envergure comme un stade n’est pas seulement écrasant mais physiquement douloureux à cause de la foule, du bruit, des odeurs, beaucoup de ces individus ont tendance à se retirer de la communauté et à ne pas ne vous engagez pas », a déclaré Maha.

En fournissant des salles sensorielles, a-t-il déclaré, la Coupe du monde “ouvre le jeu à vraiment une tonne de personnes de plus, des personnes qui ont été largement démarginalisées et non incluses, et leur donne la possibilité de se réengager et de faire à nouveau partie de la communauté et de profiter toutes les choses que nous, en tant qu’individus neurotypiques, tenons pour acquises.