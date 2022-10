Les salles d’urgence du Canada subissent une pression intense – et l’hiver approche

Les services d’urgence des hôpitaux sont bloqués dans une grande partie du pays avant même le début de la saison de la grippe traditionnelle, ce qui suscite des inquiétudes quant aux mois d’hiver à venir.

À Montréal, par exemple, Les urgences ont plané à environ 150% de capacité pendant une grande partie de la semaine dernière – et certains ont dépassé 200%.

La Dre Judy Morris, chef de l’Association québécoise des médecins d’urgence, a déclaré que la pression soutenue exercée sur le système par la pandémie de COVID-19 et les pénuries de personnel qui en ont résulté ont fait des ravages.

“C’est un peu inédit d’avoir ça sur une si longue période”, a déclaré Morris, médecin urgentiste à l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal.

« Il est certain que le manque de personnel — tous les types de personnel, mais surtout le personnel infirmier — nous fait mal dans tout le réseau de la santé.

La situation est également préoccupante dans d’autres régions du Canada, notamment Alberta , Colombie britannique et Ontario .

“Je suis en médecine d’urgence depuis près de 19 ans maintenant, et je n’ai jamais vu les attentes que nos patients doivent endurer”, a déclaré la Dre Carolyn Snider, chef de la médecine d’urgence à l’hôpital St. Michael’s au centre-ville de Toronto. .

“Je pense que ce qui est le plus préoccupant à ce sujet, c’est qu’il n’y a pas l’impression qu’il y ait une fin en vue pour tant d’entre nous.”

La Dre Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada, a noté qu’une autre vague de COVID-19 commençait en Europe.

“On craint que nous ne voyions une saison de grippe pire que celle que nous avons connue ces deux dernières années et que nous surveillions les cas de COVID”, a-t-elle déclaré.

“Il s’agit d’être vraiment vigilant et de mettre en place autant de nos multicouches de notre approche de santé publique multicouche que possible.”

Les temps d’attente augmentent, les urgences rurales sont réduites

Un Un rapport sur Santé Ontario divulgué par l’opposition libérale la semaine dernière illustre l’ampleur du problème dans cette province.

Les patients dans une salle d’urgence ont attendu plus de 33 heures pour un lit d’hospitalisation en août, une augmentation de 54% par rapport au même mois un an plus tôt. Les temps de déchargement des ambulances ont également augmenté, les patients attendant jusqu’à 83 minutes avant d’entrer à l’hôpital.

Au niveau local, les autorités avertissent le public d’un automne et d’un hiver difficiles à venir et exhortent les résidents à se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19.

Dans l’est de l’Ontario, Hastings Prince Edward Public Health, qui est basé à Belleville, a publié vendredi une déclaration soulignant la prévalence continue du COVID-19, ainsi qu’une résurgence attendue de la grippe et un système de soins de santé déjà sous pression.

“Cette année, les résidents sont encouragés à se faire vacciner contre la grippe dès qu’il sera disponible et à se tenir au courant des vaccins COVID-19, afin de réduire leur risque de maladie grave et de réduire le risque de propagation de la maladie à d’autres”, a déclaré le Dr Ethan Toumishey, médecin-hygiéniste de l’unité.

REGARDER | Un hôpital a du mal à soigner les patients avec un personnel insuffisant : Le numéro de jonglage d’un hôpital qui s’occupe de patients avec un personnel insuffisant Les pénuries généralisées de personnel dans les soins de santé ont forcé le Centre des sciences de la santé de Kingston à déplacer les patients entre les services, à fermer occasionnellement une section du service des urgences et à traiter les gens dans les couloirs. La correspondante en chef de CBC News, Adrienne Arsenault, est témoin de l’impact qu’elle a eu sur les employés et les patients de l’hôpital ontarien.

Les salles d’urgence de la Colombie-Britannique sont également sous pression, a déclaré Aman Grewal, chef du BC Nurses ‘Union.

Elle a déclaré que de nombreux hôpitaux dans les zones rurales ont parfois réduit leurs services ou fermé le week-end en raison d’une pénurie de personnel, ce qui exerce une pression accrue sur les grands hôpitaux.

“Les patients qui seraient allés à cet hôpital doivent maintenant voyager une heure et demie à deux heures vers un site plus tertiaire”, a déclaré Grewal. La pénurie de personnel ne fera qu’empirer, a-t-elle déclaré, si les gouvernements n’investissent pas dans des programmes de formation pour les jeunes infirmières, et n’offrent pas de meilleurs salaires et conditions de travail pour les retenir au travail.

Au Québec, plus de 4 000 travailleurs de la santé étaient en arrêt de travail vendredi en raison de COVID-19, le nombre le plus élevé en près de deux mois.

Morris, chef de l’association des médecins d’urgence de la province, a déclaré que le manque de personnel, une recrudescence des patients atteints de COVID-19 et des arriérés ailleurs dans le système contribuent tous à la surcharge des urgences.

“Lorsque les patients n’ont nulle part où aller, ils viennent aux urgences, et c’est pourquoi notre nombre est élevé. Mais nous avons surtout besoin de personnel pour ouvrir plus de lits afin qu’ils puissent être au bon endroit pour obtenir les soins dont ils ont besoin. ,” dit-elle.

“Nous nous sentons comme ça en entrant dans ce qui est traditionnellement l’une des saisons les plus occupées avec la grippe et une autre vague devant nous ou sur nous avec COVID également, et c’est assez inquiétant.”

Le nombre de patients québécois hospitalisés avec la COVID-19 a dépassé les 2 000 la semaine dernière pour la première fois depuis août, ce qui a incité le ministre de la Santé de la province, Christian Dubé, à encourager à nouveau les gens à se faire vacciner.

“Les patients sont devenus plus complexes”

Snider, de l’hôpital St. Michael’s de Toronto, a déclaré que le problème ne serait probablement pas résolu de si tôt. En termes simples, le nombre de patients entrant à l’hôpital est supérieur au nombre de patients sortant, a-t-elle déclaré.

“Je pense que tout le monde peut en quelque sorte comprendre cela, et il n’y a qu’un nombre limité de lits à la fin”, a-t-elle déclaré.

“Comme nos patients sont devenus plus complexes, à mesure que nos patients vieillissent, nous avons besoin de plus de soins améliorés pour eux lorsqu’ils partent.”

Une infirmière travaille vendredi à l’hôpital Jean-Talon de Montréal. La semaine dernière, les salles d’urgence de la ville avaient une capacité moyenne de 150 %. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Dans une tentative de libérer des lits d’hôpitaux, le gouvernement de l’Ontario a décision controversée pour permettre aux personnes âgées d’être envoyées jusqu’à 150 kilomètres pour des soins de longue durée.

Snider a déclaré que les autorités devront agir rapidement pour libérer de l’espace pendant les mois d’hiver et devraient faire preuve de créativité en le faisant.

“Avons-nous besoin de reprendre des hôtels, devons-nous reprendre des immeubles d’habitation et veiller à ce que de bons soins soient prodigués dans des espaces différents de ceux auxquels nous sommes habitués, car nous sommes dans un tel état de crise dans notre système de santé ,” dit-elle.

« L’autre élément très important est : qui sont les humains qui vont s’occuper de nos patients et de nos êtres chers — et cela continue d’être un problème partout au Canada? Je dirais que la plupart de nos infirmières, sinon toutes , ne sont vraiment pas payés pour le travail acharné qu’ils font.”