Les salles d’urgence des hôpitaux de l’Arizona sont extrêmement occupées. Voici pourquoi

Les services d’urgence de l’Arizona sont extrêmement occupés et même si une augmentation des maladies respiratoires fait partie du problème, les prestataires de santé affirment que ce n’est pas la seule cause.

Les visiteurs hivernaux, les médecins de soins primaires surchargés et le manque de responsabilité des assurances font tous partie du problème, disent certains experts de la santé de l’Arizona.

En conséquence, les prestataires affirment que les patients passent régulièrement des heures, voire des jours, aux urgences à attendre un lit d’hospitalisation : un problème connu sous le nom de « embarquement des patients » qui affecte négativement à la fois les résultats et la sécurité des patients. des études ont montré.

“Je suis ici à Valleywise depuis 13 ans et je n’ai jamais vu un endroit aussi occupé”, a déclaré le Dr Kara Geren, médecin urgentiste au Valleywise Health Medical Center de Phoenix, qui dit qu’elle voit des patients de tous âges, non juste une tranche d’âge. “Il y a beaucoup plus de patients en attente d’un lit que je n’en ai jamais vu. (…) Certains d’entre eux sont dus à des maladies respiratoires, mais ce n’est certainement pas la seule raison.”

La grippe, le VRS (virus respiratoire syncytial) et le virus responsable du COVID-19 sont actuellement en circulation et les infections par la grippe et le VRS sont à un niveau supérieur à la moyenne pour cette période de l’année, selon les données de l’État.

Geren a déclaré que le temps plus froid a tendance à attirer davantage de patients sans abri et souffrant de toxicomanie et de problèmes de santé comportementale, car “les choses ne font qu’empirer si vous devez être dehors, et c’est encore pire quand il fait froid”. Mais il est probable que plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la pénurie générale de personnel dans le système de santé, a-t-elle déclaré.

“Si quelque chose ne fonctionne pas, allez aux urgences. Si la situation empire, allez aux urgences”, a déclaré Geren. “Si le système ne fonctionne pas, nous sommes les récepteurs.”

Avant la pandémie de COVID-19, le service des urgences du Valleywise Health Medical Center voyait entre 160 et 170 patients par jour. Au cours des dernières semaines, il y en a eu en moyenne 200 à 210 par jour, avec près de 300 les jours de pointe, a écrit le porte-parole de Valleywise, Michael Murphy, dans un e-mail.

“Notre service d’urgence est 14 % plus occupé que ce à quoi nous nous attendions jusqu’à présent au mois de janvier et cela était également vrai au mois de décembre”, a déclaré Mimi Coomler, directrice générale du Tucson Medical Center, qui compte le plus achalandé. service des urgences du sud de l’Arizona et l’un des plus fréquentés de l’État.

L’un des facteurs est que les snowbirds qui auraient pu rester à l’écart pendant la COVID-19 sont maintenant revenus et la population hivernale a considérablement augmenté, a déclaré Coomler.

Les visites aux urgences sont également en hausse au Banner University Medical Center de Phoenix, a déclaré le médecin urgentiste, le Dr Moneesh Bhow.

“Janvier est classiquement notre mois le plus chargé, mais nous regardons nos volumes par rapport à il y a quelques années et nous sommes en hausse de 5 à 10 % par rapport aux années précédentes. Ce fut un mois de janvier très chargé”, a déclaré Bhow. “Nous sommes plus occupés qu’en janvier 2022 et 2023.”

Voici cinq choses à savoir sur les services d’urgence en Arizona :

Les services d’urgence disent qu’ils sont plus occupés ce mois-ci qu’ils ne l’étaient pendant la pandémie de COVID-19

“Nous avons physiquement plus de patients que pendant la COVID, mais les patients que nous avions avec la COVID, surtout vers le début de la pandémie, étaient tout simplement plus malades”, a déclaré Geren. “Et maintenant, il y a certainement des patients malades, mais le patient moyen n’est pas aussi malade.”

Geren a déclaré qu’elle voyait des patients de tous âges. La grande majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ou de la grippe sortent du service des urgences sans être admises à l’hôpital. Mais les personnes appartenant à des groupes à risque plus élevé, notamment les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, sont plus susceptibles d’avoir besoin d’un lit d’hôpital, a-t-elle déclaré.

La pénurie de médecins fait partie du problème

Geren a déclaré qu’elle voyait un « nombre énorme » de personnes au service des urgences de Valleywise qui n’étaient pas en mesure d’obtenir l’aide immédiate de leur médecin de premier recours, ou qui n’avaient pas de médecin de premier recours du tout.

“Il est juste de dire que du point de vue de la main-d’œuvre, il y a une pénurie de médecins”, a déclaré Julia Strange, porte-parole du Tucson Medical Center. “Et l’une des raisons pour lesquelles les gens se retrouvent aux urgences est qu’ils ne peuvent pas trouver de prestataire ou qu’il n’y a pas de prestataire de garde.”

Coomler, PDG du Tucson Medical Center, a déclaré qu’il y avait eu un problème récent avec la disponibilité de médecins surspécialisés de garde pour les services d’urgence du sud de l’Arizona, tels que des chirurgiens gynécologiques et des spécialistes des oreilles, du nez et de la gorge. En tant qu’hôpital régional, TMC reçoit des transferts d’urgence d’autres hôpitaux qui ne disposent pas des surspécialistes dont leurs patients ont besoin, a-t-elle déclaré.

Deux projets de loi d’État pourraient contribuer à réduire les volumes, selon certains fournisseurs

L’une des raisons pour lesquelles les gens se retrouvent aux services d’urgence est un problème systémique lié à la responsabilité de l’assurance maladie qui peut conduire à une diminution du nombre de médecins praticiens dans la communauté, a déclaré Coomler.

Le projet de loi 2035, présenté par le représentant David Cook, R-Globe, oblige les régimes de santé à fournir des informations complètes sur les refus de réclamation et appelle à rationaliser le processus d’appel et à réduire le temps perdu par les agents de santé cherchant des éclaircissements.

La proposition de Cook appelle également à réduire le délai d’accréditation des médecins et autres prestataires de soins de santé à 45 jours civils, contre 100 jours actuellement, avec un paiement rétroactif pour les réclamations accumulées au cours du processus d’accréditation, indique un communiqué de presse de l’Arizona Hospital and Healthcare Association.

“Je crois vraiment que la seule façon de résoudre ce problème est de changer de politique”, a déclaré Coomler à propos de l’augmentation du volume des services d’urgence. “Si vous êtes un médecin indépendant et que vous exercez dans un marché où les payeurs ne sont pas contrôlés, vous ne pouvez pas être payé pour le travail que vous faites et vous quittez… La responsabilité du payeur est un changement vraiment important que nous pouvons apporter.”

Un autre projet de loi, House Bill 2990, a été présenté par le représentant Alexander Kolodin, R-Scottsdale, et vise à corriger les retards dans le transport des patients entre les hôpitaux, ce qui affecte la disponibilité des lits.

Les patients de l’Arizona sont souvent confrontés à de longs temps d’attente lorsqu’ils sont transférés entre hôpitaux, et Coomler a déclaré que le projet de loi de Kolodin réduirait ces retards en permettant aux hôpitaux de gérer leurs propres services de transport ou de passer des contrats avec les services d’incendie et les districts locaux.

Les patients les plus malades seront vus en premier, de sorte que les temps d’attente aux urgences pourraient être longs pour les patients souffrant de maladies moins graves.

“Si vous n’êtes pas gravement malade, vous devrez peut-être attendre”, a déclaré Geren. “Nous n’allons pas vous oublier, il nous faut juste beaucoup de temps pour faire ce que nous devons faire.”

Les prestataires affirment qu’il est toujours utile pour les patients de savoir quand ils doivent se rendre aux urgences plutôt qu’à un prestataire de soins d’urgence ou de soins primaires. Des douleurs thoraciques, un essoufflement, des difficultés respiratoires, une confusion, une perte d’élocution ou de mobilité ou une forte fièvre sont autant de signes indiquant qu’une personne doit se rendre aux urgences, alors qu’un mal de gorge, un écoulement nasal et une toux peuvent généralement être traités par un médecin de premier recours. médecin, une visite virtuelle ou un soin urgent.

Le recours aux services d’urgence depuis le COVID-19 a augmenté à l’échelle nationale

Le vrai problème avec les salles d’urgence bondées est qu’elles entraînent l’embarquement des patients, ce qui n’est pas unique à l’Arizona, a déclaré Geren.

“Il s’agit d’un problème de système national que nous constatons au niveau local et nous essayons simplement de le résoudre”, a-t-elle déclaré le 9 janvier. “Nous avons quelqu’un ici qui est ici depuis 73 heures. Cela fait presque trois jours. Ils étaient assis au service des urgences. … Des études ont montré que les patients qui sont hébergés au service des urgences plutôt que de bénéficier d’un lit d’hospitalisation, la mortalité augmente.

Les volumes des services d’urgence sont en hausse dans tout le pays, a écrit le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, dans un communiqué du 18 décembre. lettre à la représentante américaine Debbie Dingell, D-Michigan.

“Les problèmes de surpeuplement et d’embarquement dans les services d’urgence ne sont pas nouveaux mais se sont considérablement aggravés pendant et depuis la pandémie de COVID-19”, a écrit Becerra. “Cette situation est loin d’être idéale pour les soins aux patients et peut exacerber les inégalités en matière de santé, provoquer l’épuisement professionnel et créer des risques pour la sécurité des patients et la santé publique.”

À un moment donné le 8 janvier, 150 patients étaient en attente dans les services d’urgence en attendant un lit d’hospitalisation dans les hôpitaux de Tucson, a déclaré Coomler.

“Les urgences ne peuvent jamais dire non. Nous ne fermons jamais nos portes, nous continuons simplement à nous développer autant que nous le pouvons”, a-t-elle déclaré. “Nous avons certainement adapté nos systèmes pour fournir de bons soins aux patients au service des urgences, mais notre préférence, et celle du patient, est d’être dans une chambre d’hospitalisation.”

