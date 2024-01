Les salles de concert locales subissent « l’année la plus difficile », selon un rapport

Par Alex Taylor

Journaliste culturel de la BBC

24 janvier 2024, 01h58 GMT Mis à jour il y a 15 minutes

Source des images, Getty Images Légende, Les gagnants de BBC Radio 1 Sound of 2024, The Last Dinner Party, dirigé par Abigail Morris, se sont fait un nom dans les lieux populaires

Les salles de concert de base, qui offrent une rampe de lancement vitale pour les artistes naissants, risquent de fermer, prévient une nouvelle étude.

Le Music Venues Trust (MVT) a déclaré que les contraintes financières ont conduit 125 salles britanniques à abandonner la musique live en 2023, et plus de la moitié d’entre elles ont fermé complètement.

La flambée des factures de services publics et une hausse moyenne des loyers de 37,5 % mettent en danger les 835 sites survivants, qui ont généralement généré des bénéfices de seulement 0,5 %, a déclaré MVT.

Il s’agit de “l’année la plus difficile” de la dernière décennie pour le secteur, ajoute le communiqué.

Leur rapport annuel révèle que la scène populaire reste « considérablement sous-financée par rapport à d’autres domaines de la culture », malgré sa contribution à l’économie de plus de 500 millions de livres sterling et l’emploi de près de 30 000 personnes.

Les appels à la ligne d’urgence de l’association, qui offre un soutien financier et juridique, ont augmenté de 38 % à mesure que les pertes augmentaient.

Les salles uniquement dédiées à la musique live ont été parmi les plus durement touchées, confrontées à un déficit moyen de 137 501 £ au cours de l’année écoulée, malgré le fait que les fans paient généralement des prix de billets plus élevés et dépensent plus par personne.

Légende, Ed Sheeran a joué au Moles, désormais fermé, en 2011, peu de temps avant de sortir son premier album.

MVT estime que 35 % des sites populaires ont fermé leurs portes au cours des 20 dernières années, citant des sites tels que Moles à Bath, qui a fermé ses portes en décembre après 45 ans.

La perte de ces salles menace l’élément vital de l’industrie musicale britannique, affirment les cinq musiciens de rock indépendant The Last Dinner Party.

La guitariste Lizzie Mayland a déclaré à Mark Savage de la BBC que le groupe était “vraiment passionné” par la lutte pour les salles locales.

“C’est là que nous avons commencé, et tant d’autres groupes incroyables ont fait leurs débuts. Et si ces places continuent de chuter, alors il n’y aura pas de nouveaux artistes qui émergeront et se feront un nom”, dit-elle.

Source des images, Cal McIntyre Légende, Le dernier dîner (LR) : Abigail Morris, Emily Roberts, Aurora Nishevci, Lizzie Mayland et Georgia Davies

L’un de ces lieux est le George Tavern, un pub historique situé à Stepney Green, à l’est de Londres.

Sa propriétaire Pauline Forster, elle-même artiste, est devenue un symbole de résistance dans la lutte croissante à laquelle sont confrontés les espaces populaires.

Elle a réussi à obtenir une rare ordonnance de protection contre les plaintes liées au bruit en 2019 – en partie grâce à une campagne de célébrités – mais affirme que les coûts actuels ont atteint des niveaux « totalement fous ».

“La facture d’électricité a grimpé de 300 %, passant de 12 000 £ à près de 36 000 £ – et c’est avant le chauffage”, a-t-elle déclaré à la BBC.

« Pire encore, de nombreux assureurs considèrent de plus en plus les espaces de concerts comme « à haut risque ». Je viens de payer 9 000 £ pour m’assurer », explique Forster. “Ils pensent que nous allons tous faire faillite.

“Donc vous payez tout cet argent – ​​et les pubs et les petites salles continuent de tomber comme des mouches.”

Source des images, Getty Images Légende, Pauline Forster, en 2008, quand la George Tavern risquait d’être transformée en appartements

Forster affirme que les salles, en particulier celles sous contrat de location, ont un besoin urgent d’allégements fiscaux en matière de TVA et d’aide aux coûts énergétiques – un soutien qui reconnaîtrait leur contribution à la culture britannique et à l’industrie musicale.

“Sans des salles populaires comme The George pour servir de terreau, comment des groupes comme The Last Dinner Party vont-ils se former ?” elle dit.

Un répit pour Forster, aujourd’hui âgée de 74 ans, est qu’elle est propriétaire de la propriété, ce qui la protège des hausses de loyer inattendues.

MVT considère la propriété foncière comme une voie potentielle pour les petites salles. À la fin de l’année dernière, The Snug à Atherton, dans le Grand Manchester, est devenu la première salle de concert populaire à bénéficier du plan « Own Our Properties » du Trust.

Lancé en mai 2022, le projet permet aux fans d’investir dans des lieux menacés. MVT indique que « plusieurs » autres achats sont prévus en 2024.

Taxe sur les billets

Le Trust appelle également les salles de la taille d’une arène à investir un pourcentage de leurs revenus de billetterie dans le secteur local, afin de contribuer à favoriser une nouvelle génération d’artistes – à l’image de l’approche de la FA avec les clubs de Premier League.

L’association caritative souhaite obtenir une contribution de 1 £ aux sites de base pour chaque billet d’arène vendu d’ici le 1er janvier 2025. Elle a attribué 282 546 £ directement aux sites en 2023 et espère attribuer 550 000 £ cette année.

Le rédacteur en chef du NME, Andrew Trendell, estime qu’il devrait y avoir “une taxe légale sur les billets pour les concerts au niveau de l’arène et au-dessus”.

“Le groupe de rock Enter Shikari avait sa propre taxe sur les billets et a montré que cela pouvait être fait sans frais supplémentaires pour le consommateur.

“La France a déjà mis en place des lois fiscales qui profitent aux citoyens”, ajoute-t-il.

“C’est désormais une question de survie. Le gouvernement et l’industrie devraient cesser de chercher des excuses et sauver la musique britannique.

“Les salles perdues ne seront pas remplacées”, prévient-il, laissant “des milliers de fans de musique sans accès à de la musique live à un prix abordable”.

“Cela signifie moins de jeunes motivés à créer des groupes, moins d’endroits où les artistes peuvent perfectionner leur art, moins d’artistes britanniques de premier plan dans le domaine de la musique live faisant leurs débuts, et une énorme perte de l’empreinte culturelle du Royaume-Uni.”

Source des images, Getty Images Légende, New Slang accueille des artistes débutants ainsi que des stars majeures, telles que Stormzy

“Bien sûr, il s’agit de nourrir les talents, mais cela ne devrait pas être simplement un tremplin”, déclare Jon Tolley, copropriétaire de Magasin de disques de banquet de Kingstonet promoteur de sa soirée concert New Slang.

“Voir un petit groupe dans un lieu comme le pub Fighting Cocks, jouer devant 100 personnes, est génial en soi”, déclare Tolley, qui a mis des artistes de Wolf Alice à Stormzy à portée de main des fans pendant plus de deux décennies. .

Cependant, le mauvais état actuel des lieux de vie nocturne reste un défi. La semaine dernière, Rekom, propriétaire de la chaîne de discothèques Pryzm, a annoncé son intention de faire appel à des administrateurs, ce qui pourrait avoir un impact sur Banquet, qui organise ses plus grands spectacles New Slang au club Pryzm de Kingston.

Dans une déclaration publiée sur X, anciennement Twitter, Banquet a déclaré avoir été assuré que le site était sûr pour le moment, mais que des options alternatives de précaution étaient à l’étude.

Le label avait initialement transféré ses concerts sur place après que l’autre grande discothèque de la ville, l’Hippodrome, ait été transformée en appartements. Si Kingston Pryzm fermait également, cela marquerait la troisième fermeture de discothèque de la ville en une décennie – laissant le Rose Theatre de Kingston comme le seul espace local de musique live accessible à grande échelle.

“C’est un rappel supplémentaire pour les boîtes de nuit – comme les disquaires, les salles de concert, les magasins de skate, les librairies, etc. – utilisez-les ou perdez-les”, conclut le communiqué.

Source des images, Getty Images Légende, Le groupe de rock indépendant nord-irlandais Ash, dirigé par le chanteur et guitariste Tim Wheeler, se produira à l’Independent Venue Week de BBC 6 Music.

Cette philosophie urgente est la force motrice derrière l’Independent Venue Week de BBC Radio 6 Music.

La semaine prochaine, la station effectuera à nouveau sa tournée en bus à travers le Royaume-Uni, avec Steve Lamacq et Huw Stephens diffusant chaque jour des émissions depuis une salle indépendante différente.

Lamacq a qualifié les conclusions du dernier rapport populaire du MVT d'”effrayantes”.

“Si quelque chose n’est pas fait rapidement, nous pourrions en perdre encore une grande partie au cours de l’année prochaine”, a-t-il poursuivi.

Ash, qui se produira lundi au Oh Yeah Music Center de Belfast, affirme que “les salles indépendantes sont l’élément vital de la musique live”.

“C’est là que naissent les futurs groupes phares des festivals. C’est là que le chaos et la créativité se rencontrent et c’est si proche qu’on peut peut-être le toucher.