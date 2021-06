Les salles de concert et les théâtres attendent toujours l’aide Covid de la SBA

Le North Park Theatre à Buffalo, New York, est un point de repère local. Avec un seul écran, 600 places et des plafonds en forme de dôme ornés, c’est un joyau de plus en plus rare dans une mer de cinémas multiplex. « C’est le genre d’endroit où vous voulez voir un film – vous allez oublier le monde extérieur et vous échapper pendant quelques heures », a déclaré Ray Barker, directeur de la programmation du théâtre. Il travaille chez North Park depuis les années 1990, lorsqu’il a commencé comme employé de concession. North Park existe depuis un siècle et a survécu à des chocs économiques majeurs comme la Grande Dépression et la Grande Récession de 2008. Lorsque la pandémie de Covid a frappé, il est devenu sombre, et maintenant il a désespérément besoin d’une bouée de sauvetage. Théâtre attend une subvention de 200 000 $ qu’il a demandée dans le cadre du programme Shuttered Venue Operators Grant de la Small Business Administration, a déclaré Barker. North Park a rouvert ses portes alors que les restrictions pandémiques ont été levées, mais l’aide est cruciale pour creuser le point de repère d’une montagne de dettes accumulées au cours de la dernière année. « Le saignement n’a pas cessé depuis 13 mois. Ce programme était censé nous aider, et il ne l’a pas fait », a-t-il déclaré. La demande du théâtre a été soumise, mais pendant plus de six semaines, Barker a déclaré qu’il n’avait eu aucun mot sur son statut. Le programme SVOG de la SBA, un fonds de 16 milliards de dollars, a été créé pour aider à soutenir l’industrie jusqu’à ce que le divertissement en personne puisse reprendre. Les clubs de musique, les théâtres, les promoteurs et autres peuvent accéder à des subventions pouvant atteindre 10 millions de dollars, sur la base des revenus bruts de 2019, dans le cadre du programme, qui était inclus dans le deuxième plan de secours Covid qui a été promulgué en décembre.

Le North Park Theatre de Buffalo, New York, est un cinéma historique en activité depuis un siècle. Il attend l’aide du Shuttered Venue Operators Grant Program de la SBA. CNBC

Le portail de candidatures du programme a été entravé par des problèmes technologiques, s’ouvrant et se fermant dans les heures qui ont suivi son lancement le 8 avril, sans qu’aucune candidature n’ait été soumise. Il a rouvert des semaines plus tard après un tollé concernant le retard, et des candidats comme Barker se sont précipités pour soumettre à nouveau dans l’espoir d’obtenir une subvention bien nécessaire. Mais maintenant, l’attente est lancée pour lui et des milliers d’autres. Lundi à midi, plus de deux mois après le lancement initial du SVOG, la SBA a annoncé que 1 445 subventions avaient été attribuées pour un total de 833,4 millions de dollars. L’agence a déclaré dans son rapport hebdomadaire que 7 118 demandes restaient en phase de soumission et 5 853 étaient en cours d’examen. Les demandes combinées représentent 11,6 milliards de dollars en subventions. L’une de ces candidatures provient du Great American Music Hall de San Francisco. Dave Bruno, directeur général du site, a déclaré qu’il attendait avec impatience des informations sur l’état d’avancement d’une demande de subvention de 2 millions de dollars. Il a entendu dire que la demande était « en cours d’examen » par la SBA, mais pas encore de mot sur le financement.

L’attente retarde la réouverture des plans

Comme North Park, le music-hall a une histoire riche, commençant au début des années 1900 comme maison burlesque, puis restaurant. Il a été réinventé en salle de concert dans les années 1970. L’aide aidera à rembourser les dettes, à ramener les employés et à se préparer à rouvrir plus tard cet été, a déclaré Bruno. « Nous aurions pu rouvrir plus tôt si nous avions eu l’argent, mais pour le moment, c’est comme si nous aurons de la chance d’ouvrir quand nous devrions ouvrir », a-t-il déclaré. « En nous demandant d’attendre plus longtemps, vous demandez à tous nos employés d’attendre pour reprendre le travail. » Dans d’autres programmes de récupération de Covid, comme le programme de protection des chèques de paie et le plus récent Fonds de revitalisation des restaurants, les bénéficiaires ont reçu des fonds dans les jours suivant leur demande. Lors d’une audience au Sénat en mai, la nouvelle administratrice de la SBA, Isabel Guzman, a déclaré que l’argent du programme SVOG serait bientôt versé aux entreprises dans le besoin, ajoutant que l’agence était en communication régulière avec les parties prenantes. Elle a également reconnu les premières difficultés techniques avec le portail de candidature. « Nous traitons ces demandes le plus rapidement possible. C’est un programme très complexe par la loi, avec divers types d’entités, qui a créé de nombreuses conditions d’éligibilité en cours de route … et nécessite un examen approfondi demandeur par demandeur « , a déclaré Guzman. En réponse aux questions sur les problèmes et la vitesse d’approbation des demandes dans le cadre du programme, l’agence a déclaré à CNBC dans un communiqué: « Nous avons [a] équipe dédiée de centaines d’examinateurs travaillant 24 heures sur 24 pour traiter, approuver et décaisser les fonds le plus rapidement possible afin de remettre les sites du pays sur la bonne voie. En grande partie à cause des exigences légales – créées sous la dernière administration – les demandes nécessitent un examen approfondi. Pour mieux faire la lumière, les candidats ont inclus de 30 à 100 documents dans leurs candidatures pour s’assurer qu’ils respectent les directives de la loi et que chacun doit être examiné avant de poursuivre le processus d’attribution de la subvention. » L’agence a ajouté que son rythme actuel ne reflète pas les normes élevées que la SBA s’efforce de respecter. Une personne familière avec les efforts de l’agence a déclaré qu’elle travaillait avec la Maison Blanche et d’autres agences pour allouer des ressources supplémentaires afin d’obtenir rapidement des subventions, mais l’examen manuel des demandes a ralenti le processus. L’équipe qui a travaillé sur le Fonds de revitalisation des restaurants aide maintenant à administrer le programme, les contrôles de fraude ont été optimisés et un nouveau programme de navigateur pour aider à la vérification de l’IRS est en cours de mise en œuvre, a déclaré cette personne. La personne a demandé l’anonymat car elle n’était pas autorisée à parler au nom de la SBA.

« Les options sont épuisées »

Pour les défenseurs, le rythme du financement est inacceptable. La National Independent Venue Association, formée pendant la pandémie pour aider les opérateurs indépendants à survivre, a appelé la SBA à résoudre ses problèmes interinstitutions et à débloquer tous les fonds immédiatement. Le groupe, qui compte quelque 3 000 membres à travers le pays et a fait pression pour le programme SVOG, a déclaré que les sites ne pouvaient pas rouvrir sans aide.

La salle de concert Anthem à Washington, DC supplie la Small Business Administration de débloquer une aide pour les salles indépendantes fermées. CNBC