Les salles de cinéma ne sont pas mortes, mais elles ne seront plus jamais les mêmes

Presque immédiatement après le coup de COVID-19, les plus grands champions du cinéma ont commencé à s’inquiéter de sa survie.

Quand AMC, la plus grande chaîne américaine par écrans, a fermé ses cinémas en mars 2020, Christopher Nolan, réalisateur d’Inception et de la trilogie Dark Knight, a publié un plaidoyer public pour sauver les salles de cinéma. “Lorsque cette crise sera passée, le besoin d’un engagement humain collectif, le besoin de vivre, d’aimer, de rire et de pleurer ensemble, sera plus puissant que jamais”, a écrit Nolan dans le Washington Post.

“Nous avons besoin de ce que les films peuvent nous offrir.”

Ateliers du 20ème siècle



À en juger par la reprise au box-office des deux dernières années, Nolan avait raison. Mais ce qu’il n’a pas réussi à pronostiquer, c’est que, apparemment, nous aurons le plus besoin de films lorsqu’ils nous offriront un écran grand format haut de gamme et le dernier opus d’une franchise à mégabudget.

C’était peut-être aussi la tendance avant la pandémie. Mais avec les listes de sorties de films qui reviennent enfin à la normale cette année après le verrouillage de la pandémie, 2023 sera cruciale pour comprendre à quel point tout le reste a changé et à quel point – ou non – les salles de cinéma y sont adaptées. Les leçons apprises cette année auront une incidence sur les films qui seront tournés à l’avenir, sur ceux qui sortiront en salles et sur le montant que vous débourserez pour une soirée dans votre multiplex local.

La pandémie a perturbé à la fois la production et l’exploitation des films, mettant les films sur les tablettes pendant des années et éloignant les gens des cinémas. Mais au-delà des perturbations directes de la pandémie dans les cinémas, l’Amérique du Nord a encore bien plus d’écrans de cinéma qu’elle n’en a besoin. Et vos options pour diffuser des films à la maison sont plus larges – et arrivent beaucoup plus tôt – qu’auparavant.

Cet effondrement des films “fenêtrés”, en plus d’une multitude de problèmes, peut exposer la faiblesse la plus douloureuse des salles de cinéma.

Pendant des générations, aller au cinéma a signifié “s’asseoir sur un siège de merde en mangeant de la mauvaise nourriture, juste pour pouvoir regarder le film que vous voulez”, a déclaré Bob Cooney, un expert de l’industrie du divertissement géolocalisé. Comme les compagnies aériennes qui s’en tirent avec une expérience client éprouvante parce que l’avion est le seul moyen de se rendre d’un endroit éloigné à un autre, les théâtres ont profité d’exclusivités théâtrales moelleuses et durables qui étaient sacro-saintes avant la pandémie.

“Cela les a rendus gros et paresseux”, a-t-il déclaré. “Et maintenant, ils sont terrifiés.”

Le box-office de cette année nous dira combien de théâtres doivent devenir grands – et, paradoxalement, rétrécir – pour passer à leur prochaine ère.

L’histoire que le box-office raconte

2018 a été le point culminant du box-office nord-américain. Les 11,9 milliards de dollars de cette année-là ont été suivis de 11,4 milliards de dollars en 2019, selon Comscore. Puis en 2020, alors que COVID-19 assombrissait les écrans de cinéma, le box-office national a plongé de 80% à seulement 2,3 milliards de dollars – et un montant total de 1,8 milliard de dollars a été versé au cours des trois premiers mois de l’année, alors que la vie continuait. normalité pré-pandémique.

Mais lentement, les mandats de masque et les restrictions de capacité se sont estompés, et les studios ont recommencé à mettre des films à succès dans les salles. Spider-Man: No Way Home, Jurassic World: Dominion et Top Gun: Maverick ont ​​​​tous dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. D’un jour à l’autre, Avatar: The Way of Water pourrait devenir le premier film depuis l’émergence de COVID-19 à éclipser 2 milliards de dollars – un exploit que seuls cinq autres films ont réussi auparavant.

Ces superproductions prouvent que le retour des cinéphiles dans les salles n’est “pas un hasard”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore, ajoutant que des succès comme Avatar 2 sont “symboliquement, émotionnellement et financièrement” essentiels pour les salles de cinéma en ce moment.

Primordial



“Si les bons films sont dans le mix”, a-t-il dit, “les gens se précipiteront au cinéma pour les voir”.

Cependant, tous les films ne se révèlent pas être le “bon” type de films.

Comme on pouvait s’y attendre, les suites à gros budget avec des campagnes de marketing massives remplissent à nouveau les salles. Les films d’horreur ont été un héros de la sortie en salles ces derniers temps, avec des scarefests à petit budget comme M3gan et Smile frappant au-dessus de leur poids.

Mais les bombes tombent aussi. Les Fabelmans – le drame quasi autobiographique de Steven Spielberg, bien commenté – a rapporté moins de 20 millions de dollars, soit la moitié de son budget estimé.

Les Fabelmans sont également devenus disponibles à l’achat ou à la location pour être regardés à la maison un peu plus d’un mois après leur sortie en salles. À environ trois mois de sa première en salles, il devrait bientôt arriver sur le service de streaming Peacock. Avant la pandémie, vous auriez probablement attendu au moins deux fois plus longtemps pour la première option de visionnage à domicile, et vous attendriez six à neuf mois pour qu’elle soit diffusée.

Jusqu’à présent, les cinéphiles ont “montré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à retourner dans les salles pour un contenu de qualité et à ignorer tout contenu qui n’est pas jugé digne d’une salle de cinéma”, a déclaré l’analyste de Wedbush Alicia Reese dans un rapport de l’industrie le mois dernier.

Au total, le box-office national de l’année dernière, à 7,5 milliards de dollars, était encore environ un tiers de moins qu’en 2019. Mais les cinémas avaient un tiers de films à grande diffusion en moins l’année dernière qu’en 2019 également.

Cette année, cela va changer. En 2023, il devrait y avoir environ 30 sorties plus larges, ce qui ramènerait le total dans le même stade qu’en 2019. (2019 et 2018 comptaient 112 grands films; 2023 devrait en avoir un peu plus de 100.)

Cela fera de 2023 un test décisif pour voir à quel point vos habitudes de cinéma ont changé – et combien de théâtres doivent changer en réponse.

La forme du cinéma à venir

“Après une forte dose de streaming à la maison au cours des deux dernières années, les consommateurs ont décidé que le cinéma était l’endroit où aller pour une expérience qui ne peut être remplacée à la maison”, a déclaré Steve Frankel, analyste chez Rosenblatt Securities.

Cela stimule la demande d’écrans grand format haut de gamme, comme les écrans géants incurvés d’Imax ; les auditoriums de luxe de Dolby ; ou les écrans à 270 degrés de ScreenX qui étendent la projection sur trois murs.

Des expériences cinématographiques encore plus immersives, bien que toujours de niche, semblent se développer. D-Box vous place dans un siège mobile et haptique, généralement placé dans un emplacement privilégié d’un auditorium par ailleurs standard. Des formats plus intenses comme 4DX et MX4D s’appuient sur des fauteuils roulants avec des souffles d’air, d’eau et de brouillard, même des effets de parfum et des haptiques qui « chatouillent » ou « frappent ».

Boîte D



D-Box est le plus répandu, présent dans plus de 800 auditoriums dans le monde, y compris un large partenariat avec Cinemark, la chaîne américaine n ° 3 derrière AMC et Regal. Dans un monde avec environ 200 000 écrans de cinéma au total, 800 est un éclat. Mais les revenus de D-Box de Cinemark ont ​​​​augmenté de 25% au troisième trimestre par rapport à la même période avant la pandémie en 2019, même si le box-office global a baissé de 32%, selon Eric Wold, analyste de B. Riley Securities.

Jusqu’à présent, le public privilégie ces formats pour les sorties phares qui tirent le meilleur parti d’un écran géant et d’un son de premier ordre. Mais avec les studios qui se tournent vers les extravagances de la franchise, ils s’éloignent des “petits films” qui étaient diffusés sur le huitième, le neuvième ou le 10e écran à n’importe quel endroit, a noté Frankel. Dix écrans “offrent une capacité suffisante pour les grands week-ends d’ouverture”, a-t-il déclaré, mais ces auditoriums génériques ont tendance à se vider entre les deux.

Si le modèle de fête ou de famine se poursuit cette année, alors que le flux de films est plus régulier, cela crée un paradoxe pour les exploitants. Les clients veulent que les cinémas soient grands et chics, mais les sécheresses de fréquentation pénalisent les opérateurs pour avoir trop d’écrans. À l’heure actuelle, les États-Unis comptent environ 40 000 écrans de cinéma ; ce serait mieux avec la moitié, selon Rich Greenfield, analyste chez LightShed Partners.

Une façon de réaffecter certains terrains de théâtre consiste à faire évoluer les multiplexes vers des centres de divertissement familiaux, où regarder un film est proposé aux côtés de laser tag, de salles d’évasion ou d’arcades de réalité virtuelle. L’exploitant régional Cinergy exploite 82 écrans, dont des cinémas inclinables avec boissons alcoolisées ; à ses emplacements, votre film se joue dans le même bâtiment que vous pouvez lancer des haches, aller au bowling ou escalader un parcours de cordes surélevé avec des tyroliennes.

Les cinémas pourraient également potentiellement s’élargir pour inclure des liens du monde réel avec des franchises, ce qui est parfois généralisé comme rejoindre le “métaverse” d’un film (indépendamment de la mesure dans laquelle un cinéma relierait réellement le monde réel à un monde virtuel).

Des studios comme Disney, Universal et Warner Bros. ont l’habitude de transformer leurs principales franchises en expériences de parcs d’attractions, en marchandises et en boutiques éphémères. Même le géant du streaming Netflix a commencé à investir dans des expériences immersives basées sur la localisation liées à des émissions comme Stranger Things et Bridgerton, qui fusionnent des éléments de films 3D et de salles d’évasion avec du théâtre immersif et des acrobaties.

Mais aussi habile que Disney puisse transformer les films et les émissions de Star Wars en jouets, vêtements, manèges de parcs à thème, complexes immersifs et expériences de réalité virtuelle, Disney n’apporte pas souvent l’attrait de son expertise de franchise à part entière aux cinémas, même si c’est où ses plus grands films trouvent leur public en premier.

C’est en partie parce que, pendant plus de 70 ans, il a été interdit aux distributeurs de films de posséder des cinémas. Disney a réussi à n’en posséder qu’un seul, le El Capitan à Hollywood. Aussi improbable que cela puisse paraître, Netflix l’a battu, en possédant tous les deux: un également à Hollywood et un autre à New York.

Pendant des années, les studios ont offert aux cinémas une vitrine exclusive pour les salles de cinéma et d’énormes machines de marketing proposant des films au public. Mais les distributeurs de films n’avaient pas beaucoup d’incitations à proposer des expériences de fans VIP et premium dans les cinémas; ils ont économisé cela pour leurs propres parcs à thème, compagnies de croisière et pop-ups.

Mais que les théâtres essaient d’évoluer vers des écrans plus premium, des lancers de hache ou des liens immersifs, “cela nécessitera des investissements à un moment où ils n’en ont pas beaucoup”, a déclaré Cooney.

Cineworld, l’opérateur de la deuxième chaîne américaine Regal Cinemas, a déposé un dossier de mise en faillite en septembre. AMC, la chaîne n°1, a échappé au même sort en 2021 grâce en partie à un infusion d’investisseurs meme-stock. Les sceptiques d’AMC comme Greenfield pensent qu’avec une fréquentation des théâtres qui traîne et des marchés de capitaux serrés, la plus grande chaîne de théâtres du pays a peu de chances de survivre en 2023 sans une restructuration de la faillite.

Mais quand les choses deviennent aussi sombres dans un film, vous savez que la fin du deuxième acte doit être proche. Cette année aidera à révéler comment se déroulera le troisième acte des cinémas – qu’il s’agisse d’une fin heureuse ou tragique.