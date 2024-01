Les sales tours de Deepfake s’abattent sur le New Hampshire avant la primaire

Des criminels inconnus s’en prennent aux démocrates du New Hampshire avec un appel automatisé du président Biden apparemment généré par l’IA. procureur général de l’État qualifie de « tentative illégale » de supprimer le vote.

« Voter ce mardi ne fera que permettre aux Républicains, dans leur quête d’élire Donald Trump encore une fois », déclare Robo-Biden lors de l’appel que les électeurs potentiels ont reçu dimanche. “Votre vote fait une différence en novembre, pas ce mardi.”

Les élections du 23 janvier dans le New Hampshire marquent la première primaire du cycle électoral de 2024. Les primaires de cette année sont pour la plupart sans conséquence, avec un président sortant d’un côté et l’ancien président Trump en tête à deux chiffres de l’autre. Les candidats sont pratiquement décidés, mais les appels automatisés de l’IA semblent être une tentative alambiquée d’embarrasser la légende de la réélection de Biden.

Le Comité national démocrate a réorganisé son cycle primaire pour renforcer la Caroline du Sud – où Biden a remporté une victoire décisive lors de la dernière primaire – et rétrograder le New Hampshire, où Biden est arrivé cinquième en 2020. Le DNC marque l’élection du 3 février en Caroline du Sud comme la première élection officielle. primaire sanctionnée, ce qui signifie que celle de Biden n’apparaît pas réellement sur le scrutin de mardi dans le New Hampshire.

Cependant, Kathy Sullivan, ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire, a dirigé un Super PAC pour encourager les électeurs à écrire au nom de Biden de toute façon afin de soutenir le président. Convaincre les partisans de Biden de rester chez eux pourrait faire échouer cet effort, et l’appel automatisé d’AI Biden pointe vers le numéro de téléphone de Sullivan dans une attaque apparente contre la campagne.

“Le message semble avoir été ‘usurpé’ pour montrer faussement qu’il avait été envoyé par le trésorier d’un comité politique qui a soutenu les efforts d’inscription écrite de la Primaire présidentielle démocrate du New Hampshire pour le président Biden”, a déclaré le bureau du procureur général du New Hampshire. dit dans un communiqué de presse Lundi. “Le contenu du message incitait les destinataires qui souhaitaient être retirés d’une liste d’appels à appeler le numéro appartenant à cette personne.” Le bureau du procureur général a déclaré qu’il enquêtait sur les plaintes concernant ces appels.

Actualités NBC a publié un enregistrement de l’appel automatisé, qui est une affaire instable et de mauvaise qualité. Toute personne ayant une certaine familiarité avec l’IA (ou une compréhension de base de l’éducation civique américaine) pourrait repérer l’appel comme un faux évident. Et même si cela réussit, il est peu probable que l’arrêt de la campagne écrite ait un effet significatif sur les perspectives de Biden en novembre. Cependant, un effort similaire lors de primaires plus importantes ou de swing states lors des élections générales pourrait avoir de graves conséquences. Le deepfake de Biden pourrait être le signe de choses sombres à l’horizon.

