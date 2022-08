Les salariés au salaire minimum recevraient des centaines de livres de plus dans le cadre des plans travaillistes

BRITS sur le salaire minimum serait en ligne pour des centaines de livres de salaire supplémentaire pour couvrir le coût de la vie dans le cadre des plans travaillistes.

Sir Keir Starmer a élaboré des propositions pour aider les plus bas salaires à obtenir une augmentation de salaire.

Sir Keir Starmer a élaboré des propositions pour aider les plus bas salaires à obtenir une augmentation de salaire Crédit : Getty

Il veut ordonner à la Low Pay Commission de tenir compte du coût de la vie lors de la fixation des salaires.

Le chef travailliste supprimerait également les tranches de rémunération pour les travailleurs de moins de 22 ans – de sorte que les jeunes de 18 ans actuellement à des taux inférieurs seraient payés de la même manière que les Britanniques plus âgés.

Le salaire minimum est fixé à 9,50 £ de l’heure pour les personnes âgées de 23 ans et plus, à 9,18 £ pour les 21 et 22 ans et à 6,83 £ pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans.

La patronne adjointe du parti travailliste Angela Rayner et la chancelière fantôme Rachel Reeves ont écrit dans le Guardian : « Les jeunes travailleurs adultes reçoivent toujours un salaire brut.

“Leurs factures ne sont pas moins chères, mais ils doivent joindre les deux bouts avec moins.

“Ce n’est tout simplement pas juste.”

Le travail n’a pas précisé combien de personnes supplémentaires pourraient gagner, mais la Living Wage Foundation – qui calcule un salaire recommandé en fonction du prix de la vie – est fixée à 9,90 £ de l’heure.

S’ils adoptaient une suggestion similaire, cela signifierait qu’un travailleur de 23 ans rapporterait à la maison plus de 800 £ par an de plus.