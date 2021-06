Les salamandres ont un secret pour survivre à la sécheresse, aux vagues de chaleur et au changement climatique

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Il y a dix ans, une équipe de chercheurs sur les salamandres a fait une prédiction désastreuse : que le changement climatique rendrait une grande partie du sud des Appalaches, un point chaud de la diversité des salamandres, inhospitalière pour bon nombre de ces amphibiens élégants. Les modèles les plus pessimistes pour la région prévoyaient une «perte presque complète» de l’ensemble du groupe de salamandres étudiées, connues sous le nom de pléthodontides.

Vous vous attendriez certainement à ce que les salamandres qui aiment l’humidité soient condamnées dans un échauffement monde. Partout aux États-Unis, du Dakota du Nord à l’Arizona, des sécheresses extrêmes et des vagues de chaleur assombrissent le paysage, asséchant les zones humides, les ruisseaux et d’autres sources d’eau essentielles pour les humains et la faune. Et une mauvaise nouvelle pour les salamandres est une mauvaise nouvelle pour le reste d’entre nous : ces créatures sont vitales pour les écosystèmes en tant que prédateurs et proies, et les scientifiques les considèrent comme des baromètres de la santé des écosystèmes.

Pourtant, ces dernières années, la salamandre glissante s’est avérée remarquablement résistante à la chaleur, à la sécheresse et peut-être même aux incendies de forêt, grâce à un certain nombre d’adaptations uniques. Ils peuvent essentiellement s’arrêter pendant des mois, voire des années, et une espèce peut traverser des périodes de sécheresse dans une gaine de mucus protectrice. Les salamandres enseignent aux scientifiques le pouvoir d’adaptation et les limites de la prédiction.

Pour être clair, les salamandres ne sont pas garanties d’un avenir radieux. Ces petits vagabonds aiment souvent rester cachés, ce qui rend difficile la collecte de bonnes données – et une étude de 2009 a révélé des « déclins spectaculaires » des salamandres en Amérique centrale et au Mexique. Pendant ce temps, plus de 40 pour cent des plus de 200 espèces d’Amérique du Nord sont menacées d’extinction, selon certaines estimations. Cela inquiète les chercheurs.

Mais ce que montrent ces adaptations frappantes, c’est que le changement climatique est compliqué – il aura un impact sur différents animaux de manières différentes et inattendues. Les créatures qui semblent particulièrement sensibles, comme les salamandres, peuvent être plus résistantes que nous ne le pensons, ce qui brouille nos prévisions concernant les impacts du changement climatique sur différents écosystèmes. Et dans certains cas, des conditions extrêmes peuvent déclencher des comportements que les scientifiques n’avaient pas remarqués auparavant.

Pour survivre, les salamandres ne font rien

Les salamandres ressemblent à des lézards, qui peuvent survivre dans certains des déserts les plus secs du monde, mais la similitude n’est même pas profonde. Alors que les lézards ont une peau sèche et écailleuse, les salamandres doivent généralement garder leur peau humide et certaines passent toute leur vie dans l’eau. En tant qu’amphibiens, ils ont le sang froid, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas réguler leur température intérieurement. Toutes ces caractéristiques font du changement climatique une préoccupation.

Encore, Eric Riddell, un expert en salamandres qui est maintenant professeur adjoint à l’Iowa State University, se souvient avoir remis en question ces prédictions sur la disparition des salamandres. Les salamandres existent depuis des millions d’années et le climat a parfois été plus chaud qu’aujourd’hui, a déclaré Riddell à Vox. Certes, lui et certains collègues raisonné, ces animaux ont développé des stratégies pour supporter certaines des conditions que le réchauffement climatique va déclencher.

Au cours des années qui ont suivi, Riddell et ses collègues ont testé leur théorie et ont trouvé des preuves pour la soutenir. Certaines salamandres, ont-ils découvert, ont une capacité remarquable à adapter leur corps aux conditions locales. Lorsqu’il fait chaud et sec, par exemple, ces amphibiens peuvent essentiellement s’arrêter – réduisant la vitesse à laquelle ils brûlent de l’énergie et perdent de l’eau, a-t-il dit, au point qu’ils n’ont presque plus besoin de manger ou de boire pour survivre. « Ils sont passés maîtres dans l’art de ne rien faire », a déclaré Riddell.

Pendant les sécheresses, Riddell soupçonne que les salamandres peuvent s’abriter sous le sol où il fait plus frais et plus humide – potentiellement pendant des années – pour n’émerger que lorsque les conditions s’améliorent. Les chercheurs affirment également que les salamandres peuvent résister aux incendies de forêt en utilisant des stratégies d’abri similaires (bien que leur tolérance semble varier selon l’habitat). En d’autres termes, ils peuvent simplement rouler dans de mauvaises conditions environnementales, au moins pendant un certain temps.

Cocons de mucus et transformation totale

Il existe d’autres astuces plus étranges que les salamandres utilisent pour éviter de se dessécher. Le plus délicieux est peut-être de s’envelopper dans un cocon de mucus. (Qui d’entre nous n’a pas envie de se pelotonner dans un cocon de mucus à un moment ou à un autre ?)

C’est la stratégie d’un type de salamandre appelé la petite sirène. Pour éviter la dessiccation lorsque son habitat (généralement un étang) s’assèche, la salamandre s’enfouit et sécrète du mucus de sa peau, qui durcit pour former un cocon « parcheminé ». Le cocon peut empêcher la déshydratation pendant « au moins 35 semaines » ou jusqu’à ce que l’étang se remplisse, selon une étude de 1972.

Les tritons à points rouges, également un type de salamandre, prennent une approche en période de sécheresse. Typiquement, ils ont trois stades de vie après avoir émergé d’un œuf : larvaire, lorsqu’ils sont aquatiques ; juvénile, lorsqu’ils vivent sur terre; et adulte, lorsqu’ils retournent à l’eau. Mais lorsque leur habitat se dessèche, ils peuvent en fait passer une quatrième fois à une forme terrestre, selon Steven Price, professeur agrégé à l’Université du Kentucky.

Pour faire ce mouvement, les tritons changent la forme de leur queue, la texture de leur peau et même leur couleur. « C’est une stratégie vraiment cool pour ces animaux », a déclaré Price, et cela les aide à réagir aux changements climatiques imprévisibles.

Ce que les salamandres peuvent nous apprendre changement climatique

Prises ensemble, ces adaptations – en particulier la flexibilité concernant la consommation d’énergie et la perte d’eau – peuvent aider les salamandres à mieux résister à certains des effets du changement climatique, selon les travaux de Riddell. « En intégrant cette flexibilité dans les prévisions, nous avons constaté que les salamandres pouvaient maintenir leur capacité à se reproduire, même dans l’un des pires scénarios de réchauffement », a-t-il déclaré.

Cela signifie-t-il que ces projections apocalyptiques de la salamandre de 2010 sont fausses ?

La réponse est probablement oui, selon l’un des scientifiques qui les a créés pour la première fois. « Nous ne voyons pas ces prédictions se réaliser », a déclaré Joseph Milanovich, auteur principal de l’étude de 2010 et professeur adjoint à l’Université Loyola de Chicago.

Milanovich a parlé dans les Smoky Mountains, où il était échantillonner la population de salamandres. Il n’a pas encore publié tous les résultats, mais pour l’anecdote, il dit que les populations et les distributions de salamandres semblent stables par rapport aux données de 2012. « La tolérance physiologique de beaucoup de ces espèces de salamandres est plus élevée que nous ne le pensions », il a dit. « Ils sont faits pour ça.

Il y a, bien sûr, une limite à ce que les salamandres peuvent tolérer, a déclaré William Peterman, autre co-auteur de l’étude de 2010 et professeur agrégé à l’Ohio State University. Une grave sécheresse qui s’étend sur des années, par exemple, pourrait causer de graves dommages aux populations de salamandres, d’autant plus que de nombreuses espèces ont besoin d’eau pour se reproduire. (Certaines recherches ont déjà indiqué que la sécheresse nuit aux salamandres aquatiques au stade larvaire.)

De même, des incendies de forêt plus intenses qui brûlent extrêmement chaud et sur de vastes zones – qui sont susceptibles de devenir plus fréquents avec le changement climatique – pourraient être un problème, selon Milanovich et Peterman. « Lorsque les incendies deviennent vraiment intenses, ils peuvent brûler toute la matière organique » dans laquelle les salamandres s’enfouissent, a déclaré Peterman. « Là où nous avons vu cela se produire, les salamandres ont pratiquement disparu du paysage. »

Il convient également de noter que notre climat se réchauffe beaucoup plus rapidement aujourd’hui, en raison des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, qu’il ne le faisait dans le passé – environ 10 fois plus vite que le réchauffement moyen suivant les périodes glaciaires historiques. Cela signifie que les salamandres et autres espèces des époques passées ont eu beaucoup plus de temps pour s’adapter aux changements.

Mais en fin de compte, l’histoire des salamandres peut être une bonne nouvelle, suggérant qu’il y a moins de menaces pour certains animaux qu’on ne le pensait autrefois. « La faune a la capacité de faire face à ces conditions au-delà de ce que nous comprenons », a déclaré Jennifer Hunter, directrice résidente de la réserve d’histoire naturelle de Hastings, une station de terrain du nord de la Californie qui fait partie de l’UC Berkeley.

L’année dernière, les incendies de forêt ont brûlé environ un quart des Hastings réserve, qui se trouve à 30 miles au sud-est de Monterey, mais la vie végétale et animale résidente s’est rapidement rétablie, a-t-elle déclaré. « Vous voyez immédiatement certaines de ces espèces qui devraient vraiment lutter pour s’échapper – vous savez, les petits mammifères, des choses comme ça – surgir très rapidement », a-t-elle déclaré. « Nous pensons simplement : « Comment ces petits gars ont-ils réussi ? » » Jusqu’à un certain point, la nature peut être très résistante.

Quant aux salamandres, les chercheurs espèrent que ces chenilles charismatiques persisteront, malgré l’évolution rapide des environnements qui les entourent. La question, dit Riddell, est : « Où peuvent-ils tenir et pendant combien de temps ?