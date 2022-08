Les salaires réels au Royaume-Uni baissent à un rythme record alors que l’inflation monte en flèche

Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

L’augmentation des factures énergétiques et alimentaires met les ménages sous pression au Royaume-Uni La crise du coût de la vie continue de s’emparer du pays, avec une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs.

“La valeur réelle de la rémunération continue de baisser. Hors primes, elle baisse encore plus vite qu’à n’importe quel moment depuis que des records comparables ont commencé en 2001”, a-t-il commenté.

Alors que le salaire moyen – hors primes – a augmenté de 4,7 % d’avril à juin, selon l’ONS, le coût de la vie augmente à un rythme encore plus rapide et dépasse la croissance des salaires.

LONDRES – Les salaires réels au Royaume-Uni, qui reflètent la puissance de la rémunération des employés après prise en compte de l’inflation, ont chuté de 3% par an au cours du dernier trimestre, selon les données publiées mardi par l’Office of National Statistics.

L’inflation au Royaume-Uni a atteint un nouveau sommet en 40 ans de 9,4 % en juin et devrait dépasser 13 % d’ici octobre. La Banque d’Angleterre a réagi à la hausse des prix au début du mois en augmentant les taux d’intérêt de 50 points de base à 1,75 %, la plus forte augmentation en 27 ans.

Lauren Thomas, économiste britannique sur le site de carrière Glassdoor, a déclaré que l’inflation et la hausse des prix sont actuellement les principales préoccupations des travailleurs.

“La seule constante en 2022 est le changement et la flambée des prix. Même avec une forte croissance des salaires et un marché du travail tendu, les travailleurs ressentent le pincement alors que l’inflation émerge comme le plus grand gagnant. Avec des salaires réels en baisse record de 3,0 % grâce à l’inflation, le coût de vie est une priorité pour de nombreux demandeurs d’emploi », a-t-elle déclaré.

Les données de l’ONS ont également montré que le chômage est resté stable à 3,8 %, tandis que les postes vacants ont diminué au cours de la même période.

James Smith, économiste des marchés développés chez ING, a déclaré que la Banque d’Angleterre portera une attention particulière à la fois à la croissance des salaires et au taux de chômage au Royaume-Uni.

“Les prévisions officielles de la Banque d’Angleterre indiquent une augmentation importante du taux de chômage au cours des deux prochaines années, mais les décideurs rechercheront des signes indiquant que les entreprises “accumulent” du personnel même lorsque les marges sont réduites, au milieu des inquiétudes quant à leur capacité à réembaucher. à l’avenir. La croissance des salaires a un élan décent en ce moment, et le comité s’inquiétera que cela puisse être maintenu », a-t-il déclaré.

À l’avenir, cela pourrait signifier de nouvelles hausses importantes des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre, ajoute Smith :

“Pour l’instant, nous pensons qu’il n’y a pas grand-chose dans ces derniers chiffres qui empêchera la Banque d’Angleterre de relever à nouveau ses taux de 50 points de base en septembre, même si nous approchons de la fin du cycle de resserrement.”