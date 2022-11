Les salaires impayés sont la principale plainte des travailleurs migrants du Qatar, selon l’Agence des Nations Unies pour l’emploi

Les salaires impayés dominent un nombre croissant de plaintes de travailleurs migrants au Qatar, a déclaré mardi l’agence pour l’emploi des Nations Unies, moins de 20 jours avant le début de la Coupe du monde de football.

L’Organisation internationale du travail a déclaré que le nombre de plaintes des travailleurs avait plus que doublé en un an pour atteindre 34 425 avec le lancement d’une nouvelle plateforme en ligne, dans un rapport qui appelait le Qatar à renforcer la mise en œuvre des réformes lancées après la critique de son bilan en matière de droits.

“Les principales causes de plaintes concernaient le non-paiement des salaires et des indemnités de fin de service, et les congés annuels non accordés ou non payés”, indique le rapport, qui ajoute que 10 500 affaires sont allées devant les tribunaux du travail, où presque tous les juges ont statué en faveur des travailleurs.

Le rapport indique que le nombre de travailleurs traités pour des problèmes liés à la chaleur liés aux températures estivales brûlantes de l’État du Golfe a également diminué, après l’introduction de nouvelles restrictions en 2021.

Il a indiqué que quatre cliniques du Croissant-Rouge du Qatar ont traité 351 travailleurs cet été, contre 620 en 2021 et 1 320 et 1 520 en 2019 et 2020 respectivement.

Le Qatar, où la Coupe du monde commence le 20 novembre, a été largement critiquée pour les conditions des travailleurs migrants, ainsi que pour les droits des femmes et de la communauté LGBTQ.

Mais l’OIT a déclaré que les réformes “importantes” du Qatar avaient un impact sur l’ensemble du Golfe région.

“Il y a une reconnaissance universelle qu’il faut faire plus pour appliquer pleinement et faire respecter les réformes du travail”, a déclaré le rapport.

“Nous reconnaissons tous que nous ne sommes pas encore à la ligne d’arrivée, et nous nous appuierons sur cette base solide pour combler les lacunes dans la mise en œuvre et veiller à ce que tous les travailleurs et employeurs puissent pleinement bénéficier de ces réformes majeures », a déclaré Ruba Jaradat, directrice régionale de l’OIT pour les États arabes. p>

