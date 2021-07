Les salaires augmentent, mais l’inflation a peut-être donné aux travailleurs une baisse de salaire de 2%

Westend61 | Westend61 | Getty Images

Les travailleurs ont vu leur salaire horaire en juin augmenter au rythme le plus rapide en plus d'une décennie. Pourtant, certains d'entre eux ont vu ces gains effacés par des niveaux élevés d'inflation. Les « salaires réels » – une mesure du revenu après prise en compte du coût des biens et services achetés par les gens – ont chuté de près de 2%, en moyenne, le mois dernier par rapport à 2020. Les républicains du Sénat ont déclaré mercredi que les Américains obtenaient une baisse de salaire en conséquence. . « Les produits de base de la vie américaine augmentent de façon exponentielle », selon le sénateur Tim Scott, RS.C., qui a cité des exemples tels que les prix plus élevés de l'essence, de la blanchisserie, des billets d'avion, des frais de déménagement, des hôtels, du bacon et des téléviseurs.

Façons de faire fructifier vos versements mensuels de crédit d’impôt pour enfants L’idée maîtresse de l’argument — que l’inflation ronge la hausse des salaires — est vraie, selon les économistes. Pourtant, il y a beaucoup de nuances, ont-ils dit. D’une part, le fait qu’un consommateur obtienne ou non une baisse de salaire dépend de ses revenus individuels et des choses qu’il achète. « Si les prix augmentent plus vite que les salaires, alors les gens bénéficient de réductions de salaire ajustées en fonction de l’inflation », selon Michael Strain, directeur des études de politique économique à l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion de droite. « En fin de compte, cela varie considérablement pour chaque individu. » De plus, l’inflation a été volatile et peut s’avérer temporaire, ce qui signifie qu’une réduction du pouvoir d’achat pourrait être de courte durée, ont déclaré les économistes.

Inflation et croissance des salaires

Salaire horaire moyen Rose 3,6%, à 30,40 $, en juin par rapport au même mois en 2020. C’est le pic le plus important depuis janvier 2009, selon Les données établi par l’Institut de politique économique. Pendant ce temps, l’indice des prix à la consommation, une mesure de l’inflation, sauté 5,4 % sur la même période — le plus élevé depuis août 2008. Ensemble, cela équivaut à une perte de pouvoir d’achat de 1,7% en moyenne, en tenant compte des ajustements saisonniers, selon au Bureau des statistiques du travail.

« L’inflation est une taxe », a déclaré William Foster, vice-président de Moody’s Investors Service. « C’est la meilleure façon d’y penser. » L’inflation affecte le plus les personnes à faible revenu, qui dépensent une plus grande partie de leur dollar moyen en essence, nourriture et autres articles dont le prix peut augmenter, a déclaré Foster. Les personnes les plus riches, qui ont tendance à détenir davantage d’actifs financiers comme des actions ou des maisons, pourraient être mieux à même de compenser l’impact de l’inflation, a-t-il ajouté. Mais tout le monde n’a pas nécessairement eu une baisse de salaire en conséquence. Le bond de 5,4% de l’inflation annuelle est une moyenne de nombreux articles – et les ménages n’achètent pas nécessairement ceux qui deviennent beaucoup plus chers.

Par exemple, la métrique comprend les prix des voitures et des camions d’occasion, qui ont augmenté d’environ 45% par rapport à juin 2020 – leur plus grand changement jamais enregistré. Ce choc des prix ne toucherait pas le portefeuille de quelqu’un à moins qu’il n’achète une voiture d’occasion. De même, les prix de l’essence sont en hausse de 45 %. Ce coût supplémentaire serait supporté par les conducteurs, mais peut-être pas par les résidents de la ville qui utilisent les transports en commun. À titre de comparaison, les prix des aliments n’ont augmenté que de 2,4 % sur la même période, ce qui est inférieur à la mesure plus large de l’inflation.

Comportement du consommateur

L’indice des prix à la consommation ne tient pas non plus compte des changements de comportement des consommateurs, qui peuvent changer ce qu’ils achètent pour éviter ces coûts plus élevés. Par exemple, on peut passer du bœuf au poulet pour économiser de l’argent, ou retarder l’achat d’une voiture jusqu’à ce que les prix baissent. « Les gens réagissent aux changements de prix en modifiant leur consommation », selon Noah Williams, professeur d’économie à l’Université du Wisconsin-Madison et chercheur auxiliaire au Manhattan Institute.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, une autre mesure de l’inflation, explique ces changements. Le Bureau of Economic Analysis n’a pas encore publié le chiffre pour juin. Mais en mai, le Indice PCE était de 1,1 point de pourcentage inférieur à la lecture annuelle de l’indice des prix à la consommation (3,9 % contre 5 %), ce qui indique que les consommateurs ont acheté des produits à moindre coût. Cependant, ces changements imposent toujours un coût aux consommateurs, sinon explicite, selon Casey Mulligan, professeur d’économie à l’Université de Chicago. « Ils essaient de minimiser les maux, mais ce sont tous les deux des maux », a déclaré Mulligan, qui a été économiste en chef du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche pendant l’administration Trump.

Distorsions

Il y a également lieu de se méfier d’une interprétation excessive des chiffres de l’inflation et des salaires alors que l’économie américaine rebondit après la Pandémie de Covid-19, selon les économistes. Cela est dû aux distorsions économiques causées par le virus. Par exemple, les prix à la consommation ont chuté au début de la pandémie. Comparer les prix d’aujourd’hui à des prix plus bas il y a un an fera naturellement que les lectures d’inflation sembleront élevées. De même, les données sur les salaires peuvent être faussées par un nombre disproportionné de licenciements parmi les travailleurs à bas salaire pendant la pandémie. En avril 2020, par exemple, le salaire horaire moyen a bondi de 8% (le plus élevé jamais enregistré) même au milieu des licenciements collectifs, car davantage de salariés à hauts revenus sont restés dans la population active.

La même chose peut se produire maintenant, mais à l’envers. À mesure que l’économie rebondit et que les travailleurs à bas salaire sont réembauchés, les gains moyens peuvent sembler supprimés. « Cela pourrait être un peu trompeur » de suggérer que les travailleurs subissent une baisse de salaire, selon Susan Houseman, directrice de recherche au WE Upjohn Institute for Employment Research. « [The composition of the workforce] change particulièrement pendant les ralentissements et les reprises, il faut donc faire attention à l’interprétation de ces données », a-t-elle déclaré.

Temporaire ou pas ?

Il n’est pas clair si les prix à la consommation et les salaires plus élevés sont temporaires ou durables, selon les économistes. Cependant, au moins une partie de l’inflation peut s’expliquer par une dynamique probable à court terme, comme des contraintes d’approvisionnement et une augmentation de la demande alors que les consommateurs sortent d’une hibernation induite par une pandémie, ont-ils déclaré. Par exemple, les prix élevés du gaz récemment ont été causés en partie parce que les principaux pays producteurs de pétrole n’ont pas pu parvenir à un accord pour augmenter l’offre de pétrole au début de juillet, selon à AAA. Et une pénurie de puces électroniques a entraîné une flambée des prix des voitures. Certains s’attendent cependant à ce que l’inflation persiste.