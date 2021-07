Les salaires augmentent, et il va falloir continuer à remettre les gens au travail

Même si les embauches non agricoles ont augmenté de 850 000, le taux de chômage a grimpé à 5,9 %. Cela s’explique en grande partie par le fait que le taux de participation au marché du travail, un facteur clé dans l’élaboration du chiffre global du chômage, est resté inchangé à 61,6 %. La population active globale, une mesure de ceux qui travaillent ou cherchent du travail, n’a augmenté que de 151 000 et le niveau d’emploi total s’est contracté de 18 000.

C’est la question des salaires et des avantages sociaux, cependant, qui a été la plus déconcertante, car les entreprises se demandent ce qu’il faudra pour attirer les travailleurs sur la touche.

Les économistes se tordent les mains sur la difficulté persistante à remettre les gens au travail. Les raisons les plus fréquemment citées sont les craintes persistantes du virus, les problèmes de garde d’enfants, l’inadéquation des compétences et l’attrait d’allocations de chômage améliorées par rapport aux salaires proposés par les entreprises.

Et il blâme les PDG d’entreprise qui accordent plus d’importance au retour de l’argent aux actionnaires qu’au paiement des travailleurs.

Leurs plus grandes préoccupations étaient les problèmes de santé entourant le virus, suivis par des taux de rémunération trop bas. En plus du salaire, Goff cite des exigences « superflues » pour les emplois, telles que des diplômes universitaires qui ne s’appliquent pas ou une formation qui n’est pas nécessaire.

Jobcase a mené une enquête auprès de 515 chômeurs en mai et a constaté que presque tous ont déclaré qu’ils ne gagnaient pas plus d’argent avec leur travail que lorsqu’ils avaient un emploi, bien que 34% ont déclaré qu’ils étaient toujours mal à l’aise de retourner au travail.

La question de la rémunération, au moins, rejoint ce que les dirigeants du site de recherche d’emploi Indeed trouvent avec leurs clients, qui citent la santé comme la principale raison de leur hésitation à revenir, selon Nick Bunker, directeur de la recherche économique du site. le coussin financier accumulé pendant la pandémie a également été un facteur pour certains.

« Il y avait, bien sûr, des gens qui disaient que les paiements d’assurance-chômage rendaient leur recherche d’emploi moins urgente, mais ce n’était pas dans leurs réponses de premier plan », a déclaré Bunker. « Vous avez vu des signes que la croissance des salaires s’accélère. La question est pour certaines professions et emplois, en particulier pendant la pandémie, avons-nous besoin d’une reprise continue de ces salaires pour vraiment lancer l’embauche. »

Les employeurs ont répondu aux demandes d’incitations plus importantes.

Quelque 4,1 % des entreprises postées sur Indeed en juin proposaient des incitations à l’embauche, soit plus du double du taux d’il y a un an. Les professions liées à la conduite automobile ainsi que les soins personnels et la santé à domicile étaient les principales industries à offrir des incitatifs, avec des primes en espèces allant de 100 $ à 30 000 $. Les emplois de préparation alimentaire offraient des primes de 100 $ à 2 500 $.

Dans l’ensemble, la croissance des salaires a été difficile à mesurer pendant la pandémie, car les travailleurs à faible revenu ont été parmi les derniers à reprendre leur travail. Cela a faussé les chiffres des gains horaires moyens totaux plus élevés pendant une grande partie de 2020, avec un pic de 8,2% de croissance en glissement annuel en avril 2020, ce qui n’était guère indicatif du marché du travail global.

Cependant, les loisirs et l’hôtellerie offrent un aperçu intéressant de ce qui se passe en matière de rémunération.

Le secteur a actuellement un taux de chômage de 10,9%, contre 5,7% avant la pandémie, il y a donc évidemment encore beaucoup de mou là-bas. Mais les embauches ont augmenté rapidement ces derniers mois, tout comme les salaires.