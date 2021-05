Les salaires augmentent au rythme le plus rapide depuis des années. Les bénéfices des entreprises pourraient en pâtir

Connectez-vous à la fenêtre du restaurant. Elizabeth W. Kearley | Moment ouvert | Getty Images

Les travailleurs reçoivent des salaires plus élevés, mais à un moment donné, cela pourrait nuire aux bénéfices des entreprises. À mesure que l’économie rouvre, les coûts augmentent pour tout, de l’emballage et des matières premières à l’expédition. En plus de ces dépenses, les entreprises paient également davantage pour faire entrer les travailleurs. Mais la disparité entre les coûts de main-d’œuvre et les bénéfices est si grande depuis si longtemps que les employeurs devraient être en mesure d’augmenter les salaires s’ils peuvent augmenter les prix des biens et services ou améliorer la productivité. McDonald’s a déclaré la semaine dernière qu’il augmentait de 10% les salaires des 36 500 travailleurs horaires des magasins appartenant à l’entreprise, et Chipotle a annoncé qu’il augmenterait les salaires à une moyenne de 15 dollars de l’heure d’ici la fin juin. Bank of America a déclaré qu’elle augmenterait le salaire minimum de ses travailleurs horaires à 25 dollars de l’heure, contre 20 dollars actuels, d’ici 2025. La société d’équipement de sport Under Armour a également annoncé qu’elle augmenterait le salaire horaire minimum de ses employés de la vente au détail et de la distribution à 15 USD au lieu de 10 USD. «C’est l’une des plus fortes croissances salariales que nous ayons vues depuis un quart de siècle», a déclaré Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics. Il a déclaré que la croissance salariale de 3% des travailleurs du secteur privé au premier trimestre était la plus forte depuis les années 1990 et que la productivité s’était accélérée en même temps. « Toutes les anecdotes que nous avons reçues ces derniers mois suggèrent que cela continue », a-t-il déclaré.

Attirer les talents en cas de pénurie

Les employeurs tentent de remédier à une pénurie de main-d’œuvre, selon Jonathan Golub, stratège en chef des actions américaines au Credit Suisse. « L’économie surchauffe et les entreprises, même si nous avons un taux de chômage élevé, ne peuvent pas obtenir la main-d’œuvre dont elles ont besoin pour répondre à la demande et elles sont obligées d’augmenter les salaires », a-t-il déclaré. « Cela se passe avec les services financiers. Cela se passe dans l’industrie. Cela se passe dans le commerce de détail. Vous le voyez partout. » Golub a déclaré que les investisseurs avaient raison de se demander quand les coûts salariaux plus élevés pourraient faire pression sur les marges bénéficiaires, mais il ne prévoit pas que cela devienne un problème à court terme. « Si vous constatez ces pressions dans un environnement où l’économie était plus faible, ce serait un désastre, mais ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré. « Nous le voyons dans un environnement où les entreprises ont un énorme pouvoir de fixation des prix, ce qui signifie qu’elles peuvent le transmettre. » Mais Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA, a déclaré que les salaires plus élevés sont l’une des raisons pour lesquelles il est devenu neutre sur le secteur de la consommation discrétionnaire, qui comprend la vente au détail et les restaurants. Le secteur n’a progressé que de 4,1% jusqu’à présent cette année. C’est l’un des secteurs les moins performants, et il est à la traîne S&P 500. « Nous avons abaissé nos perspectives sur la consommation discrétionnaire parce qu’elle dépend tellement de la masse salariale », a déclaré Stovall, notant que le secteur est également confronté à une augmentation des coûts dans de nombreux autres domaines. « Les économistes réclament un gain de 3% des salaires au second semestre et un gain continu l’année prochaine. » Golub a déclaré que l’on ne sait pas combien de temps les entreprises augmenteront les salaires, mais si cela continue et devient inflationniste, ce sera un problème pour les bénéfices. « Si cela représente une tendance où les gens commencent à s’attendre à des salaires plus élevés et ils exigent des salaires plus élevés, et il y a une continuation, oui, cela devient un problème », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas s’il s’agit d’un ajustement ponctuel. »

La «rigidité» des salaires plus élevés

Contrairement aux augmentations temporaires de matières premières ou de marchandises affectées par des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, les coûts de main-d’œuvre restent au bilan d’une entreprise. « Le contexte est extrêmement important », a déclaré Golub du Credit Suisse. « Nous savons que lorsque la relance disparaîtra, que l’économie ne sera plus surchargée et que le prix du bois et de l’essence diminuera, les gens qui ont obtenu des salaires plus élevés continueront à avoir des salaires plus élevés. Les salaires sont rigides. » Golub a déclaré que les salaires ne sont pas un problème de rentabilité à court terme et que le marché se concentre sur la réouverture du commerce maintenant, pas tant sur les marges. « Ce n’est pas garanti que cela devienne un problème de marge, mais cela représente une menace légitime pour les marges », a-t-il déclaré. « Les marchés réagissent à de telles choses et ils devraient le faire », a ajouté Golub. « Vous pouvez voir que ce n’est pas par accident, mais l’administration et d’autres ont souligné qu’ils voulaient que la main-d’œuvre obtienne une plus grande part de l’économie. » Golub a déclaré qu’il recommandait aux investisseurs d’investir dans les secteurs cycliques, qui comprennent les industries, les matériaux et les services financiers. Ces entreprises ont une forte demande et un fort pouvoir de fixation des prix. « Je pense que c’est parti pour les actions cycliques », a-t-il déclaré.

Stress dans le système

Les économistes ont déclaré que la pénurie de main-d’œuvre avait révélé le rapport décevant sur l’emploi d’avril. Juste 266 000 emplois ont été ajoutés, soit environ un quart de ce que les économistes attendaient. Des gains plus forts sont attendus dans les mois à venir. Certains économistes s’attendent à ce que davantage de travailleurs se présentent en septembre lorsque les enfants retournent à l’école et aussi lorsque les allocations de chômage prolongées expirent. «À l’heure actuelle, vous constatez des augmentations de salaires plus urgentes en raison des pénuries de main-d’œuvre», a déclaré Moody’s Zandi. « Les choses vont probablement se calmer vers l’automne alors que l’offre de l’économie se rattrape et que les gens se remettent au travail et que nous sommes de l’autre côté de la pandémie. » À plus long terme, la main-d’œuvre pourrait rester tendue même si les États-Unis reviennent au plein emploi. « Ce n’est pas un gros problème cette année, probablement pas l’année prochaine, mais à mesure que vous avancez vers 2023 ou 2024, les salaires deviennent de plus en plus un problème. Les pressions salariales s’intensifieront et réduiront davantage les bénéfices des entreprises », a déclaré Zandi. « Les entreprises essaieront d’augmenter les prix. »