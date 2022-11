Les saisies de drogue en Belgique surchargent les incinérateurs

La douane a intercepté tellement de cocaïne qu’elle est incapable de la détruire

Les agents des douanes belges ont saisi plus de cocaïne qu’ils ne peuvent en éliminer en temps voulu, ont déclaré samedi des responsables à la chaîne locale VRT News. On estime que plus de 100 tonnes de drogue – évaluées à environ 5 milliards d’euros – auront été interceptées au port d’Anvers cette année. Cela survient après la saisie d’un record de 90 tonnes en 2021.

“Il y a eu une sorte de goulot d’étranglement car il y a eu tellement de saisies et aussi parce qu’un seul incinérateur était en service», a déclaré le ministre fédéral de la Justice, Vincent Van Quickenborne. “De plus, vous ne pouvez pas brûler ces lots en vrac, en une seule fois, en grande quantité car cela causerait des problèmes avec les filtres de l’usine d’incinération..” Seuls 1 000 kg ou au plus 1 500 kg de médicament peuvent être détruits en une seule séance, a-t-il déclaré.

Un représentant du SPF Finances, l’agence mère du service des douanes belge, a accepté. “La destruction rapide des biens confisqués est un défi permanent», a déclaré le porte-parole Francis Adyns au journal local Gazet van Antwerpen. “En raison de la limitation technique des incinérateurs agréés et des normes environnementales, nous devons utiliser plusieurs incinérateurs.”

Alors que le département a réussi à obtenir suffisamment de capacité supplémentaire pour détruire «plusieurs tonnes” plus de substance illicite, mettant une brèche dans ce que le procureur Franky de Keyser a appelé “la montagne de cocaïne», a déclaré Van Quickenborne à VRT que son agence n’a appris que jeudi que cela n’était pas suffisant.

De plus, il faut demander un rendez-vous pour utiliser l’incinérateur, a expliqué le ministre. “Plus vous saisissez de cocaïne, plus vous avez besoin de temps. Et il y a beaucoup de cocaïne.” L’emplacement des incinérateurs serait gardé secret afin de ne pas inciter les criminels à faire une descente dans l’installation.

Van Quickenborne a déclaré que les douaniers négociaient avec le ministre de l’Environnement Zuhal Demir, qui supervise les incinérateurs, ajoutant que les pourparlers sont “va bien.” Le bureau de Demir a contacté l’Agence publique des déchets de Flandre (OVAM), qui recherche également une capacité d’incinération supplémentaire, a déclaré un porte-parole à la VRT.

Les douanes ont découvert le mois dernier près de huit tonnes de cocaïne dans un seul conteneur dans le port d’Anvers. La drogue, d’une valeur de plus de 200 millions d’euros, était dissimulée dans une cargaison de bananes en provenance d’Équateur. Les autorités ont autorisé la livraison à se poursuivre jusqu’à sa destination finale aux Pays-Bas, ce qui a conduit à l’arrestation de quatre personnes.

Le port d’Anvers a été le site de la plus grande saisie de cocaïne jamais réalisée en Belgique en 2020, lorsque cinq conteneurs de ferraille de Guyane se sont avérés dissimuler 11,5 tonnes de cocaïne d’une valeur de 900 millions d’euros. Des policiers et des agents du port figuraient parmi les personnes arrêtées.