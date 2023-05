Les saints signent TE Foster Moreau qui a découvert des diagnostics de lymphome lors d’une visite à l’équipe: Rapports

L’ailier rapproché Foster Moreau, qui a reçu un diagnostic de cancer en mars, a accepté les conditions avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, selon plusieurs rapports. Voici ce que vous devez savoir :

Moreau se remet d’un lymphome de Hodkin qui a été découvert lors d’un examen médical de routine effectué par l’équipe médicale des Saints.

L’accord est d’une durée de trois ans et vaut jusqu’à 12 millions de dollars, dont 8 millions de dollars garantis, selon les rapports.

Moreau, qui a annoncé qu’il quitterait le football en mars après le diagnostic, a obtenu des résultats positifs après le traitement et prévoit de jouer cette saison, selon ESPN.

Pourquoi les Saints ont ciblé Moreau

J’ai indiqué que l’extrémité serrée était une position que les Saints voulaient aborder dans notre pièce à l’échelle de la ligue juste après le repêchage. Cet ajout prend donc tout son sens. Moreau devient l’ailier serré le plus complet de la liste des Saints car il peut être un atout en tant que receveur de passes et bloqueur de course. Juwan Johnson a émergé l’année dernière avec sept touchés, mais il est un receveur converti et pas vraiment un bloqueur. Taysom Hill est également toujours répertorié comme un bout serré, mais nous savons tous qu’il est plus un touche-à-tout offensif.

Cette signature aurait pu se produire plus tôt cette intersaison s’il n’y avait pas eu le diagnostic de lymphome hodgkinien de Moreau. Le fait que la Nouvelle-Orléans, qui est la ville natale de Moreau, l’ait ajouté quelques mois après le diagnostic est un bon signe pour la santé de Moreau. — Titulaire

Comment Moreau est arrivé ici

Moreau a déjà traversé beaucoup de choses au cours de sa courte carrière dans la NFL. Après avoir émergé comme un joueur d’impact surprise en tant que recrue, il a subi une déchirure du LCA à la fin de la saison. Il a pu récupérer à temps pour jouer pendant la campagne 2020, mais n’était pas tout à fait le même joueur et avait besoin d’une saison complète pour se réacclimater.

En raison des blessures de l’ancien ailier serré des Raiders Darren Waller, Moreau a cependant eu la chance de commencer 25 matchs au cours des deux dernières saisons. Il avait prouvé qu’il était un ailier rapproché de calibre de départ au moment où il était sur le point de frapper l’agence libre. Il a suscité l’intérêt de plusieurs équipes – y compris les Raiders – et devait obtenir un contrat pluriannuel plus tôt cette intersaison. Et puis on lui a diagnostiqué un cancer.

Moreau n’a eu d’autre choix que de déplacer son attention pour se concentrer sur sa santé et a annoncé qu’il s’éloignerait du football. L’attente était qu’il resterait non signé jusqu’à ce que ce soit terminé. Mais, dans un geste surprise, les Saints l’ont ramassé sur un accord avec des millions en argent garanti pour le ramener dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans et le réunir avec Derek Carr, qui a été son quart-arrière pendant toute sa carrière. Cela ne signifie pas que la bataille contre le cancer de Moreau est terminée, évidemment, mais cela lui donne quelque chose à espérer une fois qu’elle l’est. — Roseau

Passé

Moreau, 25 ans, a été sélectionné au quatrième tour du repêchage 2019 par les Raiders. Il a produit 91 attrapés, 1 107 verges sur réception et 12 touchés en quatre saisons avec la franchise. Il a affiché un sommet en carrière de 33 réceptions en 15 matchs pour Las Vegas la saison dernière.

Il est entré en agence libre cette intersaison et a reçu le diagnostic après que l’équipe médicale des Saints ait effectué un examen physique.

« Grâce à un processus quelque peu miraculeux, cette période d’agence libre a changé ma vie », a écrit Moreau sur Twitter en mars. « Au cours d’un examen médical de routine effectué par l’équipe médicale du Saint à la Nouvelle-Orléans, j’ai appris que j’avais un lymphome de Hodgkin et que je m’éloignerais du football à ce moment-là pour combattre un nouvel adversaire : le cancer.

« Je suis reconnaissant pour le soutien et reconnaissant envers les personnes qui ont été fermes avec moi. Il n’y a pas eu une seule étape que j’ai franchie sans que des centaines de personnes éclairent le chemin devant moi, et je continuerai à rechercher leurs conseils. Ceci étant dit, je vais lui botter le cul et recommencer à faire ce que j’aime ! AMDG ! »

(Photo: Kirby Lee / États-Unis aujourd’hui)