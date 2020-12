NOUVELLE-ORLÉANS: Le quart-arrière record des Saints, Drew Brees, avait l’air bien lors de ses premiers entraînements depuis son retour d’une fracture des côtes et d’un poumon perforé, et devrait débuter dimanche contre les Chiefs de Kansas City, a déclaré l’entraîneur Sean Payton.

Nous avons ressenti ce qu’il ressentait alors qu’il passait une semaine d’entraînement complète. Et il a fait du bon travail, a déclaré Payton après l’entraînement de vendredi.

Brees a raté quatre matchs depuis sa blessure, survenue lors de son limogeage contre San Francisco.

Taysom Hill a commencé à la place de Brees, avec une fiche de 3-1. Même avant la blessure de Brees, Hill prenait par intermittence des clichés sous le centre pour fournir à la Nouvelle-Orléans un QB à changement de rythme et de lecture. Il pouvait donc continuer à voir des clichés chez QB également.

«Nous avons un certain nombre de groupements de personnel pour nous donner une certaine flexibilité et bien partir de là, a déclaré Payton.

Payton a déclaré que Brees porterait un gilet de protection sur son torse, mais l’entraîneur a rejeté l’idée que les Saints précipitaient le QB de 41 ans de blessure.

Nous ne le jouerions pas s’il n’était pas en bonne santé et capable de fonctionner et de se sentir bien et récupéré, a déclaré Payton.

Brees est le leader de la carrière de la NFL en verges par la passe avec 79 612. Il a 565 passes au TD pour se classer deuxième derrière un seul quart-temps actif, Tom Brady de Tampa Bay, qui en a 571.

Les Saints (10-3) entrent dans le week-end à égalité au sommet du NFC avec Green Bay, mais les Packers détiendraient le bris d’égalité pour le classement des séries éliminatoires n ° 1 et le seul bye des séries éliminatoires de la conférence en vertu d’une victoire de la semaine 3 en La Nouvelle Orléans.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL