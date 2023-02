Les saints n’ont besoin que d’une chose pour que le commerce de Derek Carr se réalise

Derek Carr est sur le point de visiter les Saints de la Nouvelle-Orléans alors que le quart-arrière des Raiders cherche un échange, mais il n’y a apparemment qu’une seule chose qui arrête l’accord pour le moment.

Si vous attendez patiemment que les Saints de la Nouvelle-Orléans découvrent leur prochain mouvement à long terme au poste de quart-arrière depuis la retraite de Drew Brees, il y a deux choses à savoir. Tout d’abord, vous n’êtes pas seul. Deuxièmement, cependant, vous n’aurez peut-être pas non plus à attendre beaucoup plus longtemps pour obtenir la réponse.

L’initié de la NFL, Ian Rapoport, a rapporté mardi que les Raiders avaient donné aux Saints la permission d’avoir Derek Carr pour une visite alors que le quart-arrière cherche un partenaire commercial qui, selon lui, lui convient. Il a une clause de non-échange complète à laquelle il doit renoncer pour approuver tout accord.

Apparemment, c’est aussi le seul obstacle qui reste à franchir pour que les Saints débarquent Carr en tant que prochain quart-arrière.

Selon Vincent Bonsignore du Revue-Journal de Las Vegas, La Nouvelle-Orléans et Las Vegas ont déjà convenu de la compensation commerciale qui irait aux Raiders dans un échange avec Derek Carr. Cela était nécessaire pour approuver une rencontre entre le quart-arrière et n’importe quelle équipe. Maintenant, tout ce qui doit arriver est que Carr approuve le déménagement et renonce à sa clause de non-échange.

Juste pour plus de clarté : Le @Raiders et @Saints se sont mis d’accord sur l’élément de rémunération d’un échange pour Derek Carr. C’était toujours l’exigence pour toute équipe d’obtenir la permission de parler avec Carr. —Vincent Bonsignore (@VinnyBonsignore) 8 février 2023

Rumeurs Saints: le commerce de Derek Carr n’a besoin que de l’approbation du QB pour se rendre à la Nouvelle-Orléans

De nombreuses personnes ont noté sur Twitter que les Saints, actuellement à 60 millions de dollars au-dessus du plafond salarial entrant dans l’année de la ligue 2023, devraient manœuvrer pour affronter le plafond de 33 millions de dollars de Carr pour la saison prochaine. Bien que cela soit vrai (et possible s’ils restructurent essentiellement toutes les transactions de leurs livres), il existe également une autre solution.

Tashan Reed de The Athletic a noté que, comme le plafond de Carr est tout salaire, l’événement d’un échange pourrait permettre aux Saints de convertir la majeure partie de cet argent en bonus de signature pour aider à atténuer le coup porté au plafond salarial. Il a également dit que ce ne serait pas simple mais que c’est « possible ».

Et comme la majeure partie du contrat restant de Carr est un salaire, il leur serait relativement facile d’en convertir une grande partie en bonus de signature pour abaisser son plafond de l’année 1 et aider les efforts théoriques des Saints pour passer sous le plafond salarial. Il y a beaucoup de couches, mais c’est possible. https://t.co/TM9yDlkrLb – Tashan Reed (@tashanreed) 8 février 2023

Il semble que les pièces bougent rapidement pour que Derek Carr devienne le prochain quart-arrière des Saints. Et étant donné le plateau de jeu de quart-arrière inférieur à la Nouvelle-Orléans depuis le départ de Brees, cela devrait être un spectacle bienvenu pour les fans.