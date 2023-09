Les Saints – jusqu’à leur dernier match – remportent une victoire de 20-17 contre les Panthers

CHARLOTTE — Les Saints savaient qu’ils seraient en désavantage numérique lundi soir.

Alvin Kamara a été suspendu. La recrue Kendre Miller était inactive en raison d’un ischio-jambier. Cela ne laissait que Jamaal Williams en bonne santé, donc les Saints ont dû élever Tony Jones Jr. de l’équipe d’entraînement, juste pour avoir un deuxième arrière habillé pour le match.

Ensuite, Williams s’est blessé aux ischio-jambiers au milieu du deuxième quart-temps, donc le seul vrai porteur de ballon restant était Jones, qui a été sur et hors des listes de la NFL pendant quatre saisons, rebondissant des Saints aux Seahawks en passant par les Broncos et les Saints en rien que l’année dernière.

La défense de la Nouvelle-Orléans a gardé la Caroline sous contrôle toute la nuit, mais les Saints se sont démarqués en seconde période sur les deux premiers touchés de la carrière de Jones, une star improbable dans une victoire de 20-17 contre les Panthers, donnant à la Nouvelle-Orléans ses 2 premiers touchés. -0 démarrage dans 10 ans.

« Je ne savais même pas que ce serait juste moi et (Jamaal), pour être honnête », a déclaré Jones après le match. « L’entraîneur nous a fait faire des exercices (en avant-match) et je me suis dit ‘Dang, nous ne sommes que deux.’ Vous devez vous battre. C’est tout ce que vous avez à faire.

Les Saints (2-0) ont connu des difficultés offensives pendant une grande partie de la soirée de lundi, de sorte qu’au milieu du troisième quart, ils se sont retrouvés embourbés dans un match nul 6-6 avec les Panthers, dont le choix n ° 1, Bryce Young, faisait ses débuts à domicile. .

La Nouvelle-Orléans s’est tournée vers Jones, et il s’est converti sur un troisième et un 2 sur le Carolina 22, puis à nouveau sur un troisième et un sur le 7. Sur le premier et le but du 2, il a poussé vers l’avant, attendant de voir les officiels signaler son premier touché dans la NFL.

« Je savais déjà que c’était un problème avant que la pièce n’ait lieu », a-t-il déclaré. « Je me fiche de ce que je dois faire, je marque sur celui-là. Quatre ans en championnat, ça prend du temps, mais je suis là. »

Il se trouve que mardi est l’anniversaire de Rebecca, la femme de Jones, et même si elle restait à la maison parce qu’elle attendait, il savait qu’il devait lui offrir ce ballon de touché comme souvenir d’anniversaire. Heureusement pour Jones, il a eu une autre chance, les Saints s’accrochant à une avance de 13-9 au quatrième quart, et il a marqué un autre touché de 2 verges pour lui donner un ballon qu’il peut garder lui-même.

« Ce deuxième? C’est le mien ici », a déclaré Jones, qui a terminé avec 34 verges en 12 courses dans la victoire.

Les Saints ont une fiche de 2-0, rejoignant les Bucs et les Falcons comme improbables invaincus de la NFC Sud, et lundi soir n’a pas été une victoire facile sur la route. La Nouvelle-Orléans menait 6-3 à la mi-temps, sa défense limitant les Panthers à seulement 88 verges. Les Saints ont limité les Titans à cinq placements lors de la victoire 16-15 de la semaine dernière, et ils ont presque disputé deux matchs complets sans céder un touché, jusqu’à ce que la Caroline marque sur une passe de touché de Young avec 1:16 à jouer.

« Je pense que cela aurait dû durer deux matchs », a déclaré l’entraîneur Dennis Allen, mécontent de cette déception tardive. « Je ne suis donc pas satisfait. Défensivement, je pense que nous faisons de bonnes choses. Je pense toujours qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire mieux. Nous n’allons pas rester assis et nous féliciter. Nous » Je vais retourner au travail et essayer de corriger les choses que nous n’avons pas faites aussi bien.

L’offensive, qui n’a trouvé la zone des buts qu’une seule fois la semaine dernière, a finalement obtenu le touché de Jones au troisième quart, après avoir enfin trouvé son jeu de passes vers le bas du terrain. Le receveur Chris Olave, qui avait suffisamment lutté pour avoir réussi 14 verges sur ses huit premières cibles, a accéléré le long de la ligne de touche gauche et a récupéré une passe de 42 verges de Derek Carr, la tapant d’une main et l’attrapant alors qu’il plongeait au sol. .

Après que la Caroline ait marqué un panier pour réduire l’avance à 13-9 avec 5:30 à jouer, la Nouvelle-Orléans a de nouveau frappé. Carr a frappé le receveur Rashid Shaheed pour un gain de 45 verges, puis Taysom Hill s’est précipité sur 19 verges, plaçant les Saints dans la zone rouge. Le deuxième touché de Jones leur a donné une avance de deux points avec 3:14 à jouer, suffisamment pour clôturer une victoire bien méritée sur la route de la division.

« Il y a beaucoup de travail à faire », a déclaré Carr, qui a terminé avec 228 verges par la passe. « Nous avons eu quelques occasions, c’est sûr… Il y a tellement de choses que nous devons nettoyer, mais ça fait du bien de nettoyer quand on gagne. Nous sommes 2-0, et je ne pense pas que nous ayons » Nous avons joué au niveau auquel nous nous attendons tous. Nous allons continuer à nous efforcer, à travailler et à apporter ces corrections. Cela fait du bien de faire cela lors d’une victoire. «

Les Saints ont été balayés par les Panthers la saison dernière et ont terminé un match loin de la première place de la division, donc une victoire comme celle-ci pourrait faire la différence dans l’autre sens en janvier. Pour l’instant, ils sont à égalité à trois pour la première place à 2-0, bien que cette semaine, ils se rendront à Green Bay pour affronter les Packers avant de rentrer chez eux pour affronter les Bucs lors de la semaine 4.

D’ici là, ils auront Kamara de retour, peut-être Williams également, ce qui laisserait Jones de retour dans l’équipe d’entraînement, mais pendant une nuit, il était au premier plan dans une victoire des Saints.

« Nous devons nous battre ensemble », a déclaré Jones à propos des porteurs de ballon formant un groupe soudé. « Si je suis là-bas, Jamaal, cela n’a pas d’importance. Ses chantiers sont mes chantiers, et mes chantiers sont ses chantiers. Cela n’a pas d’importance. »

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant le Boucaniers, Faucons, Panthères et Saints. Il en est à sa 10e saison et couvre les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .