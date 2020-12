La NFL ayant choisi de ne pas jouer de match jeudi la veille de Noël, elle a déplacé la vitrine aux heures de grande écoute vendredi en fin d’après-midi et a envoyé le Minnesota à la Nouvelle-Orléans.

Le jeu n’a pas le même potentiel de gros titre avec les Saints (10-4) peu susceptibles d’obtenir le seul bye des séries éliminatoires de la NFC, que Green Bay possède actuellement, et les Vikings (6-8) ne vont nulle part. Pourtant, il offre un attrait visuel remarquable.

Dalvin Cook du Minnesota et Alvin Kamara de la Nouvelle-Orléans ont connu deux des saisons les plus productives de tous les demi offensifs. Le receveur recrue Justin Jefferson a été exceptionnel pour les Vikings en remplacement du Stefon Diggs échangé.

Les Saints ont été fidèles à la défense une grande partie de l’année, et ils ont le quart-arrière Drew Brees en arrière et probablement pas rouillé comme il l’était à son retour la semaine dernière contre les Chiefs.

Vous voulez jouer votre meilleur football avant les séries éliminatoires, dit Brees, notant que les Saints doivent encore décrocher le NFC South devant Tampa Bay (9-5) et peuvent le faire avec une victoire. Le facteur le plus important à l’heure actuelle est pour nous de gagner et de gagner la division, non? Et puis, continuez en quelque sorte à bâtir et à monter, avant les séries éliminatoires.

Le n ° 18 du Minnesota est un outsider de 7 points au n ° 4 de la Nouvelle-Orléans. Joyeux Noël, saints.

SAINTS, 27-16 ans

KNOCKOUT POOL: Les Titans nous ont fait couler avec leur défaite après Detroit. Arriver à la fin des équipes disponibles qui valent la peine d’être prises, mais Pro Picks en a gardé une bonne: NEW ORLEANS.

Buffalo n ° 2 (moins 5) au n ° 19 de la Nouvelle-Angleterre, lundi soir

La chance des Bills d’effacer encore une partie de cette histoire récente et moche contre les Patriots.

MEILLEUR PARI: BILLS, 28-19

N ° 22 (égalité) Philadelphie (moins 1 1-2) au n ° 24 Dallas

Les deux équipes seront éliminées dans NFC Est si Washington gagne.

SPÉCIAL CHANGEMENT: COWBOYS, 27-24

N ° 27 Carolina (plus 2 1-2) au n ° 16 Washington

Comme c’est gentil pour Ron Rivera, décrocher la division contre l’équipe qui l’a renvoyé.

WASHINGTON, 17-16 ans

No.7 Indianapolis (moins 2 1-2) au No.10 Pittsburgh

Le ciel tombe à Steel City.

COLTS, 19-17

No 12 Los Angeles Rams (plus 1 1-2) au No 6 Seattle

Quel était ce dimanche dernier des Rams? Ils apparaîtront cette fois.

RAMS, 20-17

N ° 5 Tennessee (plus 3 1-2) au n ° 3 Green Bay

Lambeau en janvier? Les Packers rêvent de rester à la maison pour les séries éliminatoires.

EMBALLAGEURS, 26-24

N ° 21 des Giants de New York (plus 11) au n ° 9 de Baltimore

Soudain, les Corbeaux roulent et semblent dangereux pour janvier.

RAVENS, 30-16

No.25 San Francisco (plus 5) au No.14 Arizona, samedi

Les Cardinals se rapprochent des séries éliminatoires.

CARDINAUX, 27-20

No 13 Miami (moins 3) au No 17 Las Vegas, samedi

Les Dolphins aussi, peut-être un an d’avance sur les attentes.

DAUPHINS, 28-22

No 11 Tampa Bay (moins 9 1-2) au No 26 Detroit, samedi

Les Lions peuvent marquer juste assez pour rester aussi proches sans gagner.

BUCCANEERS, 27-20

N ° 29 Atlanta (plus 12) au n ° 1 Kansas City

Les Falcons peuvent marquer juste assez pour rester aussi proches sans gagner.

CHEFS, 33-23

N ° 8 Cleveland (moins 9 1-2) au n ° 31 New York Jets

Désolé, JETS, nous n’achetons tout simplement pas une autre victoire choquante.

MARRON, 31-10

N ° 30 Cincinnati (plus 8) au n ° 28 Houston

Cela semble être beaucoup de points pour une équipe aussi faible, même contre un autre finisseur.

TEXANS, 22-16 ans

No 15 Chicago (moins 7 1-2) au No 32 Jacksonville

Maintenant que Trevor Lawrence peut partir à la recherche d’une maison à Jacksonville…

OURS, 22-13

N ° 22 (égalité) Denver (plus 3) au n ° 20 Los Angeles Chargers

Les choix QB seuls, Justin Herbert et Drew Lock, nous poussent à…

CHARGEURS, 33-18

RECORD 2020

La semaine dernière: tout droit: 11-5. Contre propagation: 6-8-2

Saison: Tout droit: 147-75-1. Contre propagation: 109-98-7

Meilleur pari: tout droit: 11-4. Contre propagation: 7-8

Spécial bouleversé: Tout droit: 6-9. Contre propagation: 6-7-2

