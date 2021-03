Les SAG Awards seront un spécial pré-enregistré d’une heure cette année

S’adressant à Variety, Todd Milliner, Sean Hayes et Kathy Connell, les producteurs exécutifs de l’émission, ont déclaré que la prochaine remise de prix serait pré-enregistrée et ne durerait qu’une heure.

« Nous cherchons à essayer de faire une cérémonie de remise de prix unique en une heure et de laisser les gens dire, ce qu’ils font très rarement (avec une remise de prix), » Mec, j’aimerais que nous en ayons plus « », a déclaré Milliner à la publication.

La nouvelle intervient dans la foulée des Golden Globe Awards de dimanche dernier, qui ont souffert à la fois de difficultés techniques et d’audiences décevantes.

Les SAG Awards prévoient de renoncer à avoir un tapis rouge, un hôte et un décor.

Au lieu de cela, ils enregistreront leurs célèbres moments « I Am An Actor » des artistes interprètes ou exécutants et les ajouteront avec les annonces des gagnants, les sketches comiques et l’hommage « In Memoriam ».

Cela signifie que les nominés sauront à l’avance s’ils ont gagné ou non.

« Nous espérons qu’ils respectent suffisamment le spectacle et que tout le monde le fait, ainsi que leurs collègues acteurs, qu’ils ne veulent pas décevoir le public à la maison en laissant passer les surprises », a déclaré Connell.

Les remises de prix ont dû trouver de nouvelles façons de continuer face à une pandémie mondiale.

Cela signifie que de nombreux nominés sont apparus de chez eux et des hôtes socialement éloignés devant un petit public ou pas du tout.

Les SAG Awards seront diffusés le 4 avril à 21 h HE / 18 h HP sur TNT et TBS (qui appartient à la société mère de CNN).