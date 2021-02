Attention, Lady Whistledown: Le Prix ​​SAG 2021 vient de faire une annonce majeure qui ravira à coup sûr Bridgertonle plus gros potin.

Le 4 février, Lily Collins et Daveed Diggs a révélé les nominés pour le prochain prix sur Instagram Live – et ce ne sont pas seulement les difficultés techniques relatables qui ont attiré l’attention des téléspectateurs. C’était Bridgertonles nominations! C’est vrai, un jour après avoir été exclue des Golden Globes 2021, la série record de Netflix a été récompensée par deux nominations aux SAG Awards, dont Ensemble dans une série dramatique et Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série dramatique, ce dernier reconnaissant étoile Page Rege-Jean.

Après avoir entendu les nouvelles, Bridgerton les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur enthousiasme, avec un utilisateur de Twitter l’écriture, « SAGS RECONNAISSANT ENFIN BRIDGERTON QUI EST SI VRAI. » Alors qu’un autre tweeté, « DONNEZ JUSTE TOUS LES SAGS À @bridgerton DÉJÀ, JE SUIS TELLEMENT HEUREUX ET FIER D’EUX. »

Cette reconnaissance pour Bridgerton vient dans la foulée de son renouvellement de la saison deux. Le 21 janvier, producteur exécutif Shonda Rhimes a partagé des détails sur ce à quoi s’attendre ensuite lorsqu’elle a posté une lettre de Lady Whistledown elle-même.