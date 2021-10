Les sacs Tobin Heath de l’USWNT aident Arsenal à mettre en déroute Aston Villa; Fran Kirby brille dans la victoire de Chelsea

Tobin Heath a obtenu une passe décisive alors qu’Arsenal a battu Aston Villa samedi. Photo de Nigel French/PA Images via Getty Images

Tobin Heath a fourni sa première passe décisive pour le nouveau club Arsenal alors qu’ils se débattaient Aston Villa 4-0 pour rester en tête de la Super League féminine samedi.

Après des 45 premières minutes frustrantes par une défense acharnée de Villa, Kim Little a fait la percée six minutes après la mi-temps pour les meneurs de la ligue, et la résistance de l’équipe locale s’est effondrée dans les 10 dernières minutes.

Mana Iwabuchi, qui a passé les six premiers mois de 2021 à Villa, a ajouté une seconde pour les visiteurs après la passe décisive de Heath à la 80e minute avant que la remplaçante Katie McCabe n’obtienne un superbe troisième trois minutes plus tard. Little a complété le score dans les arrêts de jeu avec son deuxième.

Plus tôt dans la journée, Fran Kirby a créé les trois buts en tant que champions en titre Chelsea battre Brighton pour les laisser à la deuxième place avant les quatre rencontres de dimanche avec neuf points, trois points derrière Arsenal.

Guro Reiten et Sam Kerr ont marqué en première mi-temps avant que Danielle Carter ne marque un but pour les visiteurs. Avec 10 minutes restantes, Béthanie Angleterre a saisi un troisième pour Chelsea pour sceller la victoire.