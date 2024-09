Les sacs Coach et K-Beauty sont jusqu’à 89 % de réduction sur Amazon ce week-end

Je ne sais pas pour vous, mais j’utilise l’arrivée imminente de l’automne comme excuse pour me refaire une beauté. Je révise ma routine beauté et je rafraîchis ma garde-robe d’automne avec des trouvailles de qualité provenant d’Amazon. Le détaillant regorge constamment d’offres impressionnantes, mais ce week-end, sélection de vente est particulièrement époustouflant. Naturellement, j’ai déjà passé au crible les rayons mode et beauté pour sélectionner les 50 trouvailles qui valent la peine d’être décrochées avec jusqu’à 89 % de réduction.

Ci-dessous, parcourez les principales remises à partir de seulement 6 $. Vous trouverez des offres de marques que vous connaissez et aimez, notamment Lévi’s, Solawaveet JW Pei. Si vous agissez rapidement, vous pouvez mettre la main sur des styles de créateurs Entraîneur, Calvin Kleinet Vince. De plus, achetez des formules K-beauty tendance de Cosrx, Anuaet plus encore.

Les meilleures offres du week-end sur Amazon

Baskets Coach Runner

Pour faciliter vos achats d’automne, j’ai sélectionné les 10 meilleures offres à ajouter à votre panier en premier. Ci-dessus, découvrez des sélections de mode haut de gamme, notamment des modèles élégants Baskets d’entraîneurle luxe Sac Tabbyet un si confortable Soutien-gorge Calvin Klein. Au rayon beauté, achetez un produit pratique appareil de soin de la peau deux en un de la marque que Nicole Kidman utilise. Vous pouvez également vous procurer un traitement corporel au collagène et crème lissante au rétinol pendant que vous rafraîchissez votre routine. Une autre réduction incontournable, la Kit de blanchiment des dents Crest 3D Whitestrips est actuellement inférieur à 35 $.

Sweat à capuche oversize Trendy Queen

Les meilleures offres mode du week-end sur Amazon

Une nouvelle saison exige une garde-robe renouvelée (ce n’est pas moi qui fais les règles). Accueillez l’automne avec style grâce à des basiques intemporels, notamment à moins de 40 $ Jean taille haute Levi’s et un confortable 20 $ pull en maille torsadéeEn parlant de styles douillets, ne manquez pas le favori des fans Sweat à capuche oversize Trendy Queen et ceci cardigan polyvalent alors qu’ils sont disponibles pour seulement 18 $. Quant aux chaussures, jetez un œil à celles-ci sabots en daim qui ressemblent presque à la paire de Jennifer Garner, avec pantoufles en fourrure en double remise.

Jean Amanda classique de Gloria Vanderbilt

Les meilleures offres de créateurs de mode du week-end sur Amazon

Les offres de mode ne s’arrêtent pas là : vous pouvez bénéficier de réductions de créateurs à partir de seulement 16 $ si vous agissez rapidement. Bénéficiez de réductions Coach sur les sac Swinger classique et étui à cartes de tous les joursplus baskets avant-gardistes et ballerines chics. Vous pouvez également vous procurer un confortable Soutien-gorge Calvin Klein et agrafe T-shirt à manches longues Vince. Au rayon denim, découvrez le modèle porté par Priyanka Chopra Jean Gloria Vanderbilt pour 16 $ (oui, 16 $ !), avec une remise Paire de Levi’sEt pendant que vous y êtes, ne manquez pas cet adorable Combinaison à manches bouffantes Paigesoit.

Crème de nuit régénératrice pour la peau de CeraVe

Les meilleures offres beauté du week-end sur Amazon

Maintenant que vous avez le contrôle sur la rotation de vos tenues, vous aurez également envie de faire le plein de produits de beauté de qualité. Heureusement, le rayon soins de la peau d’Amazon regorge de réductions sur des formules hydratantes comme celle-ci Crème de nuit CeraVe, Crème hydratante au rétinol de LilyAna Naturalset Lotion au beurre de cacao de Palmer. En parlant d’un teint lisse, obtenez la base parfaite pour le maquillage avec Fond de teint CoverGirl et Olay et Anti-cernes Instant Age Rewind de Maybelline. De plus, achetez les 10 $ L’Oréal Paris True Match Lumi Glotion que Martha Stewart utilise pour obtenir un bronzage sans soleil. En ce qui concerne les soins capillaires, assurez-vous de vous procurer le Brosse sèche-cheveux Revlon alors qu’il est réduit à 37 $ au lieu de son prix habituel de 70 $.

Crème pour les yeux aux peptides d’escargot de Cosrx

Les meilleures offres K-Beauty du week-end sur Amazon

ICYMI : les soins de la peau coréens connaissent un moment important en ce moment. Les favoris de la K-beauty sont à la mode, et pour une bonne raison. Que vous ayez besoin de réapprovisionner vos vieux produits fiables ou que vous cherchiez à essayer quelque chose de nouveau, les trouvailles suivantes sont toutes à 20 $ ou moins. Bénéficiez de remises Cosrx sur les Crème contour des yeux aux peptides d’escargot, Sérum à la niacinamideet Patchs hydrogel pour les yeux pour seulement 15 $. De plus, essayez les sélections de Beauty of Joseon, y compris le maintenant à 15 $ Sérum Revive pour les Yeux et un pratique kit de découverte de sérum pour trouver la solution la mieux adaptée à votre teint. N’oubliez pas de saisir cette Sérum à l’essence de haricots Mixsoon pour une peau aussi vitreuse que le verre. (Vous pourrez me remercier plus tard).

Dépêchez-vous à Amazon pour profiter de ces offres impressionnantes en matière de mode et de beauté pendant qu’elles sont disponibles à partir de 6 $.

Sac à bandoulière souple Coach Tabby

Soin de la peau mini deux en un Solawave

Sac à bandoulière Ashlie de JW Pei

Brosse sèche-cheveux volumisante One Step de Revlon