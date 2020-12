BUFFALO, NY: Les Sabres de Buffalo ont signé mercredi l’attaquant Casey Mittelstadt pour un contrat d’un an de 874 125 $, un peu plus d’une semaine avant que l’équipe n’ouvre le camp d’entraînement.

Mittelstadt était un joueur autonome avec restrictions entamant sa quatrième saison dans la LNH après avoir été sélectionné avec le huitième choix au repêchage de 2017. Le joueur de 22 ans du Minnesota a eu du mal à faire face à l’incohérence après avoir été classé parmi les deux premiers centres potentiels.

Mittelstadt a réussi 12 buts et 25 points en 77 matchs avec les Sabres au cours de sa saison recrue en 2018-19. Il s’est partagé le dernier entre Buffalo, où il a inscrit quatre buts et neuf points en 31 matchs, et les mineurs pour développer son jeu. Il a terminé avec neuf buts et 25 points en 36 matchs avec Rochester de la Ligue américaine de hockey.

Les Sabres ouvriront le camp d’entraînement le 31 décembre, lorsque Mittelstadt devra concourir pour gagner un rôle régulier dans une équipe remaniée qui comprend les ajouts hors saison de Taylor Hall et Eric Staal, qui devrait occuper la deuxième ligne centrale.

___

Pour plus de couverture AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP_Sports