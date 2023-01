Les Sabres rendent le hockey encore plus important à Buffalo avec une autre victoire spectaculaire

BUFFALO, NY — Le hockey ne semblait pas important plus tôt cette semaine.

Du moins pas à Buffalo, où l’équipe de la NFL a dû faire face à une blessure potentiellement mortelle sur le terrain à la sécurité Damar Hamlin. Les Sabres, qui partagent la propriété et d’autres liens étroits avec les Bills, ont reconnu à quel point le hockey s’est senti sans importance à la suite de l’effondrement de Damar Hamlin sur le terrain. Ils ont joué et gagné mardi, mais ont semblé être dans le brouillard pendant quelques jours après. La situation de Hamlin a mis un nuage sombre sur l’ouest de New York. Il s’est levé lorsque les nouvelles positives ont commencé à se répandre jeudi matin. Tout d’abord, nous avons appris que Hamlin était éveillé et communiquait par écrit. Ensuite, nous avons découvert qu’il avait pu parler à ses coéquipiers via FaceTime le lendemain.

Samedi, Hamlin publiait sur les réseaux sociaux et remerciait tout le monde pour son amour et ses prières. Ses progrès ont été si spectaculaires que mardi, lorsque les Sabres ont joué contre les Capitals à DC, il y a eu un moment de silence pour que les personnes présentes prient pour Hamlin, qui a été intubé et sous sédation. Au moment où les Sabres ont accueilli le Wild samedi soir, l’annonceur public Jay Moran a demandé un moment de célébration pour Hamlin, sa famille et les premiers intervenants qui lui ont sauvé la vie.

Et dans les instants qui ont suivi, j’ai eu l’impression que le hockey comptait à nouveau. Parce que c’est le genre d’endroit. Les équipes sportives sont un point de fierté, un motif de rassemblement et parfois une source de ressourcement. Samedi soir, alors que les Sabres ont patiné vers une victoire spectaculaire de 6-5 en prolongation devant une foule à guichets fermés de 19 070 personnes, le hockey comptait pour toutes ces raisons et plus encore.

“C’était comme ça pour nos gars”, a déclaré Granato. «Il y avait beaucoup de soulagement en sachant à quel point les choses deviennent positives. Ce furent quelques jours difficiles pour tous les gars dans cette pièce. On a l’impression que le hockey est insignifiant quand il y a des événements comme ça. Je suis sûr qu’il y a aussi de la culpabilité. Ce soir, depuis le début du match, c’était différent.

C’était une foule qui voulait une raison de se rassembler et de célébrer, mais aussi une qui commence à croire que ces Sabres pourraient être différents.

Les Sabres ont commencé le pointage lorsque Casey Mittelstadt a glissé une passe parfaite à Victor Olofsson, qui a marqué son 14e but de la saison sur un tir sur réception. Buffalo a fini par prendre du retard après que Minnesota ait inscrit deux buts dans les sept premières minutes de la deuxième période.

Directement du bureau de Vic 👌#LetsGoBuffalo pic.twitter.com/6Qt9LHdmPp – Sabres de Buffalo (@BuffaloSabres) 8 janvier 2023

C’est alors que Tage Thompson a commencé la fête. Vous l’avez déjà vu marquer ce but. Il était stationné à sa place habituelle près du point de mise au jeu en avantage numérique. La passe est arrivée et Thompson a déchargé un tir frappé parfaitement placé avec la vitesse fulgurante qui est devenue attendue. Après le but, la foule a atteint un volume qu’elle n’a pas égalé souvent cette saison. Le chœur des chants était clair.

MVP ! MVP ! MVP !

Thompson, qui a maintenant 31 buts et a été nommé au All-Star Game cette semaine, monte un dossier. Son but a déclenché une série de trois buts des Sabres en 3:25. Rasmus Dahlin s’est joint à lui avec un but qui a commencé une belle traînée d’orteil dans la fente et s’est terminé par un tir rapide du poignet de Marc-André Fleury. Dylan Cozens a marqué quelques instants plus tard sur le jeu de puissance avec un tir du poignet dans la course.

Mais le Wild avait l’intention de rendre ce jeu beaucoup plus intéressant. Ils ont marqué les trois buts suivants pour prendre une avance de 5-4 en troisième période. Cela a été un thème commun pour les Sabres. Contre les Bruins samedi dernier, ils ont craché une avance tardive et ont dû riposter. Contre les Capitals mardi, la même chose s’est produite. Les Sabres sont revenus pour gagner les deux matchs en prolongation. C’était différent, cependant. Ces deux matchs étaient sur la route. Celui-ci était devant la meilleure foule locale que les Sabres ont eue cette saison.

“Vous avez 19 000 personnes que vous pourriez renvoyer chez elles déçues”, a déclaré Granato. « Si vous pensez que cela n’affecte pas le psychisme de l’équipe et en tant qu’individus… c’est une charge à gérer. La façon dont ils ont géré cela ne les a pas affectés de manière négative. Ils ont été connectés et ont cru en leur capacité à revenir, à égaliser le match, et ils n’ont jamais perdu leur capacité et leur conviction qu’ils pouvaient le gagner.

Avec 9:47 à jouer en troisième période, un tweet est apparu sur le jumbotron. C’était Damar Hamlin, qui a écrit plus tôt dans la journée: «Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus… reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié. Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi !

Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus… reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié. Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi ! 🫶🏾3️⃣ — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 7 janvier 2023

Les joueurs des Sabres ont levé les yeux du banc et ont commencé à taper sur leurs bâtons. Les fans présents sont devenus fous.

“Quand des choses comme ça passent sur le jumbotron, peu importe le match auquel vous participez, c’est plus grand que le hockey et plus grand que le sport”, a déclaré Mittelstadt.

Les Sabres ont réussi les cinq prochains tirs au but. Ils ont continué à menacer à la fin du Minnesota jusqu’à ce que Dahlin obtienne l’égalisation. Il a dit qu’il essayait juste de mettre la rondelle au filet, mais elle a échappé à Fleury. Lorsque les Sabres ont eu une mise au jeu en zone offensive un instant après ce but, la foule leur a fait une ovation debout et le volume a augmenté.

“C’était fou”, a déclaré Dahlin. “J’ai des frissons à chaque fois que j’entends ce genre de choses.”

Les choses sont devenues encore plus folles en prolongation. Les officiels ont avalé leurs sifflets, et les Sabres et le Wild ont échangé des chances dans une prolongation frénétique à trois contre trois. Le cadre supplémentaire a duré presque cinq minutes avant que les Sabres ne le terminent. Dahlin a commencé le jeu, malgré le fait qu’il était déjà sur la glace depuis un long quart de travail. Il a attrapé la rondelle et l’a portée dans la zone offensive avant de la laisser tomber à Peyton Krebs. Lorsque Krebs a levé les yeux, il a vu Olofsson patiner sur l’aile droite. Krebs et Olofsson ont tous deux connu des hauts et des bas cette saison. Mais c’est un rappel du potentiel de cette équipe lorsque vous réalisez que la passe de Krebs et le tir d’Olofsson sont l’un des scénarios optimaux pour les Sabres dans un endroit comme celui-là. Krebs a effectué une passe sur l’argent et le tir sur réception d’Olofsson a été au fond du filet en un clin d’œil. Le jeu n’a été possible que grâce à un backcheck obstiné de Mittelstadt quelques instants plus tôt et à un énorme arrêt d’Ukko-Pekka Luukkonen, qui a stoppé 39 tirs pour sa sixième victoire consécutive.

“Nous sommes assez heureux de participer à des matchs aller-retour parce que nous pensons que nous pouvons marquer avec n’importe qui”, a déclaré Mittelstadt. “Je veux dire, je pense que si vous donnez autant d’occasions à notre équipe, surtout avec un trois contre trois là-bas, nous allons en marquer une. Et, évidemment, nous avons converti l’un des derniers. Mais la prochaine fois que j’en ai pour mon argent, nous enterrons l’un des plus anciens, c’est sûr.

Quand les Sabres jouent comme ils l’ont fait samedi, c’est un bon pari. Mittelstadt a récolté trois passes décisives pour la deuxième fois cette saison. Olofsson a disputé son cinquième match multi-buts de la saison. Les Sabres ont inscrit 74 % des buts prévus lorsque Olofsson, Mittelstadt et Tyson Jost étaient sur la glace à cinq contre cinq, selon Natural Stat Trick. Il est difficile d’exagérer ce qu’une performance de troisième ligne comme celle-là pourrait faire pour stimuler la poussée des séries éliminatoires de Buffalo dans la dernière ligne droite.

Mais la raison pour laquelle les Sabres sont dans cette conversation est à cause de leurs joueurs vedettes. Thompson a inscrit son 31e but ce soir et Dahlin était un super-héros. Il a récolté cinq points, le plus par un défenseur en un seul match cette saison. C’était la troisième fois que Dahlin marquait trois points dans un match cette saison et la septième fois qu’il marquait un but et une passe décisive dans un match. C’était une performance au bon moment alors que la LNH a ouvert le vote pour les dernières places d’étoiles cette semaine.

“C’est fou, je joue avec lui tous les jours et, évidemment, je joue avec lui depuis un moment”, a déclaré Mittelstadt. « Il continue de faire des choses qu’il n’a pas faites hier. À mon avis, très bientôt, il va manquer de choses. Il est tellement amusant à regarder, cependant, tellement amusant d’être là-bas.

Les Sabres ont maintenant une fiche de 20-15-2. Ils ont quatre points de retard sur les Islanders pour la dernière place de joker et ont quatre matchs en main. Les Sabres ont une fiche de 10-2-1 à leurs 13 derniers matchs et ont un dossier de 13-4-2 depuis la séquence de huit défaites consécutives en novembre. Ils ont également une fiche de 5-0 sous les maillots rouge et noir et ont marqué six buts dans chacun de ces matchs. C’est une équipe plus que digne du soutien de la foule qu’elle a obtenu samedi. Cela fait longtemps qu’on n’a pas pu dire ça de l’équipe de hockey de Buffalo. Le hockey a toujours compté ici, mais les partisans ont clairement indiqué à quel point les Sabres sont importants pour eux aussi.

“C’est plus qu’une foule – vous pouvez ressentir de la passion dans le bâtiment, je pense que nous le pouvons tous”, a déclaré Granato. « Même avant que la rondelle ne tombe, on pouvait sentir la passion. Les soirées comme celle-ci sont des occasions de créer des souvenirs pour les amateurs de hockey, pour les gens du hockey.

(Photo : Timothy T. Ludwig / USA Today)