Les Sabres portent des pantalons en cuir pour leur arrivée au match du Global Challenge

MUNICH– Les Sabres de Buffalo sont arrivés au SAP Garden comme s’ils se rendaient à une soirée à l’Oktoberfest.

Les joueurs des Sabres sont tous arrivés pour le NHL Global Series Challenge Allemagne 2024 vêtus de pantalons de cuir bavarois traditionnels, généralement réservés aux clients de l’Oktoberfest annuel de Munich, qui se déroule jusqu’au 6 octobre.

La décision de porter ces tenues dans l’arène avant leur match préparatoire contre l’EHC Red Bull Munchen vendredi (14 h 30 HE; NHLN) a été prise par les joueurs de Buffalo. Ils ont acquis l’uniforme avec l’aide du personnel chargé de l’équipement de l’équipe et de l’Association des joueurs de la LNH.

L’attaquant des Sabres JJ Peterka a déclaré à un journaliste de NHL.com/de que toute l’équipe portait des pantalons en cuir, mais il a gardé secret le moment où ils les porteraient.

«En fait, j’étais heureux et fier [to see them wearing it]juste qu’ils aiment tellement la culture bavaroise », a déclaré Peterka. « Ils sont tellement excités de voir l’Oktoberfest et de découvrir la culture en Allemagne. Juste un moment super cool de les voir à Munich.