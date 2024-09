Les Sabres nomment Rasmus Dahlin capitaine

Dahlin, 24 ans, a signé une prolongation de contrat de huit ans pour demeurer avec les Sabres en octobre dernier. Adams se souvient que le défenseur avait exprimé à ce moment-là son intention de jouer un rôle de leader, une promesse qu’il avait tenue à travers ses actions la saison dernière. Il a établi un sommet en carrière en termes de temps de jeu avec 2059:31, la quatrième plus haute marque de la LNH. Il a également établi les meilleures notes en carrière en matière de buts, de tirs bloqués et de coups sûrs, ce qui témoigne de la nature polyvalente de son jeu.

En un instant capturé en vidéole défenseur nouvellement acquis Bowen Byram s’est assis sur le banc pendant un match et a fait remarquer à Thompson que Dahlin ne semblait jamais avoir du mal à respirer après un changement. « Il jouera 30 minutes ce soir et ne transpirera même pas », a répondu Thompson, un témoignage de la préparation intense de Dahlin.

« D’abord et avant tout, ce type change la donne chaque soir », a déclaré Tuch. « Sa régularité en matière de compétition a été incroyable depuis que je suis arrivé en ville, et je l’ai vu grandir et s’épanouir pour devenir le joueur qu’il est devenu. C’est un joueur incroyable, mais c’est aussi un individu incroyable.

« Pouvoir se battre à ses côtés a été un grand honneur, honnêtement, depuis que je suis arrivé. Et il a élevé mon niveau de compétition et il m’a donné envie d’être un meilleur joueur, et c’est ce qu’il fait à chacun. et tous les gars.

En juillet, Dahlin a organisé un camp d’entraînement d’été en Suisse avec une invitation ouverte à tout joueur des Sabres qui souhaite y assister. Le camp consistait en 10 jours de patinage et d’entraînement, Dahlin donnant le tempo.

« Ras est évidemment un joueur de classe mondiale, il a une éthique de travail de classe mondiale », a déclaré Samuelsson, l’un des joueurs ayant participé au camp. « Au gymnase, sur la glace, partout, il ouvrait la voie. Il est évidemment très compétitif, donc cela a rendu les patinages assez intenses.

Ruff possède une connaissance intime de la signification du titre de capitaine, particulièrement au hockey. Ses premiers capitaines en tant que joueur furent Danny Gare et Gilbert Perreault. Il a lui-même été capitaine de 1986 à 1989 et, en tant qu’entraîneur des Sabres, il était responsable de la nomination de Michael Peca, Danny Brière et Chris Drury au poste de capitaine, entre autres.

Ruff a commencé à développer une idée du potentiel de leadership de Dahlin lors de leurs premières conversations cet été. Dahlin a exprimé son engagement envers les Sabres. Il a posé des questions sur la façon dont il pourrait s’améliorer et comment il pourrait aider l’équipe à passer au niveau supérieur.

Durant leur peu de temps ensemble au camp d’entraînement, Dahlin a répondu aux attentes élevées de Ruff.

« C’est un sacré modèle pour nos joueurs », a déclaré Ruff. « Il considère chaque entraînement comme une opportunité de mettre un coéquipier au défi de s’améliorer. »