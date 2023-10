Les Sabres jouent les lumières, en tête des Bears 52-15 | Actualités, Sports, Emplois

WAILUKU — L’équipe de football du Maui High School a maintenu ses espoirs en séries éliminatoires avec une victoire de 52-15 contre son rival de Crosstown, Baldwin, lors d’un match de la Division I de la Ligue interscolaire de Maui, vendredi soir au War Memorial Stadium.

Une panne de courant a éteint les lumières du stade du côté du parking avec 9 :25 à jouer et les Sabres possèdent le ballon avec un premier essai sur leur propre ligne de 42 verges avec une avance de 38-15.

La panne de courant a duré 20 minutes et le jeu a repris à 22h20.

Piercen Evans a marqué son quatrième touché du match avec 3 minutes et 56 secondes à jouer sur une course de 3 verges.

Après que les Sabres aient récupéré un échappé lors du coup d’envoi qui a suivi, le joueur de ligne bidirectionnelle Sione Ngalu a marqué sur une course de 5 verges lors du dernier jeu du match pour expliquer le score final.

Les Sabres se sont améliorés à 2-1 dans le jeu MIL DI et à 2-5 au total, tandis que Baldwin est tombé à 0-3, 0-7 et a été officiellement éliminé de toute possibilité d’après-saison.

Les Sabres ont devancé les Bears de 150 verges à 3 au premier quart et de 229-52 en première mi-temps. Pour le match, les Sabres ont devancé les Bears de 530 verges à 162.

Evans, qui a terminé avec 184 verges en 27 courses, a marqué trois touchés en première mi-temps pour donner aux Sabres une avance de 22-0 à la pause.

Son score de 4 verges a porté le score à 6-0 avec 7:16 à jouer au premier quart et a couronné un entraînement de 10 jeux et 75 verges qui a débuté dès le coup d’envoi.

Evans a ouvert le match en beauté, parcourant 62 verges autour de l’extrémité droite lors du premier jeu de mêlée, mais le jeu a été rappelé en raison d’une pénalité de mouvement illégale.

Deux jeux plus tard, Ofa Falekaono a couru 39 verges sur le même jeu qu’Evans a couru pour ouvrir le match, déplaçant le ballon vers la ligne des 38 verges de Baldwin.

Après six points et une passe incomplète qui a amené le ballon au 4, Evans est intervenu à partir de là.

Evans a grondé 30 mètres au milieu pour porter le score à 14-0 avec 32 secondes à jouer au premier quart. L’entraînement de 39 verges en quatre jeux a été mis en place par une interception ultra-rapide réalisée sur une passe éclairée vers l’extérieur par Jarel Fuala’au de Maui High et son retour de 26 verges.

Les Sabres ont poussé l’avance à 22-0 sur une séquence de 11 jeux et 79 verges lorsqu’Evans a marqué sur 3 verges avec 30 secondes à jouer en première mi-temps.

Le gros jeu sur le drive a été une frappe de 38 verges de Nash Vida Ah Loo à Charlie Peterson qui a amené le ballon jusqu’à la ligne des 4 verges des Bears.

Les Bears sont inscrits au tableau d’affichage lorsque Tylan Ponatanilla-Balag a donné le coup d’envoi de la seconde mi-temps à 75 mètres de la zone des buts.

Les Sabres ont repoussé l’avance à 30-7 sur une course de 4 verges de Fuala’au, mais les Bears ont riposté avec une passe de 69 verges de Kalaheo Kana’e Oliveira à Cooper Watkins un peu plus d’une minute plus tard. Une conversion de deux points de JJ Panglao a ramené les Bears à 30-15 avec 2:54 à jouer au troisième quart.

Peterson a capté une passe de touché de 7 verges de Nathaniel Russell à 40 secondes de la fin du troisième, et Evans a couru dans la conversion de deux points pour prolonger l’avance à 38-15.

Peterson a terminé avec six attrapés pour 92 verges et Vida Ah Loo a réussi 7 passes sur 9 pour 118 verges.

Baldwin a perdu 21 matchs de suite – sa dernière victoire a eu lieu le 23 octobre 2021, lorsque les Bears ont battu le roi Kekaulike 22-0.

* Robert Collias est à [email protected]

Baudouin 0 0 15 0–15

Maui Élevé 14 8 16 14–52

Premier quart

MH – Piercen Evans 4 run (coup de pied raté), 7:16.

MH – Evans 30 run (passe de Braden Albrecht d’Evans), 0:32.

Deuxième quartier

Course MH – Evans 3 (course Ofa Falekaono), 0h30.

Troisième quart

B – Tylan Pontanilla-Balag 75 retour du coup d’envoi (coup de pied d’Elijah Valdez), 11:46.

Course MH – Jarel Fualaau 4 (course Falekaono), 16h00.

B – Cooper Watkins 69 passe de Kalaheo Kanae Oliveira (passe de JJ Panglao d’Oliveira), 2:54.

MH – Charlie Peterson 7 passe de Nathaniel Russell (course d’Evans), 0:40.

Quatrième trimestre

Course MH – Evans 3 (course Falekaono), 3:56.

Course MH – Sione Ngalu 5 (aucun coup de pied tenté), 0h00.

Université junior – Maui High 14, Baldwin 7

CLASSEMENT MIL

Remarque : seuls les matchs au sein de la division compteront pour la qualification au tournoi d’État ; dossier global entre parenthèses

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct PF PA

Lahainaluna (2-0) 2 0 1.000 79 6

Maui élevé (2-5) 2 1 .667 85 69

Baudouin (0-7) 0 3 .000 32 121

SECTION II

W L Pct PF PA

KS Maui (5-0) 1 0 1.000 34 21

Roi Kekaulike (4-1) 0 1 .000 21 34

Résultat de vendredi

Maui High 52, Baudouin 15

Le jeu d’aujourd’hui

Lahainaluna contre Kamehameha Maui au War Memorial Stadium, 19h

Vendredi 20 octobre

Maui High contre King Kekaulike au War Memorial Stadium, 19 heures

Samedi 21 octobre

Baldwin à Lahainaluna, 19h