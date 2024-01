Les Sabres entament leur pause en éliminant les Sharks.

(WGR 550) – Les Sabres entament leur semaine de congé et leur pause All-Star avec une séquence de deux victoires consécutives grâce à une victoire de 5-2 samedi à San Jose. Les Sharks ont pris une avance de 2-0 en première période, mais Buffalo a répondu avec cinq buts sans réponse pour l’emporter. Mercredi à Los Angeles, les Sabres ont pris un retard de 3-1 et ont marqué quatre buts sans réponse pour s’imposer 5-3.

Buffalo a reçu de très mauvaises nouvelles dans ce match puisque Jack Quinn a dû être aidé à sortir de la glace lorsque sa jambe gauche s’est repliée sous lui. Quinn avait déjà raté 32 matchs en raison d’une déchirure d’Achille subie en juin et Don Granato a déclaré aux journalistes après le match :

“Nous ne savons pas combien de temps il sera absent, mais cela ne sera certainement pas quotidien.” En 17 matchs, Quinn a inscrit cinq buts et sept passes pour 12 points. Cela équivaut à 24 buts et 34 passes décisives pour 58 points en 82 matchs.

C’est presque dommage que l’équipe fasse une pause. Son 4-2-0 lors de ses six derniers matchs, 7-4-0 lors de ses 11 derniers matchs, 8-5-0 lors de ses 13 derniers matchs et 9-6-1 lors de ses 16 derniers matchs joués.

Certains joueurs commencent à s’échauffer. JJ Peterka a disputé son deuxième match consécutif avec deux buts et compte cinq buts et sept points à ses cinq derniers matchs. Dylan Cozens a été choisi par ses coéquipiers comme joueur du match grâce à son après-midi de trois points. Lors de ses quatre derniers matchs, il a inscrit trois buts et quatre passes décisives pour sept points. Alex Tuch a inscrit un but et une passe décisive, lui donnant cinq buts et cinq passes décisives pour 10 points en 11 matchs.

Casey Mittelstadt était une deuxième étoile bien méritée dans ce match. À la fin de la première période, Mittelstadt a remporté deux batailles distinctes le long du mur, prolongeant la possession et amenant la rondelle à Tuch qui a trouvé le Jordan Greenway ouvert pour un but. Au début de la deuxième période, il a traqué les Sharks et provoqué un revirement en zone offensive. Il a trouvé calmement Tuch qui a utilisé Greenway comme écran pour inscrire son 14e but de la saison.

Le problème n’a certainement pas été celui des gardiens de but puisque Buffalo a obtenu d’excellents gardiens de Ukko-Pekka Luukkonen et samedi n’a pas été différent.

Le problème, c’est la première période. Buffalo est complètement démoli dès les premières périodes et dans de nombreux matchs, il n’est même pas près d’être prêt à jouer. Ils ont été dominés 62-34 en première période cette saison. En troisième période, les Sabres ont dominé leur adversaire 62-41. Buffalo a été dominé par un but en deuxième période. Imaginez où serait cette équipe si elle était à égalité en première période.

Il y a quelques points positifs à retenir des derniers matchs, mais il n’en demeure pas moins que les Sabres ne rattrapent pas leur retard dans la course aux séries éliminatoires de l’Association de l’Est. Les Red Wings de Détroit accueillent les Golden Knights de Vegas samedi soir et avant ce match, les Wings menaient Buffalo de sept points pour la huitième et dernière place en séries éliminatoires.

Je pense que la seule façon pour cette équipe de revenir dans la conversation des séries éliminatoires est de remporter une séquence de huit à 10 victoires consécutives.

Si nous numérotions les lignes, la ligne composée de Tage Thompson, Jeff Skinner et Kyle Okposo serait facilement la troisième ligne des Sabres et cela ne peut pas arriver si Buffalo veut prendre feu.

Rasmus Dahlin ne peut pas être moyen ou plutôt bon si les Sabres veulent prendre feu. Il doit être l’élite Rasmus Dahlin.

Je sais que c’est déprimant de lire des trucs comme ça après avoir fait un 2-1-0 lors de leur road trip en Californie, mais après l’avoir vu se dérouler, cela aurait absolument pu et aurait dû être un road trip 3-0-0. C’est dur, mais c’est la position dans laquelle cette équipe s’est mise avant la pause.

L’équipe s’entraînera le dimanche 4 février et accueillera les Stars de Dallas le mardi 6 février.

Après la victoire de samedi, les Stars ont un pourcentage de points de 0,673.