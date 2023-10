Les Sabres de Buffalo confinent le défenseur Rasmus Dahlin à une prolongation de contrat de 8 ans et 88 millions de dollars

BUFFALO, NY — L’émergence du défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin en tant que chef d’équipe et l’une des principales menaces offensives de la LNH sur la ligne bleue la saison dernière lui a valu une prolongation de contrat de huit ans et 88 millions de dollars, lundi.

Après une grande partie des discussions menées au cours de l’été, l’entente a finalement été conclue alors que les Sabres se préparent à ouvrir la saison régulière en accueillant les Rangers de New York jeudi. Dahlin, 23 ans, devient le joueur des Sabres le mieux payé en termes de salaire annuel et il lui reste une saison sur un contrat de 18 millions de dollars sur trois ans, après quoi il n’aurait été éligible que pour devenir joueur autonome avec restriction.

Le moment de la signature annoncé lundi par les Sabres élimine toute distraction dans les négociations contractuelles qui perdurent au cours de la saison. Et cela témoigne de l’optimisme de l’équipe en enfermant son joueur le plus talentueux et en lançant une saison au cours de laquelle Buffalo semble enfin prêt à être un prétendant aux séries éliminatoires et à mettre fin à une sécheresse de 12 ans en séries éliminatoires.

Dahlin a exprimé sa confiance en croyant que les Sabres sont prêts à devenir des prétendants au début du camp d’entraînement en disant : « C’est le moment d’y aller. Je veux dire, nous n’avons plus d’excuses.

De Suède, Dahlin devient le dernier joueur de direction des Sabres identifié comme faisant partie de son groupe de base et de son avenir à long terme dans le cadre d’un long plan de reconstruction basé sur le mouvement de la jeunesse.

Il s’agit d’un groupe composé des centres Tage Thompson, qui a signé l’an dernier un contrat de sept ans d’une valeur de 50 millions de dollars, ainsi que de Dylan Cozens (sept ans, 49,7 millions de dollars) et du défenseur Mattias Samuelsson (sept ans, 30 millions de dollars). Et cela devrait éventuellement inclure le défenseur Owen Power, le premier joueur repêché en 2021.

Bien que Buffalo ait prolongé sa disette record en séries éliminatoires dans la LNH à une douzaine de saisons l’an dernier, la trajectoire des Sabres s’est améliorée en fonction de leurs jeunes talents en développement, et après qu’ils aient perdu à peine deux points après leur qualification pour une place en séries éliminatoires en avril.

Entamant sa sixième saison, Dahlin vient de connaître une année au cours de laquelle il a franchi une étape majeure en affichant des signes du potentiel de meneur de jeu qui a conduit les Sabres à le sélectionner avec le choix n ° 1 au repêchage de 2018.

Ses 15 buts étaient un record en carrière et le plus marqué par un défenseur de Buffalo depuis qu’Alexei Zhitnik en avait marqué autant en 1997-98. Les 73 points de Dahlin, également un sommet en carrière, le placent à égalité au cinquième rang parmi les défenseurs de la LNH et au troisième rang sur la liste des Sabres pour une seule saison derrière Phil Housley, qui occupe les deux premières places avec 81 en 1989-90 et 77 en 1983-84. .

Au total, les 232 points en carrière de Dahlin se classaient au neuvième rang sur la liste des défenseurs de la LNH avant leur 23e anniversaire.

Les deux saisons les plus productives de Dahlin – il a inscrit 13 buts et 53 points en 2021-2022 – ne sont pas tombées par hasard sous la direction de l’entraîneur Don Granato, qui a desserré les rênes de ses joueurs en les exhortant à jouer sans craindre de commettre des erreurs. Il s’agissait d’un changement majeur par rapport au prédécesseur de Granato, Ralph Krueger, qui avait permis à Dahlin de se concentrer sur un rôle plus défensif.

Tout comme sa production, la confiance de Dahlin s’est épanouie sous Granato, qui a initialement pris la relève en tant qu’entraîneur par intérim après le licenciement de Krueger en mars 2021. La saison dernière, Dahlin et l’attaquant vétéran Zemgus Girgensons ont servi comme capitaines adjoints, pendant la première année de Kyle Okposo en tant que capitaine.

