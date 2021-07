Les Russes vaccinés contre Covid devraient être interdits de sexe pendant 3 jours après le jab pour éviter le « stress physique », selon un responsable de la santé

Les RUSSES qui reçoivent un vaccin Covid devraient être interdits de sexe pendant trois jours après avoir reçu leur vaccin, a déclaré un responsable de la santé.

L’avertissement est venu alors que le pays cherche à augmenter son déploiement lent de vaccins après être devenu le premier pays au monde à enregistrer un médicament pour lutter contre le virus.

Il a été conseillé aux Russes de ne pas avoir de relations sexuelles pendant trois jours après avoir reçu un vaccin contre le Covid Crédit : Est2Ouest

Mais malgré leur succès pharmaceutique, les infections et les décès ont augmenté ces dernières semaines alors que seulement 13% de la population ont reçu les deux doses de vaccin.

Maintenant, le vice-ministre de la Santé de la région de Saratov, le Dr Denis Graifer, 38 ans, a exhorté les Russes à rester à l’écart des activités qui provoquent « un stress physique accru » – y compris le hanky panky – pendant trois jours.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Je crois, et tout le monde le sait aussi, que le sexe est une activité très énergivore.

« Nous avertissons donc les personnes vaccinées qu’une activité physique accrue, y compris les relations sexuelles, n’est pas recommandée après la vaccination. »

Le pays a également averti les individus d’éviter l’alcool, le tabagisme et les visites au sauna après avoir reçu un vaccin – bien qu’il n’y ait aucune preuve que ces activités aient un effet négatif sur le vaccin.

Le Dr Denis Graifer a été critiqué pour son avertissement avec d’autres médecins suggérant qu’il est allé trop loin Crédit : Est2Ouest

Seulement 13 % de la population ont reçu les deux jabs Crédit : Est2Ouest

Mais certains responsables de la santé à travers le monde ont suggéré d’éviter l’alcool pendant une journée après avoir été piqué.

Le déploiement de Spoutnik V en Russie a été moins populaire qu’on ne le pensait en raison d’une certaine méfiance à l’égard du gouvernement et de son exécution bâclée du programme.

Le père de deux enfants marié Graifer a lui-même été vacciné.

Pourtant, les paroles de sagesse du médecin qualifié et de l’homme politique ont été publiquement critiquées dans les médias d’État russes par un haut responsable médical qui l’a rejeté comme un « jeune collègue » qui avait été excessif avec son interdiction de sexe.

« Vous pouvez le faire, faites-le avec prudence », a déclaré son patron Oleg Kostin à propos du veto sur l’amour.

Il a plutôt suggéré que les Russes devraient « avoir du bon sens et ne pas en faire trop ».

Les Russes ne se sont pas précipités pour obtenir leurs coups sur les inquiétudes concernant l’approche du gouvernement face à la pandémie

Alors que la Russie traverse sa troisième vague, qui aurait été exacerbée par la propagation de la variante Delta, Moscou a de nouveau été critiqué pour sa réponse à Covid.

La nation a annoncé aujourd’hui un record de troisième vague de 25 766 nouveaux cas d’infection et 726 décès quotidiens de Covid.

The Economist a écrit : « Des centaines de milliers de personnes sont mortes, en partie à cause de l’incompétence du Kremlin.

« La Russie est au milieu de sa troisième et la plus grave vague de covid-19, avec plus de morts par jour qu’à n’importe quel moment de la pandémie.

« Le nombre de nouveaux cas quotidiens est actuellement d’environ 25 000, un peu moins qu’en Grande-Bretagne, et en augmentation », a ajouté le journal.

« Mais alors qu’en Grande-Bretagne, cette augmentation s’est traduite par une moyenne de 18 décès quotidiens au cours de la semaine dernière, en Russie, elle a entraîné une moyenne de 670 décès par jour.

Le père de deux enfants marié a été vacciné contre le Covid Crédit : Est2Ouest

« Le contraste est d’autant plus frappant que la Russie a été le premier pays au monde à approuver un vaccin fonctionnel, basé sur la même science que le vaccin anglo-suédois AstraZeneca et apparemment tout aussi efficace.

« Mais alors qu’en Grande-Bretagne 78% de la population a reçu au moins un jab, en Russie la proportion n’est que de 20%. »

La publication a évoqué le doute du peuple chez ses dirigeants, écrivant: « La différence n’est pas la disponibilité ou l’efficacité du jab, mais la confiance du peuple dans le gouvernement et ses vaccins. »

Le gouvernement de Poutine avait « d’autres priorités » comme emprisonner son ennemi politique Alexei Navalny et interdire les manifestations de rue, selon le rapport.

Le nombre officiel de morts de Covid en Russie est de 141 501, bien que les critiques disent que le chiffre réel est beaucoup plus élevé.

Le Dr Sarah Jarvis, médecin généraliste et directrice clinique de Patientaccess.com, a déclaré: « Il n’y a absolument aucune raison de s’abstenir de relations sexuelles après le vaccin COVID-19.

« Les personnes qui reçoivent le vaccin peuvent développer des effets secondaires, notamment des rougeurs et des douleurs autour du site d’injection, des douleurs musculaires et de la fièvre.

« Ces effets secondaires sont généralement légers et disparaissent en un jour ou deux. Si vous présentez ces symptômes, vous n’aurez peut-être pas envie d’avoir des relations sexuelles, mais cela ne fera certainement pas de mal si vous le souhaitez », a-t-elle ajouté.