Les occupants russes poursuivent leurs tentatives d’encerclement de la ville d’Avdiivka dans la région de Donetsk et combattent activement dans l’est de l’Ukraine. Au cours des dernières 24 heures, 72 combats ont eu lieu sur le front.

Sourcee : Général État-major des forces armées ukrainiennes, informations au 17 octobre à 6h00

Citation de l’état-major : « Dans le domaine de responsabilité du Groupe Stratégique Opérationnel de Tavriia sur le front d’Avdiivka, les Russes continuent de tenter d’encercler Avdiivka. Nos soldats ont repoussé plus de 10 attaques ennemies au cours des dernières 24 heures. »

Détails: Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Khortytsia sur le Front de Koupianskles soldats ukrainiens ont repoussé 15 attaques russes près de Synkivka et Ivanivka (oblast de Kharkiv) et cinq autres près de Stelmakhivka et Nadiia (oblast de Louhansk).

Sur le Front de Bakhmut, les défenseurs ukrainiens ont repoussé trois attaques russes près de la colonie d’Andriivka dans l’oblast de Donetsk. Pendant ce temps, les forces de défense ukrainiennes ont poursuivi leurs opérations d’assaut au sud de la ville de Bakhmut dans l’oblast de Donetsk, infligeant aux Russes des pertes en personnel et en équipement militaires et consolidant leurs positions.

Sur le Front de Marinka et Shakhtarskles forces armées ukrainiennes ont repoussé plus de 15 attaques russes près de la colonie de Marinka dans l’oblast de Donetsk et cinq autres attaques dans la zone au sud des colonies de Zolota Nyva et Prechystivka dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Front de Zaporizhzhiales soldats ukrainiens n’ont pas permis la perte de positions au sud-ouest de Novodanylivka, Robotyne et à l’ouest de Verbove dans l’oblast de Zaporizhzhia.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel d’Odessa sur le Front de Kherson, Les forces de défense ukrainiennes mènent des opérations de contre-batterie et frappent avec succès les points de stockage et l’arrière russes.

Les forces de défense ukrainiennes continuent de mener une opération offensive sur le territoire Front de Mélitopolavec un succès partiel dans la zone située à l’ouest de Verbove, dans l’oblast de Zaporizhzhia.

Les Russes n’ont pas mené d’actions offensives (d’assaut) sur le territoire. Front Lyman.

Dans la zone de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Pivnich (Nord) sur le Fronts de Volyn et de Polissiela situation opérationnelle reste sans changements significatifs.

Sur le Siverschtchyna asd Fronts de Slobozhanshchynales forces russes maintiennent une présence militaire dans les zones frontalières et mènent des activités de sabotage actives pour empêcher le déploiement des troupes ukrainiennes dans les zones vulnérables, et augmentent la densité des barrières anti-mines et explosives le long de la frontière de l’État dans l’oblast de Belgorod.

Au cours des dernières 24 heures, l’armée de l’air ukrainienne a mené quatre frappes contre des groupes de militaires, d’armes et d’équipements russes.

Les forces de roquettes et l’artillerie ukrainiennes ont touché deux hélicoptères sur des sites d’atterrissage, un point de stockage de munitions et une pièce d’artillerie.

