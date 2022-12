Alla Poedie a également demandé le démantèlement du Centre culturel russe de Paris

Lors d’une apparition à la télévision française, l’analyste d’origine ukrainienne Alla Poedie a comparé les citoyens russes à des parasites et a exhorté la France à les réprimer ainsi que leur culture.

Poedie, qui se décrit comme une experte des pays de l’ex-Union soviétique, a fait ces déclarations controversées sur la chaîne d’information LCI mardi lors d’un talk-show consacré au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

“Il faut s’assurer que la Russie est tenue pour responsable [for its military operation in Ukraine] avec tous ses citoyens à travers le monde, qui causent parfois beaucoup de mal », dit-elle.

L’expert a insisté sur le fait que c’était “honteux” que le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe reste ouvert au centre de Paris. Le complexe, qui comprend également la cathédrale Holy Trinity, a été “inclus avec [Russian] espions”, dit-elle, sans fournir aucune preuve de sa réclamation.

“Et nous les acceptons. Nous ne les expulsons pas. Pourquoi ? Ce complexe doit être fermé et complètement détruit. Il n’a pas le droit d’exister”, dit Poedie.

Elle a ajouté qu’une enquête sur la manière dont le centre culturel russe a même été autorisé à être construit dans la capitale française est nécessaire. .

L’animatrice de l’émission a également demandé à l’expert si elle pensait que les hommes russes qui avaient fui le pays lors de la mobilisation partielle entre septembre et novembre de cette année, devraient également être poursuivis et mis derrière les barreaux.

“Ce sont des cafards. C’est tout. Ils fuient le pays comme des cafards parce qu’ils ne veulent pas se battre de l’intérieur et renverser le régime actuel”, a-t-il ajouté. Poedie a répondu

À en juger par les images, certains des invités du studio se sont sentis vraiment mal à l’aise d’entendre de telles déclarations.

Selon les médias russes, Poedie est née à Kiev mais a immigré en France après avoir épousé un Français. Elle a fait de fréquentes apparitions à la télévision française pendant le conflit en Ukraine, adoptant une position anti-russe sévère. Elle était autrefois à la tête du club d’affaires franco-ukrainien et gagnerait désormais de l’argent en recevant et en accompagnant des touristes VIP en France.

En juillet, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharov, a déclaré que Moscou avait intensifié ses activités visant à soutenir les citoyens russes à l’étranger en raison de ce qu’elle a décrit comme “une poussée barbare sans précédent de xénophobie, y compris sous la forme de russophobie.” Les Russes d’Europe et d’ailleurs étaient confrontés à “attaques et menaces agressives, discrimination… fondée sur la nationalité, la langue, la citoyenneté et la position”, dit-elle.