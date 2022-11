Les Russes se retirent de Kherson mais la bataille est loin d’être terminée

Les forces armées ukrainiennes continuent de se diriger vers le front de Kherson en Ukraine le 9 novembre 2022. Metin Atkas | Agence Anadolu | Getty Images

Le retrait de la Russie d’une grande partie de Kherson dans le sud de l’Ukraine est susceptible d’être dangereux pour les deux parties à la guerre, selon des analystes, qui ont déclaré que la bataille pour la région “n’est pas terminée”. La Russie a déclaré jeudi que ses forces commençaient à se retirer de la rive ouest du fleuve Dnipro qui traverse la région de Kherson, tandis que l’Ukraine a déclaré que ses forces avaient déjà avancé de quatre milles et libéré 12 colonies dans la région depuis mercredi – le jour où les hauts responsables militaires russes ont annoncé qu’ils retireraient les troupes russes de la ville de Kherson et des environs, et les ramèneraient aux positions défensives de l’autre côté de la rivière. Le gouvernement ukrainien a déclaré qu’il était sceptique quant au retrait de la Russie, bien que ses forces sur le terrain aient semblé exploiter jeudi l’opportunité de cibler de grands groupes de troupes russes se préparant à se retirer. Un responsable ukrainien à Kherson a déclaré que lorsque les forces russes ont déplacé leur équipement vers la rive est du fleuve, “nous le détruisons”.

Parties endommagées de la ville de Velyka Oleksandrivka, dans la région de Kherson, le 24 octobre 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Les analystes disent que le retrait de Kherson est susceptible de poser des défis majeurs à la fois aux Russes – alors qu’ils se retirent de la région – ainsi qu’aux troupes ukrainiennes alors qu’elles tentent de réoccuper la ville de Kherson et ses environs. “La bataille de Kherson n’est pas terminée, mais les forces russes sont entrées dans une nouvelle phase – en donnant la priorité au retrait de leurs forces de l’autre côté du fleuve en bon ordre et en retardant les forces ukrainiennes, plutôt que de chercher à stopper complètement la contre-offensive ukrainienne”, ont déclaré des analystes de l’Institut pour le Etude de guerre notée mercredi soir. L’institut a déclaré que l’ensemble du contingent russe mettra un certain temps à se retirer à travers le Dnipro, et il n’est pas clair si les forces russes seront en mesure d’effectuer le retrait dans un ordre relativement bon sous la pression ukrainienne. Le ministère britannique de la Défense a convenu que le retrait serait probablement semé d’embûches, les forces ukrainiennes qui tentent de réoccuper et de libérer la partie de Kherson occupée par la Russie faisant également face à des dangers dans cette entreprise. “En se retirant, les forces russes ont détruit plusieurs ponts et probablement posé des mines pour ralentir et retarder l’avancée des forces ukrainiennes”, a déclaré jeudi le ministère dans une mise à jour des renseignements sur Twitter. Pour la Russie, le manque de ponts praticables était susceptible d’être un problème, a-t-elle ajouté : “Avec des points de passage limités, les forces russes seront vulnérables lors de la traversée du fleuve Dnipro. Il est probable que le retrait se déroulera sur plusieurs jours avec des positions défensives”. et des tirs d’artillerie couvrant les forces qui se retirent.”

Les combats s’intensifient

Il y avait déjà des signes jeudi que les combats s’intensifiaient à Kherson alors que les troupes russes se retiraient. Serhiy Khlan, membre du Conseil régional de Kherson, a déclaré sur Facebook qu’un important rassemblement de troupes russes avait explosé à Kakhovka à Kherson. Un autre responsable ukrainien a noté que la Russie n’avait pas demandé à l’Ukraine de créer un “couloir vert”, ou une route sûre, pour que la Russie retire ses troupes de Kherson en toute sécurité. Par ailleurs, l’unité de commandement sud de l’Ukraine a déclaré aujourd’hui que ses forces avaient attaqué jeudi “deux bastions des occupants russes, une colonne d’équipement ennemi et un dépôt de munitions” alors que les forces ennemies se renforcent dans la région. “A la suite des attaques, les défenseurs ukrainiens ont éliminé 125 occupants, trois chars ennemis, cinq unités de véhicules blindés et un dépôt de munitions dans le district de Berislav”, a-t-il ajouté. Berislav se trouve en amont de Kherson, sur la même rive ouest du fleuve – la rive d’où les forces russes sont sur le point de se retirer. L’unité de commandement sud a répété que la Russie posait des mines terrestres et laissait des barrages routiers, vraisemblablement dans le but d’entraver les forces ukrainiennes qui cherchaient à avancer et à réoccuper la zone. Mikhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien, a déclaré que les Russes voulaient “faire de Kherson une” ville de la mort “” en se retirant. Alors que les efforts pour réoccuper Kherson pourraient être semés d’embûches, les analystes affirment que les forces ukrainiennes ont mené une campagne acharnée pour reprendre Kherson à la Russie. “La contre-offensive ukrainienne dans la direction de Kherson depuis août – une campagne d’interdiction coordonnée pour forcer les forces russes à se retirer à travers le Dnipro sans nécessiter d’offensives terrestres ukrainiennes majeures – a probablement réussi”, ont déclaré mercredi des analystes de l’Institut d’étude de la guerre.

Un chauffeur de char ukrainien près du front de Kherson en Ukraine le 9 novembre 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images