Les Russes se présentent en première ligne «sans armes» – mais la «plus grande menace» est ce que Poutine pourrait faire aux centrales nucléaires | Nouvelles du monde

Un ancien chef de l’unité des armes chimiques de l’armée britannique a déclaré à Sky News que nous ne pouvons pas supposer que Vladimir Poutine ne lancera pas une sorte d’attaque nucléaire – et que cela pourrait se produire de plusieurs manières différentes.

Hamish De Bretton-Gordon a déclaré : « Ce serait incroyable pour Poutine utiliser des armes nucléaires tactiques. Cependant, Poutine continue de faire l’incroyable.

“Donc, je ne pense pas que nous puissions écarter le fait qu’il n’utilisera pas ce genre d’armes.

“Après tout, il a nommé Sergei Surovikin – le général Armageddon, comme il est connu – que j’ai vu de très près dans Syrie au cours des dernières années.”

De Bretton-Gordon a ajouté que même s’il serait “fou” pour Moscou d’utiliser des armes biologiques et nucléaires, a-t-il averti “nous devons les prendre au sérieux”.

“Le discours récent sur les bombes sales est vraiment le domaine le plus important sur lequel nous devons nous concentrer, car Poutine a dit qu’il allait éteindre les lumières et éteindre le chauffage dans Ukraineet toutes les attaques de ces derniers jours ont vraiment renforcé cela”, a-t-il déclaré.

“Mais au début de cette guerre, 60% de cette électricité et de cette chaleur provenaient du nucléaire.

“Je suis vraiment inquiet que les Russes perdent cette guerre, et Poutine ne peut pas se permettre de la perdre.

“Je pense que la plus grande menace est de couper davantage l’électricité et de fermer les centrales nucléaires, ce que Poutine a dit qu’il ferait.

“Pour ce faire, il doit les faire exploser ou y mettre le feu.”

Des soldats russes déployés avec “une formation très minimale”

Qu'est-ce qu'une arme nucléaire tactique ?



Ses commentaires sont venus alors que le vice-maréchal de l’air à la retraite Sean Bell expliquait à Sky News que certains soldats russes se présentaient sur la ligne de front sans armes.

“Les Russes ont annoncé l’autre jour qu’ils avaient achevé leur mobilisation partielle d’environ 300 000 soldats, mais bien sûr, ils doivent les amener sur la ligne de front aussi vite que possible”, a-t-il déclaré.

“Ils arrivent là-bas avec une formation très minimale. Il s’avère maintenant que certains arrivent au front sans armes. Certains arrivent avec de très vieilles armes.

“L’arme d’assaut AK-m a été introduite pour la première fois en 1959. C’est la plus omniprésente de la classe d’armes Kalachnikov et c’est ce qui semble être donné aux nouvelles recrues.

“Pourtant, cela a été remplacé par l’AK 75 dans les années 70, c’est ce que le grand public russe utilise.

“Il a été remplacé car il utilise une balle plus petite avec la même charge, qui va plus vite et est plus précise.

“Et ce n’est pas seulement l’équipement, c’est le défi logistique – vous avez deux armes différentes, deux pièces de rechange différentes et deux lots de munitions différents.

“Je suis sûr que l’hiver ne peut pas venir assez vite pour les Russes.”