Les commentateurs russes se sont moqués jeudi allégations selon lesquelles Moscou s’ingère Une fois de plus, lors de l’élection présidentielle américaine, le président Vladimir Poutine a semblé renforcer le ton taquin en affirmant ironiquement qu’il soutenait la vice-présidente Kamala Harris.

Le ministère américain de la Justice a déclaré mercredi que la chaîne publique russe RT menait une campagne secrète pour influencer l’opinion publique américaine à l’approche des élections. Deux employés de la chaîne publique ont été inculpés et dix personnes et deux entités ont été sanctionnées. Des sites Internet gérés par le Kremlin ont été saisis.

Le ministère de la Justice n’a pas identifié le candidat visé par la campagne de propagande. Mais des notes stratégiques internes des participants à l’opération, publiées par le ministère de la Justice, indiquent clairement que l’ancien président Donald Trump était le bénéficiaire visé, même si les noms des candidats ont été censurés.

Le Kremlin a rejeté les précédentes accusations d’ingérence dans les élections américaines, à partir de 2016, comme étant des absurdités. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a promis de riposter contre les médias américains en Russie.

Margarita Simonyan, directrice de la chaîne publique RT, qui a été sanctionnée par les États-Unis dans le cadre des dernières allégations, a partagé jeudi sur les réseaux sociaux un message dans lequel le média a répondu en disant : « Ils ont appelé depuis 2016 et veulent récupérer tous leurs clichés fatigués. »

Le département du Trésor a décrit Simonyan comme une « figure centrale des efforts d’influence malveillante du gouvernement russe ».

Poutine, qui se trouvait dans le port de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe, pour un forum économique, n’a pas répondu aux dernières allégations américaines, mais il a commenté l’élection, dans laquelle Harris est la candidate du Parti démocrate après que le président Joe Biden a abandonné sa candidature à la réélection.

« Nous avions le président actuel, M. Biden, comme favori, mais il a été écarté de la course. Il a recommandé à tous ses partisans de soutenir Mme Harris, alors nous le ferons aussi », a déclaré Poutine avec un sourire ironique et un sourcil arqué.

Harris, a-t-il dit, a un « rire expressif et contagieux », ce qui montre « qu’elle va bien ».

Si Harris se porte bien, « peut-être s’abstiendra-t-elle » d’imposer de nouvelles sanctions à la Russie, a déclaré Poutine. Certains membres du public ont été photographiés en train de rire de ses propos.

Poutine autorisé opérations d’influence pour aider Trump lors des élections de 2020tandis que sa campagne de 2016 a bénéficié du piratage informatique des services de renseignement russes et d’une campagne secrète sur les réseaux sociaux, selon les responsables américains de l’application de la loi et du renseignement.

Avant sa victoire en 2016, Poutine avait loué Trump comme étant « exceptionnel » et « talentueux ».

Plus tôt cette année, Poutine a suggéré que la réélection de Biden serait meilleure pour la Russie car il est « plus expérimenté » et « prévisible ».

Les responsables du renseignement américain maintiennent que Moscou a toujours une préférence pour Trump, qui a fait l’éloge de Poutine et a suggéré de réduire l’aide à l’Ukraine.

Bien que Simonyan de RT ait partagé des publications dénigrant les allégations américaines, elle est apparue plus tôt cette année dans un talk-show russe et a expliqué comment RT était impliquée dans des « guerres de l’information », diffusant des récits pro-Kremlin aux États-Unis.

« Nous créons de nombreuses sources d’information qui ne nous sont pas liées », a déclaré Simonyan, suggérant à l’animatrice qu’elle ne devrait pas discuter publiquement du travail secret de RT.

« Pendant que la CIA essaie de comprendre qu’ils sont liés à nous, ils ont déjà un public énorme. Parfois, ils les trouvent et les ferment. … Pendant qu’ils les ferment, nous en avons déjà créé de nouveaux », a-t-elle déclaré.

RT et la CIA « se poursuivent » dans un jeu du chat et de la souris, a-t-elle déclaré.

« C’est vraiment amusant », a ajouté Simonyan en riant.

À Vladivostok, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a déclaré que les autorités prendraient des « mesures de représailles » contre les médias américains en Russie en réponse aux actions américaines.

Elle a déclaré que les mesures prises par le ministère de la Justice contredisaient les obligations des États-Unis de garantir « le libre accès à l’information et le pluralisme des médias ».

Pendant ce temps, la Russie poursuit une répression de plus en plus dure contre les journalistes indépendants, les militants et les citoyens ordinaires, étouffant toute liberté d’expression à l’intérieur du pays.