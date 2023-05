Les Russes reviennent à la compétition de judo aux Mondiaux tandis que l’Ukraine boycotte

Les Russes ont repris la compétition internationale de judo dimanche pour la première fois en près d’un an lors des championnats du monde au Qatar alors que l’Ukraine boycottait la qualification olympique clé.

Concourant sous le nom d' »athlètes neutres individuels », les Russes ont connu un démarrage lent à Doha puisque leur première concurrente, Sabina Giliazova, a perdu son match d’ouverture face à la Française Blandine Pont. Trois autres Russes doivent concourir lundi.

Dix-sept judokas de Russie et deux de son allié biélorusse ont été répertoriés comme participant aux championnats du monde, bien que plusieurs d’entre eux aient des liens apparents avec l’armée russe. L’Ukraine a retiré son équipe de l’événement la semaine dernière en signe de protestation.

Le Comité international olympique est favorable à ce que les Russes et les Biélorusses concourent en tant qu’athlètes neutres sans symboles nationaux alors que les qualifications s’accélèrent pour les Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine. Le CIO, qui a recommandé l’année dernière d’exclure les concurrents russes pour des raisons de sécurité, mais affirme maintenant que ce serait discriminatoire, a laissé la décision finale aux instances dirigeantes de chaque sport.

Certains sports comme l’athlétisme ont maintenu une exclusion des Russes et des Biélorusses lors d’événements internationaux. Plusieurs autres sports olympiques ont déclaré qu’ils se préparaient à réadmettre des Russes et des Biélorusses, mais ne l’ont pas encore fait, certains citant un besoin de temps supplémentaire pour décider d’un processus ou d’un vétérinaire pour les athlètes. La Fédération internationale de judo a évolué relativement rapidement.

La FIJ a autorisé une équipe russe sans symboles nationaux lors du premier événement de qualification olympique en juin 2022 en Mongolie, que l’Ukraine a boycotté, mais a ensuite fait marche arrière et exclu la Russie et la Biélorussie pour le reste de 2022. Les championnats du monde étaient la première fois que la Russie ou La Biélorussie a inscrit une équipe depuis lors pour un grand événement international de judo.

Le champion du monde saute l’événement

La FIJ a publié les inscriptions russes et biélorusses pour les championnats du monde le 30 avril, juste avant la date limite. Le gouvernement ukrainien a pour politique de boycotter les événements sportifs des équipes nationales qui autorisent les Russes ou les Biélorusses, une politique soutenue par la championne du monde de judo ukrainienne Daria Bilodid, qui reste à l’écart des championnats dans le cadre du boycott.

Le CIO a recommandé que les sports n’admettent pas de concurrents russes ou biélorusses sous contrat avec l’armée ou les forces de sécurité. Certains de ceux qui concourent au Qatar ont déjà été répertoriés dans des déclarations du ministère russe de la Défense ou du Club sportif central de l’armée, connu sous le nom de CSKA, comme détenant des grades militaires.

Il s’agit notamment de la médaillée de bronze olympique Madina Taimazova, qui figurait sur la liste des sergents d’état-major de l’armée russe au ministère russe de la Défense et des déclarations du CSKA de juin 2022. Inal Tasoev et Mikhail Igolnikov ont remporté des médailles d’or pour la Russie aux Jeux mondiaux militaires, un événement sportif. pour les soldats. Le CSKA a inscrit Tasoev comme sergent d’état-major lorsqu’il l’a félicité pour son anniversaire en février, et Igolnikov comme lieutenant dans une déclaration similaire en octobre.

L’IJF n’a pas publié ses critères complets pour décider quels athlètes peuvent concourir et lesquels sont refusés, en particulier en ce qui concerne les athlètes militaires. L’IJF a déclaré qu’il y avait des vérifications indépendantes du « lieu de travail » des athlètes, que tous ceux qui concouraient au Qatar étaient des employés d’un centre d’entraînement sportif d’État russe et que leurs comptes de médias sociaux avaient été vérifiés pour « les interactions concernant les pro-guerre ». la propagande ».

L’IJF a déclaré qu’elle avait rejeté huit personnes anonymes des délégations russe ou biélorusse.

Malgré son plaidoyer pour que les Russes et les Biélorusses reprennent la compétition lors des qualifications olympiques, le CIO n’a pas pris de décision finale concernant les Jeux olympiques de Paris et n’a pas fixé de date pour le faire.