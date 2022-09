Les Russes rendent hommage à l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev alors que Poutine snobe les funérailles

Les Moscovites se sont alignés samedi près du Kremlin pour rendre hommage à Mikhaïl Gorbatchev, l’ancien dirigeant soviétique largement admiré en Occident pour ses réformes et qui a vécu assez longtemps pour voir les dirigeants russes annuler une grande partie de ce changement.

Gorbatchev, décédé mardi à l’âge de 91 ans, devait être enterré sans les honneurs de l’État ni la présence du président Vladimir Poutine.

Il a cependant été expulsé publiquement, les autorités permettant aux Russes de voir son cercueil dans l’imposante salle des colonnes, à la vue du Kremlin, où les anciens dirigeants soviétiques ont été pleurés.

Les porteurs ont hissé le cercueil en bois de Gorbatchev, recouvert d’un drapeau russe tricolore, et l’ont placé au centre de la salle, où un doux enregistrement de la musique mélancolique du film la liste de Schindler joué en arrière-plan.

Les gens font la queue pour entrer dans la salle des colonnes pour le service commémoratif de Gorbatchev samedi. (Shamil Joumatov/Reuters)

Il n’est pas surprenant que Poutine, un officier de renseignement de longue date du KGB qui a qualifié l’effondrement de l’Union soviétique de “catastrophe géopolitique”, ait refusé à Gorbatchev tous les honneurs de l’État et déclaré que son emploi du temps ne lui permettait pas d’assister aux funérailles.

Poutine, cependant, a rendu hommage à Gorbatchev seul jeudi et le Kremlin a déclaré que sa garde d’honneur fournirait un “élément” d’une cérémonie d’État lors des funérailles de Gorbatchev, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin du Guerre froide.

Un chiffre qui divise

Gorbatchev est devenu un héros pour de nombreux Occidentaux en permettant à l’Europe de l’Est de se débarrasser de plus de quatre décennies de contrôle communiste soviétique, en laissant l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest se réunir et en forgeant des traités de contrôle des armements avec les États-Unis.

Mais lorsque les 15 républiques soviétiques s’emparent des mêmes libertés pour réclamer leur indépendance, Gorbatchev est impuissant à empêcher l’effondrement de l’Union en 1991, six ans après en être devenu le chef.

Pour cela, et le chaos économique que son programme de libéralisation « perestroïka » a déclenché, de nombreux Russes ne pouvaient pas lui pardonner.

Une femme tenant des fleurs regarde alors qu’elle fait la queue pour rendre hommage près du cercueil de Gorbatchev lors de la cérémonie d’adieu samedi. (The Associated Press)

Les nombreux chefs d’État et de gouvernement occidentaux qui auraient normalement dû être présents seront absents samedi, tenus à l’écart par le gouffre dans les relations entre Moscou et l’Occident ouvert par la décision de Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine en février.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, un nationaliste conservateur et l’un des rares dirigeants européens à avoir de bonnes relations avec Poutine, assistera aux funérailles, a écrit le porte-parole Zoltan Kovacs sur Twitter.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à l’agence de presse RIA que Poutine n’avait pas l’intention de rencontrer Orban lors de sa visite à Moscou.

Plusieurs responsables et personnalités culturelles russes, dont le législateur Konstantin Kosachyov et la chanteuse Alla Pugachyova, ont également rendu hommage à la famille de Gorbatchev, qui était assise à gauche de son cercueil ouvert.

Les gens passent devant le cercueil de Gorbatchev dans la salle des colonnes. Gorbatchev sera enterré au cimetière Novodievitchi de Moscou à côté de sa femme, Raisa, après la cérémonie d’adieu. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

Poutine a annulé les réformes

Les funérailles de Gorbatchev contrastent fortement avec le jour de deuil national et les funérailles d’État dans la principale cathédrale de Moscou qui ont été accordés en 2007 à l’ancien président russe Boris Eltsine, qui a joué un rôle déterminant dans la mise à l’écart de Gorbatchev lors de l’effondrement de l’Union soviétique et qui a ensuite choisi Poutine. comme son propre successeur.

Après la cérémonie, Gorbatchev sera cependant enterré comme Eltsine au cimetière Novodievitchi de Moscou, aux côtés de son épouse adorée Raisa, décédée il y a 23 ans.

REGARDER | Gorbatchev laisse derrière lui un héritage complexe : Gorbatchev a salué en Occident, mais peut avoir un héritage différent dans la Russie de Poutine L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, décédé mardi à 91 ans, reste dans les mémoires en Occident comme un dirigeant qui a mis fin à la guerre froide, mais son héritage est assez différent dans la Russie de Vladimir Poutine.

En entrant au Kremlin en 2000, Poutine n’a pas tardé à faire reculer la pluralité politique qui s’était développée à partir de la politique de “glasnost” ou d’ouverture de Gorbatchev, et a lentement commencé à reconstruire l’influence de Moscou sur nombre de ses républiques perdues.

L’interprète et assistant de longue date de Gorbatchev a déclaré cette semaine que les actions de la Russie en Ukraine avaient laissé l’ancien dirigeant “choqué et perplexe” dans les derniers mois de sa vie.

“Ce n’est pas seulement l’opération qui a commencé le 24 février, mais toute l’évolution des relations entre la Russie et l’Ukraine au cours des dernières années qui a été vraiment, vraiment un coup dur pour lui. Cela l’a vraiment écrasé, émotionnellement et psychologiquement”, Pavel Palazhchenko a déclaré à Reuters dans une interview.