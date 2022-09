Les Russes protestent contre la mobilisation militaire de Poutine ; 1 300 arrestations signalées

En août, l’ancienne journaliste de la télévision d’État Marina Ovsyannikova a été placée sous assignation à domicile au cours d’une manifestation de rue. Plus tôt, elle avait été condamnée à une amende pour une manifestation à l’antenne contre la guerre. Et en juillet, un membre du conseil municipal russe a été condamné à sept ans pour avoir diffusé « sciemment de fausses informations » sur l’armée russe après s’être ouvertement opposé à la guerre, The Associated Press signalé. Il s’agissait de la première peine de prison signalée pour des propos anti-guerre depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.