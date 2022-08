Les Russes progressent à New York

Plusieurs stars russes masculines et féminines sont au deuxième tour de l’US Open

La neuvième tête de série masculine Andrey Rublev et la candidate féminine Anastasia Potapova sont parmi les Russes à atteindre le deuxième tour de l’US Open après que la paire ait remporté leurs affrontements d’ouverture respectifs mardi.

Rublev a été contraint de se battre avec acharnement dans un match en cinq sets contre le numéro 64 mondial serbe Laslo Dere. Le Russe de 24 ans semblait sur la bonne voie pour une victoire de routine après avoir remporté les deux premiers sets, seulement pour que Dere se défende et égalise le match à deux sets chacun. Mais Rublev s’est imposé dans un match de trois heures 41 minutes en remportant le set décisif, remportant le match 7-6 (7-5), 6-3, 3-6, 4-6, 6-4.

Rublev affrontera Kwon Soon-woo au deuxième tour à Flushing Meadows, après que le Sud-Coréen ait vaincu l’Espagnol Fernando Verdasco en quatre sets lors de leur affrontement au premier tour. Rublev est quart de finaliste à deux reprises à New York, atteignant ce stade du tournoi en 2017 et 2020.

Test réussi 📝 Andrey Rublev stabilise le navire dans les montagnes russes d’un match. pic.twitter.com/LJnRRGXWBI – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 30 août 2022

Ailleurs dans le tableau masculin, le Russe Aslan Karatsev n’a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour après avoir perdu son match d’ouverture contre l’Italien Fabio Fognini en cinq sets. L’ancien numéro 14 mondial Karatsev avait pris une avance de deux sets dans le match, pour ensuite renoncer à son avantage contre l’Italien de 35 ans, perdant finalement 6-1, 7-5, 4-6, 1-6, 4- 6.

Fognini affrontera ensuite Rafael Nadal, quadruple vainqueur de l’US Open, au tour suivant, l’Espagnol revenant battre l’Australien Rinky Hijikata en quatre sets lors de leur match du premier tour.

Comme pour Karatsev, le qualifié russe Pavel Kotov, 23 ans, n’a pas non plus été en mesure d’atteindre le deuxième tour à Flushing Meadows, tombant face à l’Américain Brandon Nakashima en deux sets mardi.

Ailleurs, le duo masculin russe Daniil Medvedev – le champion en titre et numéro un mondial – s’est déjà assuré une place au deuxième tour en remportant son match d’ouverture contre l’Américain Stefan Kozlov lundi. Medvedev rencontre Arthur Rinderknech de France lors de la session nocturne de mercredi au stade Arthur Ashe.

La tête de série numéro 27 russe Karen Khachanov disputera également son match de deuxième tour mercredi soir, face au Brésilien Thiago Monteiro. Khachanov, 26 ans, a vaincu l’Américain Denis Kudla en quatre sets au premier tour et cherche à égaler au moins ses deux courses précédentes au troisième tour à New York en 2018 et 2020.

Dans le tableau féminin, la Russe Anastasia Potapova, âgée de 21 ans, s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’US Open pour la première fois de sa carrière avec une victoire en deux sets contre sa rivale américaine Claire Liu mardi. Potapova, classée numéro 52 au monde, affrontera ensuite Zheng Qinwen, après que l’adolescente chinoise ait choqué la 16e tête de série lettone Jeļena Ostapenko lors de son premier match.

Potapova a fait son chemin dans une première apparition au deuxième tour. © Jamie Squire / Getty Images





Le match du premier tour entre la 28e tête de série russe Ekaterina Alexandrova et l’Américaine Peyton Stearns a été suspendu mardi en raison de la pluie à un set et la Russe menait 4-3 au troisième set.

La Russe Varvara Gracheva, 22 ans, a perdu son match d’ouverture contre la Croate Petra Martic, tandis que sa compatriote Erika Andreeva, 18 ans, qui avait réussi les qualifications, a subi le même sort contre la Tchèque Petra Kvitova, double vainqueur du Grand Chelem.

Plus tôt cette semaine, la numéro un féminine russe Daria Kasatkina a subi une défaite choc au premier tour lors de son match contre l’outsider britannique Harriet Dart, bien qu’Anna Kalinskaya, Evgeniya Rodina, Ludmila Samsonova et Veronika Kudermetova aient toutes passé leurs concours d’ouverture et joué au deuxième tour. mercredi.

Les joueurs russes reviennent à l’action du Grand Chelem après avoir été bannis de Wimbledon plus tôt cette année avec des stars biélorusses en raison du conflit en Ukraine.

Des rapports antérieurs à l’US Open affirmaient que les organisateurs américains avaient sérieusement envisagé une étape similaire avant de s’y opposer.

L’ATP et la WTA ont puni Wimbledon pour l’interdiction en supprimant ses points de classement du tournoi de cette saison.