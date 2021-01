Des dizaines de familles russes ont profité du climat hivernal à Kazan dimanche tout en participant à un festival de bonhomme de neige.

Plus de 25 bonhommes de neige, qui ont été construits et décorés par les parents et leurs enfants, resteront au parc de la ville d’Uritsky jusqu’à la mi-janvier.

Les organisateurs du troisième festival annuel de cette année n’ont pas sélectionné de gagnant et ont plutôt remis à chaque participant une paire de mitaines.