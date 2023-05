Les Russes Poutine et Lavrov s’en prennent à l’Ouest – analyse

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont mis en presse toute la presse accusant les États-Unis et l’Occident des tensions dans le monde. Cela semblait être une réponse à la récente réunion du G7 à Hiroshima et une tentative de la Russie de se faire bien voir de la Chine avant un voyage prévu de Poutine en Chine.

Selon un article paru dans le journal russe Izvestia Poutine a déclaré mercredi lors d’une réunion d’une conférence internationale sur la sécurité que « l’instabilité dans le monde grandit, de nouveaux foyers de tension émergent ». Il s’exprimait lors de la 11e réunion internationale des hauts représentants pour les questions de sécurité, qui a débuté mercredi dans la région de Moscou. Le message général de Poutine était une tentative de tendre la main au sud du monde et aux pays en dehors de l’Occident pour les encourager à travailler avec la Russie pour renverser l’ordre mondial dirigé par les États-Unis qui existe depuis la fin de la guerre froide.

Selon les rapports de la réunion et des médias russes et arabes couvrant les développements, la Russie a également déclaré que l’influence américaine au Moyen-Orient est en déclin. Le service de renseignement russe a également critiqué les États-Unis pour leur rôle dans la garnison de Tanf en Syrie, selon Al-Jazeera.

Poutine voit l’instabilité dans le système mondial. Pour Moscou, c’est l’occasion de réinitialiser l’ordre mondial mondial et de défier les États-Unis. Lavrov aurait également déclaré que « lors du sommet du G-7, l’Occident a montré à la fois la Russie et la Chine comme des ennemis stratégiques qui représentent une menace existentielle », selon le service de langue arabe d’Al-Jazeera. Lavrov a critiqué l’Occident pour avoir fourni des armes à l’Ukraine et a soulevé la menace d’un affrontement avec l’Occident. Il a fait référence au fait que la Russie possède des armes nucléaires. La Russie recourt fréquemment à ces menaces lorsqu’elle se sent sous pression en Ukraine. « Nous appelons Washington et Bruxelles à s’abstenir de décisions militaires unilatérales afin de réduire la tension dans le monde », a déclaré Lavrov, selon le rapport.

La Russie semble également essayer de se ranger davantage du côté de la Chine en se plaignant du soutien américain à Taïwan. Lavrov a également noté que la Russie s’était retirée du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe « en raison de son inefficacité et à cause des actions des États-Unis ». Il y a deux semaines, des informations indiquaient que la Russie avait l’intention de se retirer de ce traité censé limiter le nombre d’armes détenues par les pays de l’OTAN et ce qui était alors les pays du Pacte de Varsovie lors de sa signature en 1990.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping assistent à une cérémonie de signature au Kremlin à Moscou, Russie, le 21 mars 2023 (crédit : REUTERS)

Poutine a également reproché aux États-Unis d’avoir provoqué une crise énergétique et alimentaire. Il a déclaré que la Russie est prête à coopérer avec tous les pays intéressés à relever les défis communs.

Lavrov a également déclaré à la réunion que « le collectif occidental ne cache pas son intention de nous infliger une défaite stratégique, en tant que bélier anti-russe, ils utilisent le régime de Kiev, qui est gonflé avec des armes de l’OTAN. Dans le même temps, certains approvisionnements occidentaux se répandent de manière incontrôlable dans le monde. »

Poutine prépare une visite en Chine

Pendant ce temps, le TASS russe a noté que « le calendrier de la visite du président russe Vladimir Poutine en Chine est actuellement coordonné par les parties, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à TASS ». Le rapport indique qu' »il y a une invitation, son calendrier et d’autres détails seront convenus ultérieurement », selon le porte-parole du Kremlin. « Le président chinois Xi Jinping a déclaré plus tôt qu’il avait invité le président Poutine à se rendre en Chine plus tard dans l’année à un moment qui lui convenait car, cette année, la Chine accueillera le troisième Forum international de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale (BRFIC). Le chef de l’État russe a assisté aux deux premiers événements du BRFIC.