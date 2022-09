La Russie a annoncé le programme en mars lorsqu’elle a autorisé les détaillants à importer des produits de l’étranger sans l’autorisation du propriétaire de la marque.

A la question de savoir si le nouvel iPhone, dévoilé par Pomme ( AAPL ) mercredi, seraient importés dans le cadre du programme, a déclaré le ministre du Commerce et de l’Industrie, Denis Manturov: “Pourquoi pas? Si les consommateurs veulent acheter ces téléphones, oui. Il y aura une opportunité.”

Apple a interrompu les ventes de nouveaux produits en Russie en mars, une semaine après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, bien que l’iPhone, le MacBook et d’autres produits Apple soient restés disponibles dans les magasins russes alors que les détaillants vendent leur stock restant d’anciens modèles et se procurent des appareils nouvellement commercialisés via le régime d’importation.

Le réseau mobile russe MTS vendait déjà jeudi matin les nouveaux modèles d’iPhone 14 en précommande. Les prix commencent à partir de 84 990 roubles (1 398 $) pour la version 128 Go.