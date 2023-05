Yevgeny Prigozhin, chef de la célèbre force mercenaire russe Wagner et « boucher » autoproclamé du président russe Vladimir Poutine, s’est une fois de plus présenté au ministère de la Défense de Moscou, avertissant cette fois qu’il y aura une révolution comme la révolution bolchevique de 1917 si les élites russes ne prenez pas au sérieux la guerre en Ukraine.

Selon un rapport de Reuters mercredi, Prigozhin dans une interview publiée sur Telegram a déclaré qu’il y a déjà « des dizaines de milliers » de Russes en colère qui en ont assez de voir des êtres chers revenir dans des cercueils de zinc tandis que les enfants de l’élite de Moscou « se secouaient la tête ». –s. »

« Cette division peut se terminer comme en 1917 par une révolution », a-t-il déclaré en référence à la révolution qui a mis fin au règne de 300 ans de la dynastie des tsars Romanov, suscitant la tristement célèbre légende autour d’Anastasia, fille du tsar Nicolas II, qui, avec son famille ont été assassinés en 1918.

« D’abord, les soldats se lèveront, et après cela, leurs proches se lèveront », a déclaré Prigozhin selon une traduction de Reuters. « Ils sont déjà des dizaines de milliers – des proches de ceux qui ont été tués. Et il y en aura probablement des centaines de milliers – nous ne pouvons pas éviter cela.

Le chef Wagner, qui a critiqué à plusieurs reprises le ministère russe de la Défense et sa gestion de la guerre en Ukraine, a critiqué le message autour de ce que le Kremlin a qualifié d ‘ »opération militaire spéciale », la qualifiant de confuse et contradictoire.

Il a déclaré que les dirigeants russes avaient « merdé » à plusieurs reprises pendant la guerre, en particulier en ne démilitarisant pas l’Ukraine.

« Nous sommes dans une telle condition que nous pourrions perdre la Russie, c’est le principal problème », a déclaré Prigozhin, ajoutant que davantage d’hommes devaient être mobilisés et que l’économie devait être orientée vers le soutien à la guerre. « Nous devons imposer la loi martiale. »

Prigozhin a également souligné l’attaque transfrontalière à Belgorod cette semaine comme une indication que l’Ukraine avançait et n’avait pas l’intention de concéder de territoire dans la poursuite d’un plan de paix. Bien que Kiev ait déclaré que cela n’avait rien à voir avec l’assaut qui a commencé lundi.

Le chef mercenaire a également critiqué le point de vue de Moscou selon lequel la Russie finira par atteindre ses objectifs de guerre après que l’Occident se sera lassé de soutenir Kiev et que la Chine aura conclu un accord de paix.

Au lieu de cela, il a déclaré que Kiev prévoyait de continuer à se battre jusqu’à ce qu’elle ait poussé toutes les forces russes à travers ses frontières, y compris la Crimée que la Russie occupe depuis 2014.

« Très probablement, ce scénario ne sera pas bon pour la Russie, nous devons donc nous préparer à une guerre ardue », a déclaré Prigozhin.

Prigozhin aurait également appelé le ministre de la Défense Sergei Shoigu à être remplacé par le colonel général Mikhail Mizintsev, bien qu’il ait noté que sa frustration était centrée sur son dévouement à Poutine et à la Russie.

« J’aime ma patrie, je sers Poutine, Choïgou doit être jugé et nous continuerons à nous battre », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il contestait son surnom de « chef de Poutine » et a déclaré que « le boucher de Poutine » aurait été plus approprié.