De nombreux Russes plongent dans l’eau glacée pour célébrer l’Épiphanie chaque année et le président Vladimir Poutine ne fait pas exception, sortant pour terminer le rituel mardi.

Le rituel du bain glacial commémore le baptême du Christ dans le Jourdain le 19 janvier, conformément au calendrier de l’Église orthodoxe russe.

La température à Moscou avait chuté à -22 degrés Celsius pendant le rituel.

Les prêtres bénissent l’eau avant que les participants ne se submergent trois fois pour honorer la Sainte Trinité.

On pense que l’eau peut non seulement purifier le corps, mais aussi prévenir la maladie, nettoyer l’âme et renforcer la foi.