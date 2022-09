Les Russes paient jusqu’à 485 000 rands pour fuir le pays à bord de jets privés après la mobilisation partielle de Poutine

Des hommes russes arrivent à l’aéroport de Zvartnots à Erevan, en Arménie, le 21 septembre 2022. Karen Minasyvan/AFP via Getty Images

Poutine a annoncé une mobilisation partielle la semaine dernière, ce qui signifie que davantage de troupes russes se rendront en Ukraine.

De nombreux Russes en âge de servir tentent désespérément de quitter le pays.

Certains paient jusqu’à 27 000 $ (environ 485 000 rands) pour s’échapper en jets privés, Le Guardian a rapporté.

Les Russes paient jusqu’à 27 000 dollars (environ 485 000 rands) pour fuir le pays à bord de jets privés après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière une mobilisation partielle des réservistes de son pays, Le Guardian a rapporté.

Les compagnies qui proposent des vols en jet privé ont signalé une forte augmentation des demandes de vols aller simple depuis la Russie, selon The Guardian.

Les Russes se dirigent principalement vers des pays qui leur permettent toujours d’entrer sans visa, notamment la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a rapporté The Guardian.

De nombreux pays européens disent qu’ils ne permettront pas aux Russes fuyant la mobilisation d’entrer, et beaucoup avaient déjà bloqué les touristes russes.

Yevgeny Bikov, le directeur d’une société de courtage d’avions Your Charter, a déclaré au Guardian qu’ils recevaient environ 50 demandes par jour, mais ce nombre est maintenant passé à 5 000 par jour.

“La situation est absolument folle en ce moment”, a-t-il ajouté.

Eduard Simonov, PDG de la compagnie aérienne FlightWay, a déclaré au Guardian que la demande de jets privés avait “augmenté de 50 fois”, ajoutant qu’ils avaient du mal à répondre aux demandes après que les sanctions de l’UE plus tôt cette année aient sévèrement limité la disponibilité des jets.

“Toutes les sociétés européennes de jets privés ont quitté le marché. Il y a plus de demande que d’offre maintenant et les prix ont explosé par rapport à il y a six mois”, a déclaré Simonov.

Simonov a également déclaré que ce ne sont pas seulement les riches qui envisagent de louer des jets privés, mais qu’ils obtiennent une “base de clients complètement nouvelle … des personnes qui n’ont jamais volé en privé auparavant”.

“Il y en a beaucoup qui avaient encore un peu d’argent et qui cherchent à s’enfuir”, a ajouté Simonov.

Poutine a annoncé la semaine dernière une mobilisation partielle des troupes réservistes dans le cadre de la phase suivante de son invasion continue de l’Ukraine.

L’annonce a semé la panique chez de nombreux Russes. Google cherche comment quitter la Russie bonditbillets d’avion aller simple au départ de Moscou épuiséet imagerie satellitaire spectacles longues files de voitures aux points de passage le long des frontières russes.

Il y a des craintes généralisées d’une fermeture des frontières alors que l’exode d’hommes en âge de servir hors de Russie se poursuit.

Mais le porte-parole officiel du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié aux journalistes lundi avoir eu connaissance des fermetures prévues des frontières.

“Je ne sais rien à ce sujet. Pour le moment, aucune décision n’a été prise à ce sujet”, a-t-il déclaré, selon Reuter.